Добрый день! Вопрос по интерне...

Добрый день!

Вопрос по интернет-банку. Когда будет введена услуга онлайн-конвертации по текущим счетам? Востребованная операция, а банк почему-то до сих пор не шевелится. На мои электронные письма на эту тему уже как полгода никто так и не отвечает.