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Добрый день! Вопрос по интерне...

01.12.2011 17:52 7 955 просмотров
Добрый день!
Вопрос по интернет-банку. Когда будет введена услуга онлайн-конвертации по текущим счетам? Востребованная операция, а банк почему-то до сих пор не шевелится. На мои электронные письма на эту тему уже как полгода никто так и не отвечает.

Комментарии 7

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Добрый день.
К сожалению, ответить на Ваш вопрос не очень просто - он требует детальной проработки прежде всего от Вас.
Сначала Вам необходимо всё таки вспомнить или узнать, в каком банке у Вас подключена услуга интернет-банк. Потом убедиться, что электронные письма Вы отправляли по нужному адресу и именно по электронной почте.
Далее, найти в интернете веб-страничку банка, контакты справочного центра и позвонить им с этим вопросом.
Если не получилось, то в разделе Вопрос-ответ нашего портала http://www.banki.ru/services/questions-answers/ можно попробовать найти горячую линию банка, название которого Вы вспомнили.
В случае отсутствия таковой найдите банк в Народном рейтинге http://www.banki.ru/services/responses/ и в качестве отзыва без оценки спросите там.
В любом случае, в таком виде, в каком Вы написали здесь, так же "полгода никто так и не ответит"
smile:)
user135773  (user135773)
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Спасибо, поржал (с)
qaq  (qaq)
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Надо дополнительно создавать горячии линии для блогов.
ElGaucho  (ElGaucho)
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Я же говорил. Поток сознаниня "новых блоггеров" изумляет. smile:)
Першинг  (Першинг)
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Я догадываюсь, почему это происходит. Вверху сайта, там где был тублар, ближе всего стоит кнопочка "Написать". Вот ею новички и пользуются. Попадая в блог.
Форум и всё такое прочее - оно сбоку. Искать надо. Поэтому люди пишут в блог.
Наверное, там надо сделать что-нибудь вроде кнопочки, которая даёт меню, направляющее на горячие линии или в форумы или ещё куда - я сама не все сервисы ещё изучила... Чтобы человек мог хотя бы приблизительно понять, выбрать, куда надо написать.
qaq  (qaq)
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Точно.Благодоря этой кнопочки у меня вчера появился блог.) Вернее первая запись.)))
Дмитрий Дружков  (dopler)
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Цитата
Вверху сайта, там где был тублар, ближе всего стоит кнопочка "Написать". Вот ею новички и пользуются. Попадая в блог.


да! когда стали водители писать, возникла та же самая мысль =)
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