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Поздравления и не только

05.07.2011 19:47 5 1 168 просмотров
Буду краток, не могу не отметить нижеследующие события…

Самым знаковым считаю победу Женской Сборной России по баскетболу на Чемпионате Европы!!! Мои поздравления девушкам-баскетболисткам!

Очередной раз марку держат наши паралимпийцы! На Чемпионате мира по футболу 7Х7 в Голландии, ребята стали Чемпионами!

Мария Шарапова – финалист Уимблдона, но, к сожалению не Победитель

Юрий Красножан после скандальной отставки занял пост главного тренера второй Сборной России по футболу. Хотелось бы узнать ваше мнение …

Также значимое событие состоялось в мире любительского спорта

Банк Авангард 2-х кратный победитель Межрегионального Кубка Лиги среди корпоративных команд по мини-футболу. Стать лучшим из 40 участвующих команд – это очень достойно!

А, что Вам показалось более знаковым?

Комментарии 5

fulltime  (fulltime)
#
Конечно же назначение главным тренером второй сборной человека, которого подозревали в "странном" матче, которых и за карьеру в Нальчике тоже хватало. Даже не знаю переплюнули этим назначение Алу Алханов главой комитета по этике или нет smile:D smile:D

ЗЫ А так, то наши девчата-баскетболистки просто молодчинки. 6 финалов Европы подряд, из них 3 золота - это великолепная серия.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
А, что Вам показалось более знаковым?

1. Победа женской Сборной России по баскетболу на Чемпионате Европы.

2. Юрий Красножан занял пост главного тренера второй Сборной России по футболу.
Алексей Борякин  (Brein)
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Женщины - баскетболистки просто молодцы. Так тяжело начинали, а потом раскочегарились.

А меня порадовала игра ДИНАМО(Москва) в последних 3-х турах.
Отличные обороты набрали
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Россия — победитель Мировой лиги-2011.
Цитата
Мужская сборная России по волейболу во второй раз в истории выиграла золото Мировой лиги, одолев в финале команду Бразилии.
Sportbox
Сергей Попов  (sonnert)
#
Мы так отвыкли от Побед smile:(
Женская сборная - Чемпион Европы по баскетболу! Во времена Ульяны Семёновой такое сообщение такое же привычное, как отсутствие горячей воды летом. Про хоккей... всем понятно. Футбол? Рад за паралимпийцев! Видимо, вся их жизнь в России - это бесконечная тренеровка. Вспомнить кратного Ирека Зарипова!!!
Но куда шумнее просто "участник" Евровиденья.
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