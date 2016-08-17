Популярные сообщения

Октябрь близится к концу, а это значит, что пора подводить итоги фото-конкурса на самый необычный банкомат. Спасибо всем, кто принял участие! Честно признаюсь, выбирать победителя мне было нелегко, так как все фотографии очень забавные. Но все же победитель был установлен – им стала читательница Светлана с ником xc212x, вот ее фотография Как и обещала, победителю достается приз от меня – игра Монополия с логотипом ВТБ24. Следите за новыми постами в моем блоге! Конкурсы буду устраивать регулярно

Еще совсем недавно писала про 10000 отзыв, а вот уже преодолен новый рубеж – тысячная решенная проблема на портале. Для меня это очень важное событие, своего рода показатель эффективности работы с жалобами и претензиями в социальных сетях. По традиции мы поздравили автора этого отзыва и подарили ему ценный подарок – книгу «Архитектурное наследие России» Ф. Шехтеля. Вручение проводилось в головном офисе филиала ВТБ24 в г. Санкт-Петербурге. Автор отзыва, Дмитрий, после встречи рассказал нам, что не ожидал быстрого решения своего вопроса и удивился, когда через пару дней после размещения отзыва ему позвонили и сообщили, что проблема устранена. Еще больше он удивился, когда узнал, что его ждет подарок за свой отзыв. От себя хочу поблагодарить каждого, кто дает нам обратную связь по продуктам и услугам Банка, а также потом ставит отметку «Проблема решена». Отдельное спасибо порталу Банки.ру за возможность видеть результаты нашей работы. Пишите!