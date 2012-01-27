Популярные сообщения

На новогодних праздниках я посетил Музей естественных наук. Так как последний раз в таком музее я был в четвертом классе, опыт получился волшебным и незабываемым. Кто знает, что 93% наших генов совпадают с генами шимпандзе?
На протяжении всей прогулки по музею меня не покидала мысль, как нам это удалось? Как удалось людям так быстро стать тем, кем мы есть сейчас? Простите мне мой русский, но что явилось тем пинком в зад, который позволил нашему мохнатому предку сделать такой гигантский шаг вперед?
Я с удовольствием разглядывал не только экспонаты, но и посетителей, которые не переставали играть и фотографировать своими айфонами все вокруг, суетились, смеялись. Вероятно, перед созданием айфона Стив Джобс посещал подобный музей и знал, что хватательный рефлекс это один из самых древних человеческих рефлексов. Тут же, в кафе музея, я видел малыша, который еще не умел говорить, но уже с упоением, профессионально, играл в прыгающих птичек на айпаде, а позже рисовал пальчиком кружочки и звездочки.
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