FAQ: Как покупать выгодно на iHerb

iHerb изменил правила реферальной программы, и теперь, зарегистрировавшись по моей ссылке, или введя мой промокод YAS6472, вы получаете 5% скидки на любой заказ!!!
Give 5% & Get 5%
Spread the word about the world's best value for natural products and receive a 5% Rewards credit from any order placed through your custom Rewards Links or Rewards Code. Your friends and family will save 5% off their order each time they use your Rewards Code or custom link.
Инструкция от sheriff77 или "как покупать выгодно" на iHerb
1. Пройти регистрацию на iHerb
2. В настройках учетной записи поставить все цены в долларах, страна доставки - Россия
3. Зарегистрироваться на кэшбек-сервисе LetyShops
4. Перейти с сайта LetyShops в магазин iHerb, для этого находим магазин iHerb в списке магазинов и нажимаем на кнопку "Перейти в магазин"
5. Набрать товаров на 60+ баксов, в этом случае доставка бесплатная. Сумма бесплатной доставки иногда меняется как в меньшую, так и в большую сторону, каждый раз нужно проверять индивидуально
6. Применить при оформлении заказа в корзине мой купон YAS6472 и получить скидку в 5%!!!
7. Применить ОДИН!!! из купонов SAVE2017 или IHERBNEW5 либо WELCOME5 и получить дополнительную скидку в 5$ с первого!!! заказа.
8. Применить купон по текущей скидочной акции, если такие в данный момент есть.
9. Выбрать метод доставки - BoxBerry (должен быть в вашем городе)
10. Посмотреть, чтобы общая сумма за доставку в заказе была 0 баксов, иначе - добить заказ до бесплатной доставки, когда сумма в позиции Shipping: будет Shipping:$0.0
11. Оформить заказ.
12. Оплатить все либо с Кукурузы с двойной выгодой, либо через PayPal, к которому привязана Кукуруза с ДВ или карта Росбанка с 7% КБ)) Либо с любой другой карты, но это уже будет не так выгодно.
13. После оформления заказа подать заявку в личном кабинете LetyShops на начисление кэшбека, как описано в этой пошаговой инструкции
Удачных покупок!!!))
Меню по продуктам iHerb по категориям:
- ЛУЧШЕЕ -
- НОВИНКИ -
- СКИДКИ -
- ПРОБНИКИ -
- РАСПРОДАЖА -
- ДОБАВКИ -
- ТРАВЫ -
- ДЛЯ ДУША И КРАСОТЫ -
- КРЕМЫ И ЛОСЬОНЫ -
- ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ -
- ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ -
- СПОРТ -
- УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ -
- АРОМАТЕРАПИЯ -
- СУПЕРФУДС -
- ЗДОРОВЫЙ ДОМ -
- ПОТЕРЯ ВЕСА -
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