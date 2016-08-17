Популярные сообщения

Вход
Профиль Блог Лента Активность
Наталья Смирнова 17.08.2016 16:29 smirnovana
Все расходы под контролем!
Кто регулярно читает мой блог, наверняка помнит заметку "Копим деньги правильно!" в которой я рассказывала о способах учета и накопления денег. Так вот, на тот момент я очень хотела порекомендовать читателям какой-нибудь очень удобный сервис для анализа операций по картам. Но не нашла такой – одни программы были платными, другие вызывали вопросы безопасности, а третьи не могли похвастаться удобством или наглядностью. Поэтому я по старинке рекомендовала Вам сохранять чеки от покупок и их анализировать Но время бежит, все меняется. Рада представить Вам инструмент, который объединяет в себе простоту, удобство, безопасность и наглядность – Смарт SMS. Приложение самостоятельно анализирует SMS-сообщения по операциям, и в зависимости от категории торгово-сервисной точки разбивает операции по блоками: Продукты, Ресторан, Автомобиль, Дети, Подарки и т.д. Отдельно считается сумма выданных наличных денег, которую вручную можно разбить на категории. Читать далее
7 Комментировать
Наталья Смирнова 01.07.2016 14:31 smirnovana
А вы регулярно проверяете выписку по банковской карте?
Итак, Ваш отпуск прошел отлично, в том числе, надеюсь, благодаря некоторым моим советам из предыдущего блога. Вы полны впечатлений, рассказываете родным и друзьям о необыкновенных местах, в которых Вы побывали, показываете фотографии, получаете лайки в соцсетях. И вот так незаметно проходит время, отдаляя Вас от прекрасных мгновений отпуска… Так что же необходимо сделать сразу после возвращения из отпуска, если Вы использовали свои банковские карты для оплаты? Первое, что нужно сделать дней через 5-10 после возвращения домой – это сформировать выписку за весь период пребывания в отпуске, а может быть даже за предыдущий месяц, если Вы заказывали машину, бронировали отель, покупали авиабилеты или расплачивались банковской картой. Чтобы не тратить свое время на посещение офиса, лучше сделать это через интернет-банк. Конечно же, Вы сохранили все чеки из магазинов и ресторанов, где пользовались картой, ведь мало ли что может случиться? Да, все правильно, деньги любят счет, и Вы приступаете к проверке выписки. Читать далее
8 Комментировать
Наталья Смирнова 07.06.2016 11:08 smirnovana
Важные советы для путешественников
В преддверии сезона отпусков хотелось бы дать несколько полезных советов для того чтобы никакие непредвиденные ситуации с банковской картой не омрачили ваш долгожданный отдых. Все они основаны на личном опыте и на опыте наших клиентов. 1. Прежде всего, проверьте срок действия ваших банковских карт. Помните, карта действует до последнего дня месяца, указанного на ее лицевой стороне. Таким образом, если на карте указано 06/16, то это значит, что она действительна до 30 июня 2016 года. Если ваш отпуск предполагается в июле, то необходимо заранее позаботиться о перевыпуске карты. 2. Перевыпуск. Рекомендую заранее уточнить в вашем банке, перевыпускается ли ваша карта автоматически или необходимо в конце срока действия обратиться в банк и заказать новую. В ВТБ 24 некоторые типы карт перевыпускаются только по заявлению клиента. При получении карты ее потребуется активировать, например, запросив баланс в банкомате, тем самым вы заодно проверите ее работоспособность и зафиксируете доступный остаток (баланс). Читать далее
8 Комментировать
Наталья Смирнова 25.04.2016 14:49 smirnovana
В отпуск за счет банка? Легко!
Впереди лето, а это значит, что начинается долгожданный сезон отпусков! Многие уже сейчас покупают путевки, чтобы успеть погреться на солнышке, где-нибудь на лазурном морском берегу Расстраивает лично меня только одно – нынешний курс валюты и, как следствие, выросшие цены на билеты. Мой излюбленный форум про путешествия пестрит постами о том, как люди вынуждены откладывать свои запланированные путешествия в «долгий ящик» и искать альтернативные, менее затратные варианты отдыха. Между тем, во многих обсуждения мелькают упоминания различных бонусных программ от банков по накоплению миль и бонусов, которые можно обменять на авиабилет или аренду номера в гостинице. Вот оно! – подумала я. – Сейчас как раз то время, когда можно и нужно с пользой потратить накопленные мили по моей «Карте мира». Зашла в свой личный кабинет и с удивлением обнаружила там «круглую» сумму бонусов. С пристрастием начала мучить сайт поисками различных вариантов рейсов в страны из моего списка мест, обязательных к посещению, и поняла, что в этом году отпуску быть! Читать далее
2 Комментировать
Наталья Смирнова 08.04.2016 13:13 smirnovana
"День Клиента" - каждый день!
Недавно мы отмечали День Клиента, и мне показалось уместным поговорить с вами об этом. Конечно, очень важные праздники - день медицинского работника или день шахтера и все поздравляют представителей этих замечательных профессий! Но что же такое день клиента? Кого поздравлять? Тот, кто придумал этот праздник поистине мудрый человек, он подарил нам день, когда поздравления получают все без исключения! Все мы, так или иначе, сталкиваемся с обслуживанием в разных сферах, то есть являемся Клиентами. Так что с Праздником дорогие друзья! Есть такая фраза: относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. В сфере обслуживания (к которому относится и банковское обслуживание тоже) ее можно слегка перефразировать: сделай все возможное и невозможное, чтобы Клиент был удовлетворен. Я здесь не говорю о тех требованиях Клиента, ради выполнения которых нам бы пришлось нарушить законы этики и морали, я говорю о том максимальном участии, которое хочет каждый из нас, когда сталкивается с равнодушием, недопониманием, нежеланием даже шевельнуться для того, чтобы просто выполнить свою работу. Читать далее
2 Комментировать
Наталья Смирнова 28.03.2016 17:54 smirnovana
Победа!
Как-то неожиданно быстро пролетело время первого квартала! Как обычно, закрутил водоворот ежедневных дел и все никак не доходили руки написать что-нибудь интересное в моем блоге. Но вот важное событие заставило меня отложить все дела и поделиться новостями с читателями моего блога. Ежегодно, в конце марта проходит международный форум Call Center World, в этом году это был юбилейный, XV! Мы ежегодно принимаем участие в Форуме и в качестве докладчиков - нам есть чем поделиться с коллегами по сообществу, и в качестве конкурсантов в различных номинациях. Но главное событие - это международный конкурс - оператор Года "Хрустальная Гарнитура" Сall Сenter Guru Awards. После долгого марафона предварительного отбора, финалисты, операторы различных Call центров, встречаются в очной "битве" на сцене перед Высоким Жюри. А в Жюри - сплошь истинные Гуру индустрии Call центров и нелегко завоевать их расположение. Необходимо обладать знаниями профессиональными и уметь красиво эти знания продемонстрировать! Читать далее
4 Комментировать
Наталья Смирнова 13.01.2016 14:18 smirnovana
В Барселону по работе и не только!
Дорогие друзья, поздравляю вас с наступившим Новым годом! Пока у нас в Москве морозы с ветром и метелями, я решила немножко согреть Вас историей о том, как я в октябре совместно с коллегой посетила Барселону, совместив приятное с полезным. Надеюсь, что прочитав этот блог и посмотрев фотографии солнечной Испании, Вы хотя бы на минуту забудете, что за окном холодная снежная зима Поехали! Наш визит в Барселону был посвящен участию в конференции «Оптимизация работы Контактных центров». Мы слушали интересные доклады, изучали лучшие практики обслуживания клиентов, общались с коллегами из разных стран и из разных отраслей. Основной вывод, который мы сделали – наша команда движется в правильном направлении, и многое, что мы внедряем уже сейчас, коллеги только планируют. Но направление везде примерно одинаковое – автоматизация, операционная эффективность, повышение удовлетворенности клиентов и способы ее измерения. Главная мысль всех выступлений - во главе угла клиент и его впечатления, на основе этого ведется работа по корректировке процессов. Читать далее
3 Комментировать
Наталья Смирнова 30.12.2015 12:11 smirnovana
Провожаем 2015 год
Что ж, друзья, очередной год близится к своему финалу. Кажется, еще совсем недавно поздравляла вас с наступающим 2015 годом, а сейчас уже мы его провожаем. Этот год был полон событий и эмоций – победа моего коллеги Михаила Медведева в конкурсе Хрустальная гарнитура в номинации «Человек года», 10-летие Банка ВТБ24, успешная сертификация контактного центра, много реализованных проектов и много путешествий, о которых я писала в этом блоге. Я вспомнила, как начиналась история Департамента клиентского обслуживания, как строили его с нуля и как принимали первые обращения. Сложно представить, но 10 лет назад, в далеком 2005 году, контактный центр ВТБ24 выглядел вот так – десяток сотрудников, небольшая комната в головном офисе и первые звонки клиентов. Сейчас же у нас 3 контактных центра – в Москве, Барнауле и Чебоксарах, в которых работает более 1500 сотрудников. Уже тогда я понимала масштаб бизнеса, который предстояло нам взять на себя. Читать далее
3 Комментировать
Наталья Смирнова 01.12.2015 10:30 smirnovana
Как мы подтвердили соответствие европейскому стандарту
Друзья, не могу не поделиться с Вами отличной новостью – наш контактный центр успешно подтвердил соответствие европейскому стандарту EN 15838. Однажды я уже писала, как мы проходили сертификацию впервые. При подтверждении сертификации оценивается не только то, насколько контактный центр выполняет принятые стандарты, но и то, как улучшились показатели за прошедшие 2 года. Чтобы было более понятно, по каким критериям оценивается контактный центр, немного расскажу про них. Делятся они на несколько групп: • Стратегия управления контакт центром • Операторы контакт центра • Инфраструктура контакт центра • Бизнес процессы контакт центра • Удовлетворенность клиентов контакт центра • Социальная ответственность контакт центра • Ключевые показатели эффективности KPI контакт центра Каждая группа содержит в себе нормативы, которые должны измеряться, чтобы контактный центр получил заветный сертификат. Помимо показателей доступности контактного центра, качества обслуживания, системы защиты персональных данных, оцениваются также процессы измерения качества обслуживания клиентов, удовлетворенности операторов условиями труда, набор программного обеспечения, процесс обучения персонала, эффективность работы с жалобами и претензиями и т. Читать далее
4 Комментировать
Наталья Смирнова 23.10.2015 16:47 smirnovana
Итоги фото-конкурса "Эти необычные банкоматы"
Октябрь близится к концу, а это значит, что пора подводить итоги фото-конкурса на самый необычный банкомат. Спасибо всем, кто принял участие! Честно признаюсь, выбирать победителя мне было нелегко, так как все фотографии очень забавные. Но все же победитель был установлен – им стала читательница Светлана с ником xc212x, вот ее фотография Как и обещала, победителю достается приз от меня – игра Монополия с логотипом ВТБ24. Следите за новыми постами в моем блоге! Конкурсы буду устраивать регулярно
5 Комментировать
Наталья Смирнова 08.10.2015 15:41 smirnovana
Можно ли оформить банковскую карту ребенку? Короткий и длинный ответ :)
Решила попробовать себя в роли банковского журналиста, благо на этом портале есть с кого взять пример. Поэтому, короткий ответ на вопрос из заголовка: да, если ему исполнилось 14 лет. А длинный ответ читайте ниже Недавно была в гостях у подруги на дне рождения ее младшего сына. Он у нее сейчас пошел в первый класс. Пока дети резвились и разбирали подарки, принадлежащие имениннику, взрослые, как полагается, обсуждали свои дела. В какой-то момент я заметила, что в большом ящике около дивана, среди привычных детских игрушек лежат еще пластиковые карты – скидочные и пара банковских. Подруга рассказала, что сынишка ее страсть как любит играть во дворе с ребятами в магазин. И если другие там «расплачиваются» листиками или бумажками, то ее сын «платит» картой. Они даже терминал соорудили из обувной коробки. Еще выяснилось, что когда они с мамой подходят к банкомату, то сын просит все сделать сам – сам вставляет карту, вводит пин-код, забирает деньги и отдает их маме. Читать далее
4 Комментировать
Наталья Смирнова 24.09.2015 13:39 smirnovana
Эти необычные банкоматы. Внимание, конкурс!
Решила вернуться к посту про устройство банкоматов, который писала полгода назад и несколько дополнить его. Речь сегодня пойдет про такую технологию, как Recycling (замкнутый оборот наличности). Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с такой ситуацией, как отсутствие денег в банкомате. Так вот, данная технология призвана, наконец, решить эту проблему. Общими словами Recycling – это технология, которая позволяет банкомату принимать деньги клиентов (для пополнения карточного счета или погашения кредита) и выдавать эти же деньги другим клиентам, которые снимают в этом устройстве наличные. Сейчас в парке ВТБ24 двести таких устройств, а до конца 2015 г. их количество должно увеличиться до 300 единиц. Самое важное, что благодаря применению самых современных технологий распознавания поддельных купюр, такие банкоматы нисколько не уступают в безопасности обычным банкоматам. Для клиентов есть еще один существенный плюс: банкоматы с «ресайклингом» существенно быстрее, меньше времени затрачивается на пересчет, прием или выдачу денег. Читать далее
12 Комментировать
Наталья Смирнова 10.09.2015 10:11 smirnovana
1000 решенных проблем!
Еще совсем недавно писала про 10000 отзыв, а вот уже преодолен новый рубеж – тысячная решенная проблема на портале. Для меня это очень важное событие, своего рода показатель эффективности работы с жалобами и претензиями в социальных сетях. По традиции мы поздравили автора этого отзыва и подарили ему ценный подарок – книгу «Архитектурное наследие России» Ф. Шехтеля. Вручение проводилось в головном офисе филиала ВТБ24 в г. Санкт-Петербурге. Автор отзыва, Дмитрий, после встречи рассказал нам, что не ожидал быстрого решения своего вопроса и удивился, когда через пару дней после размещения отзыва ему позвонили и сообщили, что проблема устранена. Еще больше он удивился, когда узнал, что его ждет подарок за свой отзыв. От себя хочу поблагодарить каждого, кто дает нам обратную связь по продуктам и услугам Банка, а также потом ставит отметку «Проблема решена». Отдельное спасибо порталу Банки.ру за возможность видеть результаты нашей работы. Пишите!
10 Комментировать
Наталья Смирнова 02.09.2015 14:21 smirnovana
По Крымским серпантинам
Когда меня спрашивают, какое мое самое любимое место отдыха в России, я твердо отвечаю – Крым. Это удивительнейшее место нашей страны. На относительно небольшой территории расположились и степи, и горы, и, конечно, Южный берег с теплым морем и мягким солнцем. Последний раз я была здесь около 4 лет назад, отдыхала в санатории-отеле «Сосновая роща» (между Ялтой и Алупкой). На этот раз решила не изменять любимому санаторию, но и не засиживаться долго на одном месте и проехаться по тем местам, в которых еще не была Мы едем в восточный Крым. Восточный Крым - это Феодосия, Керчь, Судак, Коктебель. До Феодосии и Керчи далековато, поэтому ограничиваемся Коктебелем и Судаком. Проехать можно двумя дорогами: жесткий серпантин по морским отрогам и через Симферополь - центр полуострова - по ровной дороге. Мы не ищем легких путей, поэтому выбираем серпантин и красивую дорогу. На пути встречается Церковь Св. Николая в Малореченском, она стоит на скале над морем прямо у дороги. Читать далее
6 Комментировать
Наталья Смирнова 10.08.2015 11:37 smirnovana
Копим деньги правильно!
У меня часто спрашивают друзья и знакомые, как эффективно копить деньги. Видимо опыт работы в банке сказывается Вот и решила поделиться в блоге некоторыми своими правилами. Каждый для себя должен выбрать правильную стратегию управления собственными финансами, не пуская в «свой карман» посторонних. Кто-то мечтает о собственной квартире, но не может накопить на первоначальный взнос по ипотеке, кто-то хочет себе новую машину, но денег не хватает даже на б/у, а кто-то мечтает съездить в отпуск всей семьей за границу – целей может быть много. Именно с постановки цели начинается та самая эпопея под названием «накопление». Цель обязательно должна быть четкой и измеримой, т.е. представлять собой определенную сумму, накопленную на определенную дату. Итак, цель мы определили, нарисовали ее на бумажке, визуализировали и повесили на видное место (на холодильник). Все, теперь вы начинаете новую жизнь на пути к достижению своей цели. Следующий этап я называю «Личный баланс». Читать далее
21 Комментировать
Наталья Смирнова 22.06.2015 11:43 smirnovana
Безопасность превыше всего!
Вечер воскресенья. Все домашние заняты своими делами. Я не исключение – читаю книжку. Тишину прервал звонок на мобильный. Звонила школьная подруга, с которой мы не виделись много-много лет. Разговаривали мы долго, около двух часов. Рассказывали друг другу, как у кого сложилась жизнь. И где-то под конец разговора моя подруга поведала мне историю, которая с ней приключилась буквально на днях. У нее зарплатная карточка открыта у нас, в ВТБ24, и с нее мошенники украли небольшую сумму денег. Благо она успела вовремя заметить списание и, позвонив в контактный центр, заблокировать карту. Я пообещала ей, что посмотрю, на каком этапе находится рассмотрение ее претензии и сообщу результат. Как говорится, на том и порешили. Набрав телефон дежурного смены, я убедилась, что карта подруги заблокирована, а по украденной сумме претензия уже находится на рассмотрении. Кстати, буквально накануне этого звонка я читала новость о массовом хищении денег у клиентов одного крупного российского банка. Читать далее
9 Комментировать
Наталья Смирнова 05.06.2015 13:28 smirnovana
Дорога сидра и сырная дорога
Обратила внимание, что первая часть моего блога о путешествии по Франции вам понравилась Поэтому не буду дольше тянуть и сегодня расскажу о продолжении моего сказочного маршрута. Итак, поехали! День пятый. Первая остановка - деревня Беврон-ан-Ож, которая тоже внесена в число самых красивых деревень Франции. В деревне две улицы, красивые ухоженные фахверковые дома, маленькие лавочки с дегустацией сидра и кальвадоса, формочки по производству молока и сыра. Не удержались - попробовали и купили сидра, в соседней лавке - молока. При этом сидр и молоко можно купить только за наличные, про карточки они не знают Деревня, как и весь этот регион, утопает в яблоневых садах. Буйное цветение украшает все населенные пункты и поля. Едем по описанию в путеводителе. Крошечная деревушка в три дома. Красивая маленькая церквушка, дом и большой сарай. В сарае - атрибуты для производства яблочных напитков - от сока до кальвадоса. В домике находится магазинчик, где можно продегустировать и купить продукцию. Читать далее
6 Комментировать
Наталья Смирнова 14.05.2015 16:54 smirnovana
А вот и он – 10000-й отзыв!
Приятно получать подарки, но гораздо приятнее их дарить! Зная, что количество отзывов о нашем Банке в Народном рейтинге приближается к отметке 10000, мы приняли решение отблагодарить автора юбилейного отзыва. Итак, десятитысячный отзыв мы ждали, наблюдая на счетчиком на портале. 9997, 9998, 9999… Какой же он будет, этот долгожданный отзыв? На какую тему? С какой оценкой? Для себя мы решили, что подарок вручим за любой отзыв, и неважно, каким он будет, ведь жалоба – тоже подарок. И вот мы получаем заветное уведомление на почту «В "Народный рейтинг" добавлен новый отзыв о вашем банке». Юбилейным отзывом для нас стала благодарность с оценкой 5! Вот на него ссылка Подарок для автора десятитысячного отзыва мы приготовили заранее - театральный бинокль и книга «Вахтанговские легенды» Галины Коноваловой. Вчера в одном из офисов ВТБ24 мы вручили его клиенту и сделали несколько фотографий на память. После вручения подарка автор отзыва, Ксения, поделилась с нами своими впечатлениями: «Приглашение в офис стало для меня полной неожиданностью. Читать далее
5 Комментировать
Наталья Смирнова 08.05.2015 13:14 smirnovana
Французская романтика
В последнее время пишу в основном только о работе, но сегодняшний пост будет исключением. Я вернулась из долгожданного отпуска и спешу поделиться с вами, дорогие читатели, своими бурными эмоциями. На этот раз я решила поехать во Францию и прокатиться по красивейшим местам Бретани и Нормандии. День первый. Прилетев в Париж, мы решили не терять драгоценное время, поэтому сразу же арендовали машину и выдвинулись из города. Для первого дня мы поставили себе цель – доехать до Алансона, небольшого городка к востоку от Парижа. В Алансоне мы тоже не хотели задерживаться, а лишь переночевать и утром поехать дальше. По пути мы проезжали Шартр. Решили, что мы просто обязаны в нем сделать остановку, чтобы познакомиться со знаменитым собором и самим городком, который оказался очень уютным и умиротворенным. Смотрите сами! Шартрский собор. Поля вдоль дороги засеяны горчицей, а на горизонте - 2 радуги! Путь был далекий, поэтому приняли решение больше не делать остановок, чтобы побыстрее доехать до Алансона. Читать далее
6 Комментировать
Наталья Смирнова 17.04.2015 08:57 smirnovana
"Чёрный ящик" банкомата
Я считаю себя человеком, глубоко продвинутым в плане использования последних разработок банковской сферы: пользуюсь картами для безналичных расчётов, активно перевожу деньги в интернет-банке, даже покупать подарки в интернете я уже привыкла через электронную коммерцию. Может показаться, что наличные в XXI веке вовсе не нужны, если у тебя есть банковская карточка. Вот и мне так однажды показалось, пока в одном магазине, набрав полную корзину продуктов, меня не обрадовал кассир словами «А у нас не работает терминал. Есть наличные?». А наличных-то в достаточном количестве у меня не было. Говорю ей «Сейчас будут» и побежала к первому попавшемуся банкомату. Получив на руки заветные купюры, я смогла расплатиться за покупку и спокойно выдохнуть. Если бы не банкомат поблизости, то так бы и ушла из магазина ни с чем. Вот я лишний раз доказала, что полностью избавиться от наличных нам не получится еще в ближайшие N лет. Поэтому банкоматами пользоваться нам еще и пользоваться. Читать далее
18 Комментировать

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения