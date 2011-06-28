Футбольные выходные

Прошедшие выходные оказались богатыми на различные, в первую очередь, футбольные события. Закрою тему с молодежным Чемпионатом Европы по футболу. Чемпионами стали Испанцы, но что для меня более важно и откровенно приятно это то, что Белорусы заняли 3-е место и автоматически завоевали путевку в Лондон (Олимпийские игры 2012), но в новостях об этом ни слова (лично я не видел и не слышал).Завершился первый круг Российской Премьер Лиги … кто хочет, может прокомментировать.Еще об одном международном событие. В эти дни в Португалии проходит Кубок регионов УЕФА среди любительских команд. Наши любители решили пойти по стопам профессиональных РОССИЙСКИХ футболистов и на групповой стадии проиграли три игры из трех (Турции, Сербии и Ирландии).В субботу состоялся групповой этап Межрегионального Кубка Лиги среди корпоративных команд. Из 40 участников (компании из различных секторов) в дальнейшую стадию плей-офф вышли 32 команды, из них 13 банковские коллективы. Банковское сообщество на первой стадии потеряло только 3 представителей (Сбербанк, Связь Банк, Ренессанс Кредит). 2 июля пройдет финальный этап Кубка, тогда и узнаем, как выступят банкиры.Ну и в заключение хорошая новость из Турции, там завершился Чемпионат Европы среди студенческих команд. Представитель России (Кубанский Государственный Университет) победив Испанцев 4-0, занял 3-е место на данном турнире!