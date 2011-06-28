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Футбольные выходные

28.06.2011 11:31 8 1 206 просмотров
Прошедшие выходные оказались богатыми на различные, в первую очередь, футбольные события. Закрою тему с молодежным Чемпионатом Европы по футболу. Чемпионами стали Испанцы, но что для меня более важно и откровенно приятно это то, что Белорусы заняли 3-е место и автоматически завоевали путевку в Лондон (Олимпийские игры 2012), но в новостях об этом ни слова (лично я не видел и не слышал).

Завершился первый круг Российской Премьер Лиги … кто хочет, может прокомментировать.

Еще об одном международном событие. В эти дни в Португалии проходит Кубок регионов УЕФА среди любительских команд. Наши любители решили пойти по стопам профессиональных РОССИЙСКИХ футболистов и на групповой стадии проиграли три игры из трех (Турции, Сербии и Ирландии).

В субботу состоялся групповой этап Межрегионального Кубка Лиги среди корпоративных команд. Из 40 участников (компании из различных секторов) в дальнейшую стадию плей-офф вышли 32 команды, из них 13 банковские коллективы. Банковское сообщество на первой стадии потеряло только 3 представителей (Сбербанк, Связь Банк, Ренессанс Кредит). 2 июля пройдет финальный этап Кубка, тогда и узнаем, как выступят банкиры.

Ну и в заключение хорошая новость из Турции, там завершился Чемпионат Европы среди студенческих команд. Представитель России (Кубанский Государственный Университет) победив Испанцев 4-0, занял 3-е место на данном турнире!

Комментарии 8

Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Завершился первый круг Российской Премьер Лиги … кто хочет, может прокомментировать.


Особых сенсаций не произошло. Одни скандалы.
Скандальное увольнение тренера Локомотива Красножана Ю.А.
И как всегда отличились фанаты различных клубов.Без этого у нас никак нельзя.
Pavel Kozak  (PMKozak)
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Раз уж зашел разговор о футболе, кто-нибудь может подсказать, когда начнется чемпионат Испании 2011-2012?
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Извиняюсь. Закончится 13 мая 2012 года.
tivka  (tivka)
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а как вам новость про то, что роберто розетти - глава наших арбитров?
Штампованный Враг  (Штампованный Враг)
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Хорошая новость. Признаться, когда в последнем туре обьявили минуту молчания по погибшим в самолете в Карелии, "среди которых был известный арбитр Петтай" я испытал, как бы сказать.... разные чувства.
fulltime  (fulltime)
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чисто имиджевое назначение, как было клоунское судейство в ряде матчей (особенно первой лиги), так и будет. этот ресурс без утайки используется даже на мировых первенствах, это реалии сегодняшнего мира.
Сергей Ширшов  (shirshov)
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также поддерживаю, по крайней мере появляется надежда, а это уже много
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