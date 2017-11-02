Популярные сообщения

iHerb изменил правила реферальной программы, и теперь, зарегистрировавшись по моей ссылке, или введя мой промокод YAS6472, вы получаете 5% скидки на любой заказ!!!
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Инструкция от sheriff77 или "как покупать выгодно" на iHerb
1. Пройти регистрацию на iHerb
2. В настройках учетной записи поставить все цены в долларах, страна доставки - Россия
3. Зарегистрироваться на кэшбек-сервисе LetyShops
4. Перейти с сайта LetyShops в магазин iHerb, для этого находим магазин iHerb в списке магазинов и нажимаем на кнопку "Перейти в магазин"
5. Набрать товаров на 60+ баксов, в этом случае доставка бесплатная. Сумма бесплатной доставки иногда меняется как в меньшую, так и в большую сторону, каждый раз нужно проверять индивидуально
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