Пластиковая карта «МегаФон Visa»

Эмитентом выступает банк «Таврический»
Выпуск карты - 299 рублей. Первый год обслуживания бесплатно.
Стоимость обслуживания в месяц 25 рублей.
В принципе, если бы такой продукт вышел на рынок лет 10 назад, было бы привлекательно.
Пополнять карту, т.е. номер мобильного телефона можно практически на каждом шагу.
Расплачиваться картой можно практически в каждом месте где имеется такая техническая возможность.
По карте имеется кэшбэк, но в пределах акции, до 31 мая 2013 года вы получаете 3% от суммы покупки на счет вашего номера МегаФон в виде «Бонусных рублей», которые можно потратить на услуги связи.
Вопрос только в снятии денежных средств с карты - 3.99% от суммы снятия.
Достаточно зверская комиссия. Но возможность есть. =)
UPD: Оформить карту можно только в Санкт-Петербурге.
В принципе ничего не мешает иногородним, приехать в культурную столицу и оформить карту.
UPD2: Оформил карту. Впечатления от дизайна: Очень стильно и красиво.
На карте действительно имеется чип.
Карта эмбосированная. Вместо имени фамилии выдавлено MEGAFON CLIENT
Отсканировал инструкции из конверта.
UPD3: Некоторые впечатления.
На карте указан номер телефона поддержки, по факту являющийся общей службой поддержки абонентов Мегафона. В автоматическом меню, нет пункта выбора типа поддержки по карте. Только основные услуги оператора. Дозвониться до живого сотрудника через автоматическое меню достаточно трудновато, набрать 0500, прослушать что говорит робот, после оглашения списка доступных пунктов меню, набираем 1, ждем пока робот начнет оглашать подпункты меню, нажимаем на 0, и лишь после этого нас переключают на линию с живыми сотрудниками, но и в этом случае ожидания соединения с этими сотрудниками может составлять до 10-12 минут.
Но, и это еще не все. Если сотрудники Мегафона не могут решить проблему, то просят перезвонить по другому номеру телефона, 8-800-555-31-15, являющегося горячей линией "мобиденьги" от банка Таврического.
Но если и в "таврике" не могут решить вопрос, по причине того что надо скоординировать действия с мегафоном, то вопросы решаются не так уж и быстро, учитывая какой неповоротливой махиной являетмя мегафон.
А непоповоротливыми они являются по причине использования программы 1с во всех точках продаж.
В перспективе развития карты, считаю вопрос номера технической поддержки проблемным местом. Телефон поддержки должен быть одним. И с быстрым дозвоном.
UPD4:
По расходам на карте существуют лимиты: 100 тысяч рублей на расходы.
Лимиты аннулируются спустя 30 дней.
Пример:
1 числа совершили покупку на 100 рублей
14 числа совершили покупку на 250 рублей
20 числа совершили покупку на 80 000 рублей
по состоянию на 21 число вам будет доступна сумма для оплаты покупок 100000-80000-250-100=19650
1 числа следующего месяца к сумме 19650 приплюсуется снятый лимит в размере 100 рублей, ну и соответственно 14 числа следующего месяца к сумме доступных трат прибавится еще 250 рублей.
Так что лучше считать свои расходы по карте.
UPD5:
1. На форуме этого сайта, 02.08.2013 появилась тема в которой обсуждается данная карта.
Мда, долго же народ про карту узнавал.
2. Для контролирования расходов по карте необходимо использовать сервис от Мегафон: Оплата товаров и услуг.
В принципе данный сервис предназначен для того что бы производить оплату товаров и услуг денежными средствами со счета абонента.
Специфика работы карты такова что, она привязана к счету абонента, вследствие этого, при авторизации на сайте мегафона, по ссылке указанной выше по тексту, можно будет наблюдать автоматически привязанную карту МегаФон Visa.
Там же можно просмотреть выписки произведенные как по карте, так и по счету телефона.
Любопытный момент: Если номер телефона вам достался не так давно, и если до вас этим номером телефона кто либо пользовался и производил любые операции по переводу денежных средств, то это всё будет отражено в выписке. Срок хранения произведенных операций по всей видимости стремится к бесконечности.
Что касается переводов денежных средств, под это определение попадает так же услуга пополнения счета абонента оператора мегафон, например если ваш друг или подруга внезапно оказались отключены, и вы точно знаете что это связано с закончившимися средствами на его телефоне, то можно перевести немного денег, и ваш друг снова на связи и можно общаться. =)
3. Практическим путем выявлено - перевод с карты МегаФон на пластиковые карты Visa через систему Visa Money Transfer облагается комиссией 1.99%
Это уже не снятие денег за 3.99% посредством банкомата.
Это первый случай комиссии за операцию по карте.
Что примечательно: в информационном смс о совершенной авторизаци, ни слова о том что за операцию взята комиссия 1.99%.
О комиссии и её размере в денежном эквиваленте, можно узнать только через выписку по карте.
Ну а при наличии калькулятора, несложно вычислить размер комиссии в процентном соотношении.
UPD:6
О комисси 1.99%
Решил поискать где же упоминается комиссия в размере 1.99% и нашел.
UPD:7
С 22.09.2013 Мегафон объединил лимиты по всем картам клиентов привязанных к номерам телефонов.
Ранее клиент имел возможность зарегистрировать несколько номеров, к каждому номеру оформить карту, на каждую из этих карт был отдельный лимит.
Теперь халява прикрыта. Общий лимит на все карты.
Продукт потихоньку ушатывают.
UPD:8
С недавних пор, точного числа не скажу, но если отталкиваться от сегодняшнего дня, то можно с уверенностью сказать что с 01.11.2013 можно получить карту не только в Петербурге и в северозападном регионе, но и в Москве и её окресностях.
Убедиться об этом можно перейдя по ссылке на московский сайт Мегафона.
Что примечательно, карта без чипа, в этом можно убедиться не только на самом сайте московского Мегафона, но и по отзывам некоторых товарищей на форуме.
Что касается Петербугра и окресностей: карта изначально выдавалась и выдается только с чипом.
UPD:9
Про ЭСП и их одновременное количество на руках клиента.
При заполнении заявления о выдаче пластиковой карты внимательно читаем заголовок:
В шапке указано кому мы пишем данное заявление, а это
1. Банк "Таврический" (ОАО)
2. Банковский платежный агент (БПА): ОАО "МегаФон Ритейл"
Заголовок таков:
Заявление на выдачу персонифицированного электронного средства платежа
Если мы внимательно читаем условия предоставления и пользования картой,размещенный на сайте банка Таврический, то мы узнаем что карта называется Электронное средство платежа «МегаФон VISA» (далее – «ЭСП»)
Что мы имеем в итоге?
Несмотря на то что на карте нет выдавленных заводским способом нашего имени фамилии, карта все равно является персонифицированным средством платежа.
Просто персонификация происходит на стороне банковского платежного агента, т.е. МагаФона. Уж у него то наши паспортные данные есть.
Далее, при внимательном чтении условий выдачи ЭСП, а именно пункт 3.1.2. читаем следующее:
Цитата
|Персонифицированное ЭСП (карта) выдаётся в персональной упаковке Клиенту, заключившему с Оператором договор об оказании услуг связи, на основании которого ему выделен абонентский номер. Персонифицированное ЭСП выдается при условии проведения идентификации Клиента на основании документов, удостоверяющих его личность. Клиент - нерезидент дополнительно предъявляет миграционную карту и документы, подтверждающие его право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Тот факт что карты выдаются в салонах МегаФон и клиенты заполняют заявление по пункту 3.1.2. наталкивает на мысль о том что возможно получение карты по пункту 3.1.1. в котом значится следующее:
Цитата
|Неперсонифицированное ЭСП (карта) выдаётся в персональной упаковке без проведения идентификации Клиента и при условии фиксирования сведений об используемом Клиентом абонентском номере для обмена информацией по Договору.
Кто из читателей моего блога решится поставить эксперимент и попытаться получить неперсонифицированное электронное средство платежа?
Что касается количества карт на одного клиента:
Так как один абонент одновременно может иметь несколько договоров на обслуживание, т.е.несколько симок с разными номерами, то по каждому договору на каждого клиента открывается отдельный счет.
К этому счету и осуществляется привязка пластиковой карты МегаФон Виза.
Так как один человек будучи гражданином РФ может иметь любое количество номеров, то и количество карт будет равняться количеству номеров.
За исключением случаев когда номера не объединены в оду группу по услуге "Единый счет".
UPD:10
Категория: ВАЖНО!!!
с 01.01.2014 вступают новые тарифы по обслуживанию карт Megafon Visa
Нововведения: Теперь при оплате картой операций электронной коммерци на сайтах в интернете, будет взиматься комиссия 3%
Так что халява кончилась.
Зато теперь известен список сайтов где активно ушатывали карту.
Комментарии 29
Как то упустил из виду этот нюанс.
В моем случае изображение располагается на сервере мегафона.
Вероятно вы пытались присоединить изображение к своей записи в блог.
Вероятно изображение не соответствовало требованиям установленным администрацией ресурса.
В общем нюансов несколько.
А у Вас это первый блог или Вы где-то ещё ведёте?
Есть блог в ЖЖ. Найти не сложно.
с 2005 года.
Это своеобразный язык разметки текста.
Упрощенный вариант HTML для пользователя. В основном BB коды применяют на форумах.
Рекомендую заглянуть в википедию. Полагаю там все популярно расписано на эту тему.
Причина по которой я задаю этот вопрос, кроется в том что, когда я сам добавляю комментарии к своей записи, то мне уведомление о новых комментариях не приходит, но если кто либо комментирует запись, то я непременно получаю уведомление на почту.
После того как вы мне ответите на этот вопрос, я обязательно удалю лишний флуд. =)
Может выборочный блок?
Про не пластик, обсуждают где-то в другом месте.
Блока не было. Был отказ со стороны оператора с формулировкой: Сумма платежа не удовлетворяет установленным лимитам по операциям с пластиковой картой "МегаФон".
При всем этом, по данной карте лимиты не выбраны. Совсем.
Но выбраны по другой карте.
Информация о суммарности лимитов подтверждена не только практическим путем, но и ответами оператора на горячей линии эмитента.
дату следует исправить на 22.10.2013
И данную информацию подтвердил эмитент.
На вопрос как долго действуют эти ограничения, мне ответили - "Чуть больше месяца".
В этот же день я и опубликовал UPD:7