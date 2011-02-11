Москва, Центр (почти Красная площадь), темно и падает снег. Такая погода бывает здесь всего лишь 8 месяцев в году.
Сегодня, 11 февраля 2011 года начинаю первый в своей жизни блог. Никогда не думал, что рассказ о себе буду начинать со слова «Москва…». Никогда не думал, что буду начинать рассказ о себе на хорошем русском.
Тем не менее, на сегодняшний день, я (страшно подумать!) посетил Питер, Иркутск, Новосибирск, множество других городов России и бывшего СНГ. К месту употребляю такие слова, как «наезд» и «оторопь». Я понял, что хочу лучше знать русскую публику. Для иностранца в России русская душа по-прежнему (в середине 21 века!) загадка. Это я знаю по себе. Хотя, признаюсь, за это время искренне полюбил Россию и русских, Москва стала для меня настоящим домом.
Для той части русской публики, которая ответит мне взаимностью (то есть тоже захочет узнать меня) я начинаю этот блог. Впрочем, по-честному, начинаю его для себя, хочется взглянуть на себя со стороны.
В Москве меня называют экспат. Странное для русских слово. Мой приятель сказал, что это слово похоже одновременно на слова «этап» и «звездопад». Не могу не согласиться. Едешь далеко и надолго, обычно получаешь массу «звездных» впечатлений.
В отличие от туристов главная задача экспатов здесь – работа. Главное лично в моей работе здесь – Клиенты. Несколько миллионов человек.
Клиенты, интересно, кто-нибудь из вас задумывался, что есть люди, которые думают о вас каждый день? И при этом мы не ваши родители. Я сам являюсь Клиентом многих крупных банков. Мне кажется, я знаю, что такое качественное обслуживание. Моя головная боль здесь – научиться обслуживать качественно в существующих условиях.
Странно, но в жизни некоторых из наших Клиентов мне пришлось принять прямое, физически ощутимое участие. В моей работе есть что-то от судьи или хирурга, за исключением того, что большинство моих «подопечных» не знают о моем существовании в принципе.
Возможно, это и есть наш шанс познакомиться?
Комментарии 49
Приветствую пового блоггера !
Навеяло...
Учившийся в России африканец возвращается на историческую родину. Его родные спрашивают: - А как тебе знаменитая русская зима? - Та, которая зеленая - ещё ничего, а та, которая белая - просто сдохнуть можно!
Оформляю подписку
Добро пожаловать, Петер, в скромную, но замечательную компанию наших блоггеров.
Отличный пост!
Дааа...Завидую вам.Штирлиц,практически уже российский фольклорный герой .
Вы слышали анекдоты про Штирлица ?
А фильм (Семнадцать мгновений весны) действительно посмотрите, как правильно советует уважаемый Евгений.
"Вражда между тупоконечниками и остроконечниками" - http://maulnet.ru/archives/648
Я бы с тремя вообще писал, но это уже вообще ни по каким правилам не проходит.
Blogger,office,shopping в оригинале все же.
Отличный пост!
Петер, Вы преувеличиваете. Я живу в Ханты-Мансийском округе, но даже у нас снег лежит, как правило, не более 7 месяцев. Так у нас север
Добро пожаловать
Но Вас будут встречать и возить, так что не замерзнете в любом случае
PS Кстати, с 3 по 13 марта, в Ханты-Мансийске (300 км от нас), будет проходить чемпионат мира по биатлону. Словацкие мужчины не блещут, но Кузьмина (14 место в общем зачете кубка мира) и Герекова (50я) заслужили поддержку соотечественника
Будет время - посетите, очень красивое зрелище, заодно посмотрите наши Нью-Васюки (Ханты-Мансийск)
В конце марта, в 100 км от Сургута (д. Русскинские), проходит слет рыбаков, охотников и оленеводов, если интересует местная экзотика, то стоит съездить.
Просто фантастический русский.
"Странно, но в жизни некоторых из наших Клиентов мне пришлось принять прямое, физически ощутимое участие."
Уверен, речь идет о добрых делах.
Но, учитывая специфику потребительского кредитования, сами собой возникают ассоциации с бейсбольными битами
"Странно, но в жизни некоторых из наших Клиентов мне пришлось принять прямое, физически ощутимое участие. В моей работе есть что-то от судьи или хирурга, за исключением того, что большинство моих «подопечных» не знают о моем существовании в принципе."
Очень хочется поподробнее! Люблю разгадывать тайны!
"Я сам являюсь Клиентом многих крупных банков. Мне кажется, я знаю, что такое качественное обслуживание. Моя головная боль здесь – научиться обслуживать качественно в существующих условиях.
Странно, но в жизни некоторых из наших Клиентов мне пришлось принять прямое, физически ощутимое участие."
Похвально, если Вы искренне так считаете. Может быть действительно Вы как хирург разрешили несколько ситуаций. Но посмотрите форум. Человек считает, что он полностью рассчитался с учреждением, но из-за задолженности в три рубля ваше учреждение начисляет ему штрафы в сотни рублей. Человек оплачивает и задолженность и штрафы, ему говорят, что он ничего не должен и снова приходит звонок о задолженности и начисленных штрафах. Я бы может и не стал писать Вам, но недавно от своих знакомых услышал такую же историю. Посоветовал расписать всю эту картину здесь на банки.ру. И это кстати к моему удивлению подействовало.
Хирург это хорошо, но по-моему вопрос системно решать надо. Так как например делает Олег Тиньков. Он не начисляет штрафы на задолженность менее 150 руб. Большинству клиентов достаточно вежливо напомнить о долге и люди расплатятся, а если уж обсчитались ваши сотрудники, то простить эти самые три рубля или простить при условии взятия следующего кредита.
P.S. У девушки теперь стойкая аллергия к кредитам, я тоже вряд ли стану Вашим клиентом. Во всяком случае пока Ваши ставки по потребкредитам не упадут процентов до 18-ти.
Когда-то давно, году так в 2002, я была клиентом Вашего бнка и все понравилось (ну конечно, кроме %% ставок - они никогда не были маленькими, а уж особенно на заре потребкредитования).
Потом была очень забавная история - Ваш банк постоянно слал мне как хорошему клиенту разные предложения, карты и т.д., но вот однажды... Было лето, я делала ремонт, мой холодильник не выдержал ремонта и сдох, а летом у нас без холодильника никуда, так же как зимой без батареи)))
денег мне немного не хватало на ту модель, что хотелось, и я решила снова взять у Вашего банка кредит - так мне отказали ))) оно, конечно, и слава Богу, так как на следующий день я этот холодильник уже без кредита купила, но было забавно. Особенно снова получать разные кредитные предложения от Вашего банка по почте и через СМС после этого отказа. Но не исключаю, что в ближайшее время все-таки воспользуюсь услугами Вашего банка.
А Вам - удачи в реализации Ваших намерений, очень уж у нас все не просто в потребкредитовании
Итак, повторю, так как предыдущий мой коммент был мною отправлен без пояснений.
.
Я - бывший клиент вашего банка, кредит закрыт, в декабре 2010 и в апреле 2011 на мой почтовый адрес пришло извещение об очередном платеже на ФИО чужого, незнакомого человека. мною отправлены письменные жалобы, вх.№№ 33-ф-2/16-03/38-320 и 33-ф-2/16-03/38-362. До сих пор нет ответа. ПОЧЕМУ. ЖДУ. не надо нарушать законы РФ, даже если они противоречат ваши внутреннему регламенту.
..
Прилагаю текст моей 2-ой жалобы:
..
Владельцу,
Руководителям
ООО «ХКФ Банк»
Заявление, повторное
В связи с тем, что вы не ответили в установленные законодательством Российской Федерации сроки на мое заявление (входящий № 33-Ф-2/16-03/38-320 от 22.04.2011г., см.Приложение №1) о преступной халатности вашего банка при обработке персональных данных ваших бывших клиентов, вынужден повторно, в досудебном порядке обратиться к вам по этому же поводу.
В декабре 2010 года на мой адрес из вашего банка пришло извещение об оплате очередного платежа по кредиту на имя некой
Скворцовой Светланы Витальевны.
Так как по указанному адресу данное физическое лицо никогда не проживало, не прописано, не имеет никакого отношения к собственности,
я о ней никогда ничего не слышал, я сразу же позвонил в ваш банк по указанному на извещении телефону для справок – 8(495)7858222.
Оператор сказала, чтобы я не беспокоился, что это явно ошибка, банк разберется в ситуации.
Каково же было мое удивление, когда 21 апреля 2011 года на мой адрес вновь из вашего банка пришло извещение об оплате очередного платежа по кредиту на имя некой Скворцовой Светланы Витальевны.
Копия извещения – в Приложении №2.
Прошу немедленно разобраться в ситуации, сообщить мне письменно о причинах недопустимого нарушения безопасности обработки персональных данных ваших клиентов и впредь не беспокоить меня из-за преступной нерадивости или преступной халатности ваших сотрудников.
Жду в досудебном порядке официальных извинений от лица вашего банка в письменном виде и письменного отчета о причинах нарушения безопасности обработки персональных данных.
Так как банк – организация коммерческая и репутация её дорого стоит,
признание банком своей недопустимой для столь солидного заведения ошибки по обеспечению безопасности обработки персональных данных из клиентской базы банка, может быть выражено в форме денежной суммы.
X 420110, г.Казань, ул.Рихарда Зорге, д.35. кв.28
Ершов Юрий Модестович
________________
№ мобильного телефона: 8 9600352958
Адрес моей эл.почта: yumershow@yandex.ru