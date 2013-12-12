Популярные сообщения

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Nik O`Tin 12.12.2013 02:50 singularius
Юмор нашего форума
> Игорь Т пишет: > ведь все здравомыслящие люди понимают, что террористы пользуются другими лазейками и вообще их 10% комиссии не остановить, им завтра взрываться...
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Nik O`Tin 04.09.2013 19:00 singularius
СИАБ возвращает до 15000 рублей за покупки.
Полное и разжеванное действие тарифов по СВЕРХКАРТЕ в профильной теме. <---ссылка =)
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Nik O`Tin 14.08.2013 00:21 singularius
времянка. будет запись про сейф связной
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Nik O`Tin 25.07.2013 23:44 singularius
Карточные смс мошенники, переход на новый уровень - горячая линия
Получил тут на днях смс, см. картинку: Читаю и ощущаю диссонанс чувств и мыслей. Читать далее
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Nik O`Tin 15.07.2013 00:29 singularius
Как я обнаружил открытый банкомат СБЕРБАНКА
Случилось так что, мне понадобился некий банкомат определенного банка. В поисках этого банкомата я совершенно случайно наткнулся на банкомат Сбербанка. Этот банкомат оказался с раскрытой верхней частью. Читать далее
8 Комментировать
Nik O`Tin 14.05.2013 01:11 singularius
Ваша карта заблокирована!
Получил вчера смс, в которой сообщалось что моя карта якобы заблокирована. Читать далее
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Nik O`Tin 11.05.2013 23:49 singularius
Пластиковая карта «МегаФон Visa»
Мегафон представил новый продукт: Пластиковая карта «МегаФон Visa» Читать далее
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