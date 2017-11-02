Вход
Профиль Блог Лента Активность

FAQ: Как покупать выгодно на iHerb

02.11.2017 12:43 3 2 302 просмотра
iHerb изменил правила реферальной программы, и теперь, зарегистрировавшись по моей ссылке, или введя мой промокод YAS6472, вы получаете 5% скидки на любой заказ!!!
Give 5% & Get 5%
Spread the word about the world's best value for natural products and receive a 5% Rewards credit from any order placed through your custom Rewards Links or Rewards Code. Your friends and family will save 5% off their order each time they use your Rewards Code or custom link.

Инструкция от sheriff77 или "как покупать выгодно" на iHerb

1. Пройти регистрацию на iHerb
2. В настройках учетной записи поставить все цены в долларах, страна доставки - Россия
3. Зарегистрироваться на кэшбек-сервисе LetyShops
4. Перейти с сайта LetyShops в магазин iHerb, для этого находим магазин iHerb в списке магазинов и нажимаем на кнопку "Перейти в магазин"
5. Набрать товаров на 60+ баксов, в этом случае доставка бесплатная. Сумма бесплатной доставки иногда меняется как в меньшую, так и в большую сторону, каждый раз нужно проверять индивидуально
6. Применить при оформлении заказа в корзине мой купон YAS6472 и получить скидку в 5%!!!
7. Применить ОДИН!!! из купонов SAVE2017 или IHERBNEW5 либо WELCOME5 и получить дополнительную скидку в 5$ с первого!!! заказа.
8. Применить купон по текущей скидочной акции, если такие в данный момент есть.
9. Выбрать метод доставки - BoxBerry (должен быть в вашем городе)
10. Посмотреть, чтобы общая сумма за доставку в заказе была 0 баксов, иначе - добить заказ до бесплатной доставки, когда сумма в позиции Shipping: будет Shipping:$0.0
11. Оформить заказ.
12. Оплатить все либо с Кукурузы с двойной выгодой, либо через PayPal, к которому привязана Кукуруза с ДВ или карта Росбанка с 7% КБ)) Либо с любой другой карты, но это уже будет не так выгодно.
13. После оформления заказа подать заявку в личном кабинете LetyShops на начисление кэшбека, как описано в этой пошаговой инструкции
Удачных покупок!!!))

Меню по продуктам iHerb по категориям:

- ЛУЧШЕЕ -
- НОВИНКИ -
- СКИДКИ -
- ПРОБНИКИ -
- РАСПРОДАЖА -

- ДОБАВКИ -
- ТРАВЫ -
- ДЛЯ ДУША И КРАСОТЫ -
- КРЕМЫ И ЛОСЬОНЫ -
- ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ -
- ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ -
- СПОРТ -
- УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ -
- АРОМАТЕРАПИЯ -
- СУПЕРФУДС -
- ЗДОРОВЫЙ ДОМ -
- ПОТЕРЯ ВЕСА -

Комментарии 3

Supermax  (Supermax)
#
Добрый вечер! Как с Вами связаться? Сайт не дает оправить сообщение в личку. smile:o
sheriff77  (sheriff77)
#
Чтобы писать в ЛС, нужно иметь некоторое количество сообщений на форуме
У Вас 0 сообщений - Вы не можете писать в ЛС
Supermax  (Supermax)
#
Раньше спокойно писал. Видимо Изменили условия. Я хочу заказать товар в Онлайн-Трейд. Как с Вами связаться?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения