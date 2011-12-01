Добрый день! Вопрос по интерне...

Андрей Максимов (Моисей Абрамович) 01.12.2011 18:30 # Добрый день. К сожалению, ответить на Ваш вопрос не очень просто - он требует детальной проработки прежде всего от Вас. Сначала Вам необходимо всё таки вспомнить или узнать, в каком банке у Вас подключена услуга интернет-банк. Потом убедиться, что электронные письма Вы отправляли по нужному адресу и именно по электронной почте. Далее, найти в интернете веб-страничку банка, контакты справочного центра и позвонить им с этим вопросом. Если не получилось, то в разделе Вопрос-ответ нашего портала http://www.banki.ru/services/questions-answers/ можно попробовать найти горячую линию банка, название которого Вы вспомнили. В случае отсутствия таковой найдите банк в Народном рейтинге http://www.banki.ru/services/responses/ и в качестве отзыва без оценки спросите там. В любом случае, в таком виде, в каком Вы написали здесь, так же "полгода никто так и не ответит" 1
Комментарии 7
К сожалению, ответить на Ваш вопрос не очень просто - он требует детальной проработки прежде всего от Вас.
Сначала Вам необходимо всё таки вспомнить или узнать, в каком банке у Вас подключена услуга интернет-банк. Потом убедиться, что электронные письма Вы отправляли по нужному адресу и именно по электронной почте.
Далее, найти в интернете веб-страничку банка, контакты справочного центра и позвонить им с этим вопросом.
Если не получилось, то в разделе Вопрос-ответ нашего портала http://www.banki.ru/services/questions-answers/ можно попробовать найти горячую линию банка, название которого Вы вспомнили.
В случае отсутствия таковой найдите банк в Народном рейтинге http://www.banki.ru/services/responses/ и в качестве отзыва без оценки спросите там.
В любом случае, в таком виде, в каком Вы написали здесь, так же "полгода никто так и не ответит"
Форум и всё такое прочее - оно сбоку. Искать надо. Поэтому люди пишут в блог.
Наверное, там надо сделать что-нибудь вроде кнопочки, которая даёт меню, направляющее на горячие линии или в форумы или ещё куда - я сама не все сервисы ещё изучила... Чтобы человек мог хотя бы приблизительно понять, выбрать, куда надо написать.
да! когда стали водители писать, возникла та же самая мысль =)