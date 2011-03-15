Особенности национального банкинга

Моя работа и жизнь связана с многочисленными поездками – это дает мне волшебную возможность, которой нет у многих моих друзей. Это возможность сравнивать и выбирать.
Сравниваю я все, выбираю лучшее, всегда и везде. Такая привычка. Где-то в глубине души я перфекционист. Где-то еще глубже – горжусь этим.
Так вот, сравниваю я все. Машины (лучшие – немецкие), женщин (лучшие – русские), алкоголь (лучший – шотландский). Это дает мне чувство контроля над жизнью и позволяет прожить ее идеально, по крайней мере в тех ее областях, где есть возможность сравнения и выбора.
Последнее время провел в путешествиях. Побывал в Англии, Чехии, Франции, Израиле. Как профессионалу, мне всегда интересно, как работают банки, поэтому везде, где я бываю, стараюсь посетить офисы различных банков. И здесь я тоже сравнивал…
Вы знаете, был приятно удивлен. И удивлен был не уровнем сервиса западных банков, а уровнем сервиса у нас (уже могу с гордостью сказать «у нас») в России. Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, поделюсь с вами своими наблюдениями касательно особенностей национального банкинга
Банки Франции – отлично обставленные офисы, вежливый персонал, говорящий по-английски. Не могу сказать, что я был в восторге от обслуживания. Зачастую сотрудники не выслушивали меня, отвлекались на свои текущие дела. Разочаровало то, что за свое посещение офиса я так и не смог решить свой вопрос, меня посылали несколько раз от сотрудника к сотруднику, но все оказалось безрезультатно…
Банки Англии – пожалуй, лучшие. Чисто, вежливо, говорят по-английски Из разочаровавшего – дорого и не говорят по-русски Что также не понравилось – возможно, это просто мои внутренние ощущения, но мне показалось, что не все процессы английских банков направлены на удовлетворение нужд клиента. Например, для того, чтобы активировать услугу Интернет Банк, также как и получить ПИН-код, необходимо посетить офис несколько раз, что очень не удобно, когда ты приезжаешь в страну всего на несколько дней.
Банки Чехии – нечто среднее между двумя вышеперечисленными. Довольно вежливый персонал, довольно чисто, сотрудники не говорят ни по-русски ни по-английски На мой взгляд, проблема чешских банков в том, что решить вопрос за одно посещение банковского офиса практически не возможно. Однако, большой плюс чешских банков в отлично проработанных дистанционных услугах – интернет банк, смс оповещение. Таким образом, если услуги подключены необходимость посещения офиса отпадает. Очень удобно.
И вы знаете, после всех посещений, не могу сказать, что в России самые плохие банки и самое плохое обслуживание. Да, нам есть над чем работать. Но у нас лучший человеческий ресурс, особенно это чувствуется при посещении регионов, таких добрых, отзывчивых, ответственных сотрудников, всегда готовых пойти навстречу Клиенту, точно нет больше нигде в мире. Я знаю случаи, когда наших сотрудники помогали Клиентам даже в нарушение своих должностных инструкций. Такого действительно индивидуального подхода я нигде не видел. Остальное приложится.
Комментарии 7
++++
Машины (лучшие – немецкие), женщин (лучшие – русские), алкоголь (лучший – шотландский).
++++
С этой оценкой согласен на 100%. Добавлю в этот список еще пиво (на первом месте Чехия). Нет ничего лучше свежего разливного Праздроя.
Удобство и комфорт это, конечно же, очень здорово. Да только многие наши банки фактически не способны выполнить основной своей функции: безопасное хранение денег клиентов! Ведь у нас, почти все риски высокотехнологичного мошенничества ложатся на клиента (почти весь кардинг, взлом интернет-банков и т.д.).
Вот и получается, что наши банки, это и не банки вовсе (в классическом понимании этого слова) и уважаемый Петер Шулак пытается сравнить "мягкое" с "теплым" .
Мне тема близка, т.к. в поездках тоже всегда стараюсь сравнить наши банки с зарубежными. Помню, осенью ходила по офисам банков Лейпцига (Германия) и снимала отделения изнутри, чтобы потом выложить в блог, но руки так и не дошли. Аналогичная небольшая подборка есть и по Чехии, канарскому острову Тенерифе, немного по Барселоне, немного по Вене и т.д.
В банках Германии, к примеру, показалось не очень уютно, как-то даже обшарпано.
Для себя сделал вывод, приходя в новое подразделение (или банк), всегда обращаю внимание на отношения между собой персонала, по которому легко определить... качество первого лица. Это правило меня ещё ни разу не подводило.
Мне стала очень интересна ситуация с возвратом комиссий через суд и то, что Роспотребнадзор "помогает" физическим лицам отсуживать у банков комиссии выплаченные им ранее за взятие кредитов. Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов по этой теме.
1. Считаете ли Вы справедливой ситуацию, когда давно подписанные и выполненные договора признаются недействительными? Какие другие выходы из ситуации видите кроме судов?
2. Как вы относитесь к практике ведения черных списков банками, и правда ли что те кто судится с вашим банком попадают в эти списки?
3. Каково Ваше мнение по поводу поста http://teh-nomad.livejournal.com/860897.html?
Аксанов Нияз, Казань
http://kukmor.livejournal.com/