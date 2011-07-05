Поздравления и не только

Буду краток, не могу не отметить нижеследующие события…
Самым знаковым считаю победу Женской Сборной России по баскетболу на Чемпионате Европы!!! Мои поздравления девушкам-баскетболисткам!
Очередной раз марку держат наши паралимпийцы! На Чемпионате мира по футболу 7Х7 в Голландии, ребята стали Чемпионами!
Мария Шарапова – финалист Уимблдона, но, к сожалению не Победитель
Юрий Красножан после скандальной отставки занял пост главного тренера второй Сборной России по футболу. Хотелось бы узнать ваше мнение …
Также значимое событие состоялось в мире любительского спорта
Банк Авангард 2-х кратный победитель Межрегионального Кубка Лиги среди корпоративных команд по мини-футболу. Стать лучшим из 40 участвующих команд – это очень достойно!
А, что Вам показалось более знаковым?
Комментарии 5
ЗЫ А так, то наши девчата-баскетболистки просто молодчинки. 6 финалов Европы подряд, из них 3 золота - это великолепная серия.
1. Победа женской Сборной России по баскетболу на Чемпионате Европы.
2. Юрий Красножан занял пост главного тренера второй Сборной России по футболу.
А меня порадовала игра ДИНАМО(Москва) в последних 3-х турах.
Отличные обороты набрали
Женская сборная - Чемпион Европы по баскетболу! Во времена Ульяны Семёновой такое сообщение такое же привычное, как отсутствие горячей воды летом. Про хоккей... всем понятно. Футбол? Рад за паралимпийцев! Видимо, вся их жизнь в России - это бесконечная тренеровка. Вспомнить кратного Ирека Зарипова!!!
Но куда шумнее просто "участник" Евровиденья.