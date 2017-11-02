Популярные сообщения

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sheriff77 02.11.2017 12:43 sheriff77
FAQ: Как покупать выгодно на iHerb
iHerb изменил правила реферальной программы, и теперь, зарегистрировавшись по моей ссылке, или введя мой промокод YAS6472, вы получаете 5% скидки на любой заказ!!! Give 5% & Get 5% Spread the word about the world's best value for natural products and receive a 5% Rewards credit from any order placed through your custom Rewards Links or Rewards Code. Your friends and family will save 5% off their order each time they use your Rewards Code or custom link. Инструкция от sheriff77 или "как покупать выгодно" на iHerb 1. Пройти регистрацию на iHerb 2. В настройках учетной записи поставить все цены в долларах, страна доставки - Россия 3. Зарегистрироваться на кэшбек-сервисе LetyShops 4. Перейти с сайта LetyShops в магазин iHerb, для этого находим магазин iHerb в списке магазинов и нажимаем на кнопку "Перейти в магазин" 5. Набрать товаров на 60+ баксов, в этом случае доставка бесплатная. Сумма бесплатной доставки иногда меняется как в меньшую, так и в большую сторону, каждый раз нужно проверять индивидуально 6. Читать далее
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sheriff77 02.11.2017 12:38 sheriff77
Как оформить именную карту Кукуруза с минимум затрат
Как получить 300 руб на карту Кукуруза: 1. Оформите карту Кукуруза в салонах Евросети 2. Установите мобильное приложение Кукуруза 3. Введите в нем промокод FR5S9BI1V в течение 7 дней с момента получения карты 4. Совершите любую покупку с помощью карты Кукуруза в течении 30 дней после оформления карты 5. До 15 числа следующего месяца получите 3000 бонусных баллов на счет карты (аналог 300 руб.) 6. Более подробно здесь: http://mykykyryza.ru/friends 7. Карту Кукуруза MasterCard Standard можно получить совершенно бесплатно в салоне Евросети, пополнив карту на сумму от 100 рублей в момент выдачи (вы сможете воспользоваться деньгами через несколько минут) 8. Баллы лучше всего тратить в Перекрестке (до 30% от суммы покупки), в салонах Евросети и в интернет-магазине Евросети Заодно небольшой FAQ от sheriff77 или "Как правильно получить именную Кукурузу с минимум затрат и телодвижений" 1. Приходите в салон Евросети, говорите, мне нужна Кукуруза MasterCard Standard, никакие услуги на нее не подключаете, она выдается бесплатно. Читать далее
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