Популярные сообщения

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Петер Шулак 27.01.2012 11:44 Sulak
Надо же, до чего техника дошла
На новогодних праздниках я посетил Музей естественных наук. Так как последний раз в таком музее я был в четвертом классе, опыт получился волшебным и незабываемым. Кто знает, что 93% наших генов совпадают с генами шимпандзе? На протяжении всей прогулки по музею меня не покидала мысль, как нам это удалось? Как удалось людям так быстро стать тем, кем мы есть сейчас? Простите мне мой русский, но что явилось тем пинком в зад, который позволил нашему мохнатому предку сделать такой гигантский шаг вперед? Я с удовольствием разглядывал не только экспонаты, но и посетителей, которые не переставали играть и фотографировать своими айфонами все вокруг, суетились, смеялись. Вероятно, перед созданием айфона Стив Джобс посещал подобный музей и знал, что хватательный рефлекс это один из самых древних человеческих рефлексов. Тут же, в кафе музея, я видел малыша, который еще не умел говорить, но уже с упоением, профессионально, играл в прыгающих птичек на айпаде, а позже рисовал пальчиком кружочки и звездочки. Читать далее
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Петер Шулак 15.03.2011 15:04 Sulak
Особенности национального банкинга
Моя работа и жизнь связана с многочисленными поездками – это дает мне волшебную возможность, которой нет у многих моих друзей. Это возможность сравнивать и выбирать. Сравниваю я все, выбираю лучшее, всегда и везде. Такая привычка. Где-то в глубине души я перфекционист. Где-то еще глубже – горжусь этим. Читать далее
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Петер Шулак 11.02.2011 11:14 Sulak
Начинаю первый в своей жизни блог...
Москва, Центр (почти Красная площадь), темно и падает снег. Такая погода бывает здесь всего лишь 8 месяцев в году. Сегодня, 11 февраля 2011 года начинаю первый в своей жизни блог. Никогда не думал, что рассказ о себе буду начинать со слова «Москва…». Никогда не думал, что буду начинать рассказ о себе на хорошем русском. Тем не менее, на сегодняшний день, я (страшно подумать!) посетил Питер, Иркутск, Новосибирск, множество других городов России и бывшего СНГ. К месту употребляю такие слова, как «наезд» и «оторопь». Я понял, что хочу лучше знать русскую публику. Для иностранца в России русская душа по-прежнему (в середине 21 века!) загадка. Это я знаю по себе. Хотя, признаюсь, за это время искренне полюбил Россию и русских, Москва стала для меня настоящим домом. Читать далее
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