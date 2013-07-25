Вход
Профиль Блог Лента Активность

Карточные смс мошенники, переход на новый уровень - горячая линия

25.07.2013 23:44 6 1 768 просмотров
Получил тут на днях смс, см. картинку:

Читаю и ощущаю диссонанс чувств и мыслей.

Во первых, смс пришло от абонента +79083458501
Оператор неизвестно кто, вернее известно, но кто именно?

Вот ссылочка по которой можно ознакомиться со списком операторов которым принадлежат префикс +7908
Проштудировав полный список нашел двух кандидатов наиболее подходящих для отправителя:
+790834 Россия Республика Татарстан (Татарстан) СМАРТС-Казань
+790834 Россия Красноярский край Норильск ЗАО "Енисейтелеком"

Во вторых, в смс сообщается что карта "VISA" заблокирована. Очуметь! И что мне теперь делать если у меня нет карты от визы, а есть карта, к примеру от American Express?

В третьих, в тексте смс встречается внешне бесплатный номер, формата который обычно используют банки и прочие солидные фирмы, с бесплатным 8800...

Вот только написание номера очень кривое, обычно банки не пишут номер так как он указан в присланном смс. Я полагаю вам самим известно как именно ваши конкретные банки пишут свой номер телефона горячей линии.

Ну да ладно, не в этом суть, меня заинтересовало, как же так, горячая линиия, и отзывы позвонивших, в сети и это можно найти.

Оказалось что если позвонить по этой так называемой горячей линии то вас будут спрашивать CVV2 и прочие данные которые как правило банку не нужны.

Ну понятное дело что вымогают приватные данные.

Ладно, поищем дальше, как же так получилось что мошенники обзавелись горячей линией?
Немного упорства и мы находим фирму ЗАО «Нева Лайн» располагающуюся в Санкт-Петербурге, которая за возмездную плату предоставляет номера горячей линии формата 8-800-XXX-YYYY, где:
8 - префикс междугородного доступа
800 - код услуги
XXX - код оператора услуги, в настоящий момент доступны коды 333 и 555
YYYY – цифры по Вашему выбору

Нетрудно догадаться что мошенники заключили договор с этой компанией и работают на недальновидном доверии клиентов банков, которые полагают что, номер телефона горячей линии можно купить только солидным компаниям.

Оказывается такие люди как мы с вами можем позволить себе приобрести такого рода номер.
"Ежемесячная абонентская плата за номер составляет от 790 рублей до 2900 рублей в месяц в зависимости от выбранного тарифного плана." Это цитата с сайта UISCOM

В общем, я звонить по телефону горячей линии из смс не стал.
Хотя хотелось поглумиться, позвонив голосом бабушки в исполнении Александр Ревва, поинтересоваться: Что же мне делать если у меня нет карты ВИСА, но есть засаленная колода гадальных карт?

P.S.: Все приведенные ссылки в данной публикации, являются результатом использования поисковых систем, с указанием ключевых слов для поиска полной информации, на основании которой были сделаны соответствующие выводы. Оные изложены в этой публикаци. =)

Комментарии 6

Ольга Курочкина  (kha)
#
А мне прислали смс "Вам одобрен кредит". Поскольку я никаких заявок не подавала, то тоже ощутила диссонанс. smile:(

Сейчас после чтения Вашего поста смотрю - пришло от "Неизвестно". В смс тоже номер 8 (800), причём написано так же, как у Вас. Нет, вообще без дефиса.

Я сразу задумалась: это мне Росинтербанк так неудачно предложение взять кредит сформулировал? Или меня мошенники провоцируют на указанный номер позвонить?

Посмотрела здесь ветку "Вклады в Росинтербанке". Оказалось, такое смс не я одна получила. Оставила там комментарий. Но никто про мошенников больше не писал. Одна из пользователей, правда, испугалась, что по её паспортным данным ей одобрили кредит. А так там в основном комментарии, зачем мне кредит, если у меня есть вклад. Или что банки сейчас просто ставят клиента перед фактом: вам одобрен кредит. А на самом деле это просто предложение взять.

Так и не знаю. что это было. Даже ещё не стёрла до сих пор. smile:) Но звонить светиться, конечно, не буду.
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Проштудировав полный список нашел двух кандидатов наиболее подходящих для отправителя:
+790834 Россия Республика Татарстан (Татарстан) СМАРТС-Казань
+790834 Россия Красноярский край Норильск ЗАО "Енисейтелеком"

singularius, принимайте дополнение к вашим "кандидатам" smile:)

Цитата
Самарская область
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем


отсюда
latan  (latan)
#
В прошлом году я обращалась в наше региональное УФАС по поводу просто замучивших СМС-сообщений с предложениями займов. УФАС завело дело по признакам нарушения законодательства о рекламе и раскрутило всю цепочку. Так вот, первым звеном было ЗАО "Енисейтелеком". Именно его номерной ёмкости принадлежал номер, с которого отправлялись с завидным постоянством СМС. А я ещё удивлялась, почему время отправки СМС на 4 часа больше времени его получения.
УФАС выяснило, что этот номер является номером СМС-центра, через который СМС отправляются с другого абонентского номера, выделенного конкретному ООО. ООО, как оказалось, предоставляет доступ для отправки СМС-сообщений некоему ЗАО. ЗАО предоставило документы, согласно которым оно передало за плату определённое количество СМС-сообщений конкретному индивидуальному предпринимателю для осуществления последним СМС-рассылки по нашей области.
Вот так это и происходит.
latan  (latan)
#
Кстати, я тоже 07.07.2013 получала такое сообщение. Только номер, с которого оно было отправлено, чуть-чуть другой: +79027481618. И контактный номер отличается: 8(800)555-31-96.
Имея на руках решение УФАС по прошлому заявлению, я в данном случае опять поставила бы на "Енисейтелеком" smile;)
Ekaterina Shlykova  (eka2173)
#
Клиенты прибегали в банк с дикими глазами!!!
"КАААК!!!ЗА что вы мне заблокировали карту???!!!ВОТ СМС!!!!!" smile:D

Объясняли. Но потом и мне пришло такое смс) Мою визу то заблокировали...
Ответила:"Ребят, у меня мастер. Все ок" smile;)
Nik O`Tin  (singularius)
#
Надеюсь вы им мыслено ответили?
Не вижу смысла отвечать им даже посредством смс. =)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения