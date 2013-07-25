Карточные смс мошенники, переход на новый уровень - горячая линия

Получил тут на днях смс, см. картинку:
Читаю и ощущаю диссонанс чувств и мыслей.
Во первых, смс пришло от абонента +79083458501
Оператор неизвестно кто, вернее известно, но кто именно?
Вот ссылочка по которой можно ознакомиться со списком операторов которым принадлежат префикс +7908
Проштудировав полный список нашел двух кандидатов наиболее подходящих для отправителя:
+790834 Россия Республика Татарстан (Татарстан) СМАРТС-Казань
+790834 Россия Красноярский край Норильск ЗАО "Енисейтелеком"
Во вторых, в смс сообщается что карта "VISA" заблокирована. Очуметь! И что мне теперь делать если у меня нет карты от визы, а есть карта, к примеру от American Express?
В третьих, в тексте смс встречается внешне бесплатный номер, формата который обычно используют банки и прочие солидные фирмы, с бесплатным 8800...
Вот только написание номера очень кривое, обычно банки не пишут номер так как он указан в присланном смс. Я полагаю вам самим известно как именно ваши конкретные банки пишут свой номер телефона горячей линии.
Ну да ладно, не в этом суть, меня заинтересовало, как же так, горячая линиия, и отзывы позвонивших, в сети и это можно найти.
Оказалось что если позвонить по этой так называемой горячей линии то вас будут спрашивать CVV2 и прочие данные которые как правило банку не нужны.
Ну понятное дело что вымогают приватные данные.
Ладно, поищем дальше, как же так получилось что мошенники обзавелись горячей линией?
Немного упорства и мы находим фирму ЗАО «Нева Лайн» располагающуюся в Санкт-Петербурге, которая за возмездную плату предоставляет номера горячей линии формата 8-800-XXX-YYYY, где:
8 - префикс междугородного доступа
800 - код услуги
XXX - код оператора услуги, в настоящий момент доступны коды 333 и 555
YYYY – цифры по Вашему выбору
Нетрудно догадаться что мошенники заключили договор с этой компанией и работают на недальновидном доверии клиентов банков, которые полагают что, номер телефона горячей линии можно купить только солидным компаниям.
Оказывается такие люди как мы с вами можем позволить себе приобрести такого рода номер.
"Ежемесячная абонентская плата за номер составляет от 790 рублей до 2900 рублей в месяц в зависимости от выбранного тарифного плана." Это цитата с сайта UISCOM
В общем, я звонить по телефону горячей линии из смс не стал.
Хотя хотелось поглумиться, позвонив голосом бабушки в исполнении Александр Ревва, поинтересоваться: Что же мне делать если у меня нет карты ВИСА, но есть засаленная колода гадальных карт?
P.S.: Все приведенные ссылки в данной публикации, являются результатом использования поисковых систем, с указанием ключевых слов для поиска полной информации, на основании которой были сделаны соответствующие выводы. Оные изложены в этой публикаци. =)
Комментарии 6
Сейчас после чтения Вашего поста смотрю - пришло от "Неизвестно". В смс тоже номер 8 (800), причём написано так же, как у Вас. Нет, вообще без дефиса.
Я сразу задумалась: это мне Росинтербанк так неудачно предложение взять кредит сформулировал? Или меня мошенники провоцируют на указанный номер позвонить?
Посмотрела здесь ветку "Вклады в Росинтербанке". Оказалось, такое смс не я одна получила. Оставила там комментарий. Но никто про мошенников больше не писал. Одна из пользователей, правда, испугалась, что по её паспортным данным ей одобрили кредит. А так там в основном комментарии, зачем мне кредит, если у меня есть вклад. Или что банки сейчас просто ставят клиента перед фактом: вам одобрен кредит. А на самом деле это просто предложение взять.
Так и не знаю. что это было. Даже ещё не стёрла до сих пор. Но звонить светиться, конечно, не буду.
+790834 Россия Республика Татарстан (Татарстан) СМАРТС-Казань
+790834 Россия Красноярский край Норильск ЗАО "Енисейтелеком"
singularius, принимайте дополнение к вашим "кандидатам"
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем
отсюда
УФАС выяснило, что этот номер является номером СМС-центра, через который СМС отправляются с другого абонентского номера, выделенного конкретному ООО. ООО, как оказалось, предоставляет доступ для отправки СМС-сообщений некоему ЗАО. ЗАО предоставило документы, согласно которым оно передало за плату определённое количество СМС-сообщений конкретному индивидуальному предпринимателю для осуществления последним СМС-рассылки по нашей области.
Вот так это и происходит.
Имея на руках решение УФАС по прошлому заявлению, я в данном случае опять поставила бы на "Енисейтелеком"
"КАААК!!!ЗА что вы мне заблокировали карту???!!!ВОТ СМС!!!!!"
Объясняли. Но потом и мне пришло такое смс) Мою визу то заблокировали...
Ответила:"Ребят, у меня мастер. Все ок"
Не вижу смысла отвечать им даже посредством смс. =)