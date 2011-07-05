Поздравления и не только

Буду краток, не могу не отметить нижеследующие события…Самым знаковым считаю победу Женской Сборной России по баскетболу на Чемпионате Европы!!! Мои поздравления девушкам-баскетболисткам!Очередной раз марку держат наши паралимпийцы! На Чемпионате мира по футболу 7Х7 в Голландии, ребята стали Чемпионами!Мария Шарапова – финалист Уимблдона, но, к сожалению не ПобедительЮрий Красножан после скандальной отставки занял пост главного тренера второй Сборной России по футболу. Хотелось бы узнать ваше мнение …Также значимое событие состоялось в мире любительского спортаБанк Авангард 2-х кратный победитель Межрегионального Кубка Лиги среди корпоративных команд по мини-футболу. Стать лучшим из 40 участвующих команд – это очень достойно!А, что Вам показалось более знаковым?