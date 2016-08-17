Популярные сообщения

Итак, Ваш отпуск прошел отлично, в том числе, надеюсь, благодаря некоторым моим советам из предыдущего блога. Вы полны впечатлений, рассказываете родным и друзьям о необыкновенных местах, в которых Вы побывали, показываете фотографии, получаете лайки в соцсетях. И вот так незаметно проходит время, отдаляя Вас от прекрасных мгновений отпуска… Так что же необходимо сделать сразу после возвращения из отпуска, если Вы использовали свои банковские карты для оплаты?
Первое, что нужно сделать дней через 5-10 после возвращения домой – это сформировать выписку за весь период пребывания в отпуске, а может быть даже за предыдущий месяц, если Вы заказывали машину, бронировали отель, покупали авиабилеты или расплачивались банковской картой. Чтобы не тратить свое время на посещение офиса, лучше сделать это через интернет-банк. Конечно же, Вы сохранили все чеки из магазинов и ресторанов, где пользовались картой, ведь мало ли что может случиться? Да, все правильно, деньги любят счет, и Вы приступаете к проверке выписки.
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