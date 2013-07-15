Как я обнаружил открытый банкомат СБЕРБАНКА

Случилось так что, мне понадобился некий банкомат определенного банка. В поисках этого банкомата я совершенно случайно наткнулся на банкомат Сбербанка.
Этот банкомат оказался с раскрытой верхней частью.
По случаю я узнал как устроен банкомат изнутри.
Оказывается у банкомата две раскрывающиеся части, верхняя содержит в себе два компьютера, принтер для чеков, устройство для считывания карт, вторая нижняя часть представляет из себя сейфовую составляющую банкомата, в ней расположены деньги.
В наблюдаемой мною раскрытой части были видны компьютеры с хасп ключами.
Так же было видно охранное оборудование с видеокамерами встроенными в банкомат.
В принципе ничего не мешало вытащить компьютеры, или хасп ключи, или вообще повытаскивать всё из раскрытой части банкомата.
Но я решил поступить как сознательный гражданин. Я позвонил на горячую линию банка и спросил: Если банкомат находится в раскрытом состоянии, это нормально?
При этом если не учитывать факт раскрытости банкомата, то в принципе он выглядел вполне себе рабочим.
Однако, у меня не было гарантий что некие злоумышленники не поставили в банкомат какое либо устройство типа скимера.
Ну так вот, спросив у оператора по горячей линии должен ли банкомат находиться в раскрытом виде, оператор уточнил у меня адрес расположения банкомата, после этого переключил меня на второго сотрудника, которому я рассказал что в нутри банкомата я нашел карту некоего клиента этого банка, что карта лежала в нутри а не снаружи банкомата.
Пока я рассказывал о карте второму сотруднику на горячей линии, я совершенно случайно, чуть более сильно двинул выдвигающуюся часть банкомата и он захлопнулся.
О чем я и сообщил сотруднику на горячей линии, после того как второй сотрудник выслушал от меня реквизиты карты, он переключил меня на третьего сотрудника и когда я по третьему кругу рассказывал всю историю, я уже мыслено сожалел о том что вообще повел себя как сознательный гражданнин.
В общем после того как третий сотрудник выслушал историю, спросил разрешения записать мой номер телефона, мо данные типа ФИО, мне сказали что со мной свяжется служба безопасности для получения дополнительных комментариев.
Был субботний вечер. Впереди воскресенье...
Наступила следующая неделя. Где-то в четверг мне позвонили из СБЕРБАНКА.
И сообщили примерно следующее:
"Уважаемый клиент по вашей заявке о неработающем банкомате было проведено расследование и мы приносим вам извинения в связи с тем что в связи с техническими проблемами банкомат расположенный по адресу такому то, был в нерабочем состояни и вы не могли воспользоваться в полной мере всем функционалом предлагаемым нашим банком через этот банкомат. Узнать о ближайших банкоматах нашего банка вы можете по звонку на горячую линию или на сайте в интернете".
Это вольный пересказ того что я услышал. Не претендующий на дословное цитирование, но в общем и целом, я услышал именно это. Ключевые фразы и слова были именно такими.
Во первых, меня возмутило то что моё обращение об открытом банкомате превратилось в нерабочий банкомат. Потому как в принципе банкомат продолжал и дальше работать. К нему подходили другие клиенты этого банка, вставляли карты снимали деньги и успешно получив требуемое уходили.
Во вторых, меня возмутила скорость реакции банка.
По моим соображениям со мной должны били связаться не позднее понедельника.
В третьих меня возмутило то что со мной связались не сотрудники службы безопасности с просьбой: "Уважаемый сознательный гражданин, расскажите пожалуйста при каких обстоятельствах вы обнаружили открытый банкомат нашего банка и что интересного расскажете по этому поводу", а то что со мной связался отдел рекламаций.
В общем я высказал сотруднику рекламаций что заявку о сломанном банкомате я не оставлял, наоборот, я обнаружил банкомат открытым, в нутри была карта другого клиента, и что по всем признакам банкомат был рабочим, но гарантий что в банкомате не покопались кардеры у меня нет, и было бы неплохо что бы вы проверили ваш банкомат на предмет безопасности.
Меня выслушали, сказали извините, спасибо и на этом звонок закончился.
Но сама история на этом не закончилась.
Спустя еще несколько дней, мне опять позвонили, и опять начали зачитывать текст который я выслушал в прошлый раз.
Я опять повторил девушке что они ошибаются, что банкомат не был поломанным, что я его нашел в раскрытом виде, и позвонил предупредить, чтобы они там у себя попробовали дистанционно его заблокировать на всякий случай, воообще я не ваш клиент, мне на ваш банк и на ваши банкоматы глубоко наплевать, мне жалко ваших клиенты которые могут пострадать от халатности ваших сотрудников которые вероятно так круто обслуживали банкомат что не закрыли его. И гарантий что в нем не установлено скимерское оборудование я не даю, и именно потому что я беспокоюсь за клиентов вашего банка а так же клиентов других банков, которые могут воспользоваться вашим банкоматом для получения наличных со своей карты, я пытался дать тревожный звоночек.
В общем меня второй раз выслушали, сказали извините, спасибо, и второй звонок на этом завершился. Но что удивительное, история опять на этом не закончилась.
И вот, в третий раз, спустя еще неделю, мне позвонили из отдела рекламацй и попытались зачитать стандартную отмазку сочиненную в недрах СБЕРБАНКА, но я грубо прервал девушку, и сообщил ей что я никакой заявки по поводу сломанного банкомата не оставлял. Услышав эти слова, девушка извинилась, и звонк на этом прервался.
Более мне не звонили.
И о судьбе банкомата мне ничего не известно.
Служба безопасности банка со мной не связывалась, не спрашивала подробностей.
У меня до сих пор лежит карта несчастного клиента карту которого не отдал банкомат, и благополучно оставл у себя внутри.
Но я полагаю что карту уже заблокировали и клиент еще намучался восстанавливая свою карту.
Вот такая замечательная история.
Уже сейчас я сожалею что не сделал фотографий раскрытого банкомата, что не сохранил данных о входящих звонках на телефоне, не сохранил смс сообщений в которых СБЕРБАНК информировал о том что моя заявка принята в работу.
Но я был так взбешен тем как работает внутренний механизм СБЕРБАНКА, что я в пылу гнева потер всё со своего телефона, и только память позволила мне восстановить весь ход событий...
Хотя если поискать в потрохах механизма СБЕРБАНКА, наверняка можно найти подтверждения моей истории, и записи моего звонка и записи звонков "маринок" мне на телефон.
Как то доверия к банку всё меньше и меньше... Хотя казалось бы, банк достаточно крупный, с серьезными механизмами контроля за процессом работы сотрудников.
Не понаслышке знаю. Жена знакомого работает в этом банке на достаточно ключевой должности.
Такие дела...
Комментарии 8
И моё личное уважение к Вам, лично я не стал бы наверное даже звонить - мало ли какой банк какие новшества в своей работе применяет, может это ноу-хау какое, может какого-то банковского хакера ловят на "живца"...
Как читатель сайта Банки.ру, могу сказать что механизмы работы СБЕРБАНКА - да и не только его, могут быть источником для написания бесподобных историй. Было бы желание их писать. Ничего, в следующий раз сфоткаете и не сотрёте с телефона. Но всё равно хороший пост получился.
Я нахожусь вечно в командировках и неоднократно сталкивалась с такой "картиной" в разных городах России.
да что я, почитайте что народ пишет. вот такой же как товарищ, только фотки не поленился сделать http://www.webpark.ru/comment/kak-rabotaet-sberbank
Ваша история хорошо смотрелась бы в качестве дополнительной главы.
А рассказ действительно получился хороший.
И Никотин повёл себя как Джентльмен. Честь Вам и Хвала. И не терзайте себя "излишней мнительностью". Вы поступили правильно, а в остальном - будь, что будет!
Но я его не особенно-то и терзал.