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Спорт на Банки.ру

27.06.2011 18:48 11 1 304 просмотра
В данном посте хотелось бы затронуть тему спорта. Начиная от обсуждения мировых форумов и все что сними связанно (маркетинг, бизнес, просто громкие и скандальные события), заканчивая любительским спортом (межбанковские дерби, необычные спортивные увлечения).
Например, кто из Вас знает, что сейчас в Дании проходит Чемпионат Мира по футболу среди молодежных команд?

К слову, в нем принимают участие ребята 22-23 лет из таких стран как Испания, Англия, Чехия…, Украина и Беларусь, но россиян на данном европейском молодежном форуме нет!

Вроде ни чего страшного, но если забежать на 7 лет вперед, этим мальчишкам будет по 29-30 лет (самый возраст чтобы добиться главной победы в жизни футболиста), напомню в 2018 году Россия примет у себя Чемпионат Мира по футболу. И главная задача стоит в том что б внем победить!

На сегодня остается только надежда на Сборную U-21, которая надо отметить, довольно успешно выступает под руководством Николая Писарева.

Комментарии 11

Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Скорее бразильцы выиграют ЧМ по хоккею, нежели сб. Россия выиграет ЧМ по футболу smile:D
Сергей Ширшов  (shirshov)
#
Все зависит от системы, талантов у нас и сегодня очень много, но система развалена. Сегодня футбольные функционеры выстраивают всю систему заново. Например в Испании ввели урок футбола в школах после провала на Чемпионате Европы 1980… прошло 30 лет и Испанцы стали триумфаторами ЧМ и ЧЕ.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
в 2018 году Россия примет у себя Чемпионат Мира по футболу. И главная задача стоит в том что б внем победить!

Кремлевские мечтатели уже и до футбола добрались smile:(
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Так идея давно витает в воздухе

Цитата
......А там, как знать, может быть, лет через
восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания
междупланетный шахматный конгресс!......

smile:)
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Например, кто из Вас знает, что сейчас в Дании проходит Чемпионат Мира по футболу среди молодежных команд?
На Евроспорте показывают.
Сергей Ширшов  (shirshov)
#
Я имел в виду, что на федеральных каналах ни слова….только ФРОНТ
Николай Ватутин  (niksilver)
#
У нас спортивные увлечения с несколько другим уклоном!
Чиновники от спорта с банкирами интенсивно футболят бюджетные деньги в офшоры. Бесплатные виды спорта для детей исчезают на глазах. На этом форуме Вы обратились явно не по адресу. Или сформулировали вопрос совсем не так.
К примеру если Вы сказали у Вас есть несколько миллиардов бюджетных средств выделенных на спорт на этом форуме Вас засыпали предложениями как лучше растянуть эти деньги...
Наши Ростовские чиновники уже нашли куда прикопать бюджетные средства в аккурат рядом с вонючими очистными и свалкой металлолома воткнуть стадион...
Сергей Ширшов  (shirshov)
#
к сожалению в этом виде спорта мы лидеры. но в любом случае спорт в нашей стране развивается, в том числе и при помощи государства.
Николай Ватутин  (niksilver)
#
С помощью государства растет количество разворованных денег спортивными чиновниками.
В данной ситуации тренеры и спортсмены уезжают за границу. Скоро для России будет за счастье попасть в 20-ку в медальном зачете...
Сергей Ширшов  (shirshov)
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Полностью не согласен, в России на сегодня приезжают лучшие и игроки, и тренеры и по бюджетам мы одни из лидеров…. вопрос опять же в системе (любительский футбол, детский футбол и т.д.)
Николай Ватутин  (niksilver)
#
По воровству из спортивных и всех прочих бюджетов мы лидеры возможно даже на первом месте в мире! Мне приходилось общаться с тренерами и спортсменами с различных видов спорта. Я могу привести конкретные примеры. А то, что мы оптом и в розницу закупаем легионеров и тренеров для тренировок сборных, так они ситуацию не изменят, так как готовить спортсменов и отбирать с детского возраста. А ребенку уже приходится выбирать из доступности по средствам родителей, а не из того чем бы хотел заниматься...
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