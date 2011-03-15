Вход
Профиль Блог Лента Активность

Особенности национального банкинга

15.03.2011 15:04 7 2 089 просмотров
Моя работа и жизнь связана с многочисленными поездками – это дает мне волшебную возможность, которой нет у многих моих друзей. Это возможность сравнивать и выбирать.
Сравниваю я все, выбираю лучшее, всегда и везде. Такая привычка. Где-то в глубине души я перфекционист. Где-то еще глубже – горжусь этим.

Так вот, сравниваю я все. Машины (лучшие – немецкие), женщин (лучшие – русские), алкоголь (лучший – шотландский). Это дает мне чувство контроля над жизнью и позволяет прожить ее идеально, по крайней мере в тех ее областях, где есть возможность сравнения и выбора.

Последнее время провел в путешествиях. Побывал в Англии, Чехии, Франции, Израиле. Как профессионалу, мне всегда интересно, как работают банки, поэтому везде, где я бываю, стараюсь посетить офисы различных банков. И здесь я тоже сравнивал…
Вы знаете, был приятно удивлен. И удивлен был не уровнем сервиса западных банков, а уровнем сервиса у нас (уже могу с гордостью сказать «у нас») в России. Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, поделюсь с вами своими наблюдениями касательно особенностей национального банкинга smile:)

Банки Франции – отлично обставленные офисы, вежливый персонал, говорящий по-английски. Не могу сказать, что я был в восторге от обслуживания. Зачастую сотрудники не выслушивали меня, отвлекались на свои текущие дела. Разочаровало то, что за свое посещение офиса я так и не смог решить свой вопрос, меня посылали несколько раз от сотрудника к сотруднику, но все оказалось безрезультатно… smile:(

Банки Англии – пожалуй, лучшие. Чисто, вежливо, говорят по-английски smile:) Из разочаровавшего – дорого и не говорят по-русски smile:) Что также не понравилось – возможно, это просто мои внутренние ощущения, но мне показалось, что не все процессы английских банков направлены на удовлетворение нужд клиента. Например, для того, чтобы активировать услугу Интернет Банк, также как и получить ПИН-код, необходимо посетить офис несколько раз, что очень не удобно, когда ты приезжаешь в страну всего на несколько дней.

Банки Чехии – нечто среднее между двумя вышеперечисленными. Довольно вежливый персонал, довольно чисто, сотрудники не говорят ни по-русски ни по-английски smile:) На мой взгляд, проблема чешских банков в том, что решить вопрос за одно посещение банковского офиса практически не возможно. Однако, большой плюс чешских банков в отлично проработанных дистанционных услугах – интернет банк, смс оповещение. Таким образом, если услуги подключены необходимость посещения офиса отпадает. Очень удобно.

И вы знаете, после всех посещений, не могу сказать, что в России самые плохие банки и самое плохое обслуживание. Да, нам есть над чем работать. Но у нас лучший человеческий ресурс, особенно это чувствуется при посещении регионов, таких добрых, отзывчивых, ответственных сотрудников, всегда готовых пойти навстречу Клиенту, точно нет больше нигде в мире. Я знаю случаи, когда наших сотрудники помогали Клиентам даже в нарушение своих должностных инструкций. Такого действительно индивидуального подхода я нигде не видел. Остальное приложится.

Комментарии 7

Сергей Савельев  (kev)
#
Мне кажется, у нас отличие в том, что очень большая дельта в уровне сервиса (качества обслуживания) не только между разными банками, но даже и между разными отделениями одного и того же банка, крайне велико значение "человеческого фактора". Нет чётких стандартов, поэтому невозможно оценить среднее значение качества обслуживания (ни "хорошо", ни "плохо", а скорее "по разному, как повезёт").
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Забавно. У нас, русских, есть дурацкая привычка принижать собственный уровень. Мол, на Западе все лучше. Банки, согласен, у нас действительно неплохие, особенно те, кто думает об удобстве и комфорте для клиента. С появлением интернета, с появлением постоянной обратной связи с клиентами, число таких банков растет на глазах.

++++
Машины (лучшие – немецкие), женщин (лучшие – русские), алкоголь (лучший – шотландский).
++++

С этой оценкой согласен на 100%. Добавлю в этот список еще пиво (на первом месте Чехия). Нет ничего лучше свежего разливного Праздроя.
FlamingWind  (FlamingWind)
#
Цитата
Банки, согласен, у нас действительно неплохие, особенно те, кто думает об удобстве и комфорте для клиента.


Удобство и комфорт это, конечно же, очень здорово. Да только многие наши банки фактически не способны выполнить основной своей функции: безопасное хранение денег клиентов! Ведь у нас, почти все риски высокотехнологичного мошенничества ложатся на клиента (почти весь кардинг, взлом интернет-банков и т.д.).

Вот и получается, что наши банки, это и не банки вовсе (в классическом понимании этого слова) и уважаемый Петер Шулак пытается сравнить "мягкое" с "теплым" smile:wall: .
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Спасибо за интересный пост! smile:)
Мне тема близка, т.к. в поездках тоже всегда стараюсь сравнить наши банки с зарубежными. Помню, осенью ходила по офисам банков Лейпцига (Германия) и снимала отделения изнутри, чтобы потом выложить в блог, но руки так и не дошли. Аналогичная небольшая подборка есть и по Чехии, канарскому острову Тенерифе, немного по Барселоне, немного по Вене и т.д.
В банках Германии, к примеру, показалось не очень уютно, как-то даже обшарпано.
Серж  (Do_well)
#
Соглашусь с kev (Сергей Савельев), действительно, различия в качестве обслуживания внутри одного банка (от доп.офиса к доп.офису, а то и от филиала к филиалу) существенны, если не сказать больше - разница, порой, колоссальна. На мой взгляд, основа такого различия в руководителе (первом лице) подразделения (доп.офиса или филиала). Только первому лицу удастся собрать команду менеджеров, а им, в свою очередь, собрать команду исполнителей, той пробы, с которой клиентам приятно решать любые вопросы (даже проблемные).
Для себя сделал вывод, приходя в новое подразделение (или банк), всегда обращаю внимание на отношения между собой персонала, по которому легко определить... качество первого лица. Это правило меня ещё ни разу не подводило.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Очень верный критерий - атмосфера среди сотрудников, элементы "корпоративной культуры" так сказать. 100% показательный. Надо только уметь эти элементы разглядеть.
kukmor.bestpersons.ru  (kukmor.bestpersons.ru)
#
Здравствуйте,
Мне стала очень интересна ситуация с возвратом комиссий через суд и то, что Роспотребнадзор "помогает" физическим лицам отсуживать у банков комиссии выплаченные им ранее за взятие кредитов. Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов по этой теме.
1. Считаете ли Вы справедливой ситуацию, когда давно подписанные и выполненные договора признаются недействительными? Какие другие выходы из ситуации видите кроме судов?
2. Как вы относитесь к практике ведения черных списков банками, и правда ли что те кто судится с вашим банком попадают в эти списки?
3. Каково Ваше мнение по поводу поста http://teh-nomad.livejournal.com/860897.html?

Аксанов Нияз, Казань
http://kukmor.livejournal.com/
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения