Спорт на Банки.ру

В данном посте хотелось бы затронуть тему спорта. Начиная от обсуждения мировых форумов и все что сними связанно (маркетинг, бизнес, просто громкие и скандальные события), заканчивая любительским спортом (межбанковские дерби, необычные спортивные увлечения).
Например, кто из Вас знает, что сейчас в Дании проходит Чемпионат Мира по футболу среди молодежных команд?
К слову, в нем принимают участие ребята 22-23 лет из таких стран как Испания, Англия, Чехия…, Украина и Беларусь, но россиян на данном европейском молодежном форуме нет!
Вроде ни чего страшного, но если забежать на 7 лет вперед, этим мальчишкам будет по 29-30 лет (самый возраст чтобы добиться главной победы в жизни футболиста), напомню в 2018 году Россия примет у себя Чемпионат Мира по футболу. И главная задача стоит в том что б внем победить!
На сегодня остается только надежда на Сборную U-21, которая надо отметить, довольно успешно выступает под руководством Николая Писарева.
Комментарии 11
Кремлевские мечтатели уже и до футбола добрались
восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания
междупланетный шахматный конгресс!......
Чиновники от спорта с банкирами интенсивно футболят бюджетные деньги в офшоры. Бесплатные виды спорта для детей исчезают на глазах. На этом форуме Вы обратились явно не по адресу. Или сформулировали вопрос совсем не так.
К примеру если Вы сказали у Вас есть несколько миллиардов бюджетных средств выделенных на спорт на этом форуме Вас засыпали предложениями как лучше растянуть эти деньги...
Наши Ростовские чиновники уже нашли куда прикопать бюджетные средства в аккурат рядом с вонючими очистными и свалкой металлолома воткнуть стадион...
В данной ситуации тренеры и спортсмены уезжают за границу. Скоро для России будет за счастье попасть в 20-ку в медальном зачете...