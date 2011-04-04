Использование карт ВТБ24 в Интернете

Очень много вопросов и недовольства вызывает эта тема у клиентов. Попробую немного затронуть данную тематику.
В Интернете можно оплачивать покупки с помощью следующих типов карт:
- VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum, Master Card Standart, Master Card Gold – эти карты выпускаются на пластике, могут использоваться как при оплате покупок, услуг и снятия наличных в банкоматах, так и при оплате покупок через Интернет. Основное условие использования этих типов карт в Интернете – это присутствие в запросе от Интернет-магазина CVV2/CVC2 кода (печатается на полосе для подписи на оборотной стороне карты).
С этим связаны отказы в оплате товаров через Интернет через систему PayPal. Изначально при регистрации в системе вы вводите CVV2/CVC2 код, но в большинстве случаев при заказе товара данный код отсутствует в авторизационном запросе, который отправляется в Банк.
- VISA e-card и Master Card Virtual – это виртуальные карты и предназначены ТОЛЬКО для использования в Интернете. Эти карты имеют ограниченный срок действия и месячный расходный лимит.
Именно эти типы карт мы рекомендуем использовать для оплаты покупок в Интернете, особенно на сайтах, изначально не внушающих доверия.
Что еще предлагает ВТБ24 для безопасной оплаты покупок в Интернете? Мы предлагаем подключить к вашей карте технологию 3-D Secure и совершать интернет-платежи в защищенном режиме по любым картам Visa и MasterCard, выпущенным банком (за исключением Visa Electron, Cirrus/Maestro, Visa e-card и MasterCard Virtual).
Как подключить и использовать эту технологию, подробно описано на сайте Банка по ссылке: http://www.vtb24.ru/personal/cards/3dsecure/.
Сразу скажу, что я не являюсь активным участником расчетов по картам в Интернете. Максимум, что я делаю – это заказываю билеты на сайте «Аэрофлота» и бронирую гостиницы. Для этого использую Classic или Gold. И еще активно пользуюсь Озоном и использую VISA OZON e-card.
Понимаю, что могу сейчас получить в качестве комментариев массу недовольства типа «сама не пользуется, а советы дает». На самом деле те советы, которые даю, базируются на 16-летнем опыте работы с пластиковыми картами и претензиями клиентов, в том числе и по опротестованию транзакций через Интернет.
Собственно, мое мнение:
- если используете для оплаты в Интернете классические карты, подключите технологию 3-D Secure, для частого использования рекомендую виртуальные карты.
- к виртуальной карте лучше выпустить дополнительную карту на пластике, чтобы не было проблем при пополнении или, если виртуальная карта выпущена к отдельному счету, подключить Телебанк для перевода средств между картами.
Комментарии 23
Виртуальные карты можно пополнять через кассу или делать онлайн-переводы на счет Телебанка через тот же интернет. Возможно, можно и напрямую на счет карты переводы делать, но так как она у меня долларовая, то не получается.
По-моему, если и можно какие-то претензии предъявлять, то разве что по месячному расходному лимиту для этих карт. Но не уверен есть ли вообще такая проблема у клиентов и часто ли к вам обращаются с просьбой его повысить.
Судя по последнему сводному сборнику тарифов, с 01.05 это 100 тысяч в рублях и 3 тысячи в долларах / евро.
Кстати, я почитал негативные отзывы ниже и так и не понял, что же мешает людям использовать виртуальные карты, которые банк поздал специально для удобства и безопасности основных счетов клиентов. При этом перевести деньги из Телебанка на любую карту - это минутное дело.
Особенно с кредитки, ога.
С таким подходом всё - Божья роса.
Мне трудно судить об использовании кредитных карт в интернете или о сложности/затратности вывода/перевода денег с кредитной карты на дебетовую для последующих покупок в сети, так как не пользуюсь этим сервисом.
Я могу только сказать, что с помощью виртуальных карт совершенно спокойно можно оплачивать заказы как в магазинах, которые требуют CVC-код, так и в тех, где его не требуют.
В 2009 году я решил закрыть все свои счета и карты в Промсвязьбанке и начал думать, где обслуживаться. В ПСБ была виртуальная карта, по ней нельзя было работать без CVC, и поэтому я тут же решил выяснить этот вопрос в техподдержке ВТБ24. Мне было разъяснено, что виртуальная карта ВТБ24 тоже требует этот код, но, если у меня есть такое желание, можно отключить эту проверку, написав заявление, только (внимание!) банк в этом случае никакой ответственности за мои транзакции нести не будет!
Так что, если сейчас клиенты обходятся без написания таких заявлений - прекрасно. Только я свой вопрос уже решил.
На такой карте обычно нет большого количества денег. Деньги можно заводить на счет карты непосредственно перед покукой в интернет-магазине. Поэтому это гораздо безопаснее, чем оплачивать с помощью обычной дебетовой или кредитной карты, которой клиент постоянно пользуется в обыденной жизни, а может даже и получает на нее свою заплату.
Я так понимаю это абсолютная самодеятельность ВТБ24, не так ли?
Мне кажется, такой инстументарий был бы очень кстати.
Вот хотел подарок своей жене сделать. Книжку просит на французском (Les Rêveries d'un martien en exil, Pierre Gripari). Есть только на Амазоне, на французском и канадском. Но Амазон CVC не спрашивает. По карте ВТБ24 - купить НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО. Тупик.
И не нужно говорить о безопасности. Такими способами безопасность не обеспечивается, потому что код CVC может любой кассир подсмотреть. Способ должен быть другой - online лимиты на операции интернет, 3d-secure и online ограничение стран проведения операции.
А как 3d-secure в ВТБ24 реализован? Простите меня, но это сделано в таком УБОГОМ виде, что просто ужас. Как же можно обеспечивать это с помощью ПОСТОЯННОГО пароля, это же огромная дыра (ДЫРИЩА) в безопасности!!!
А что в итоге? А в итоге карта ВТБ24 лежит в тумбочке "про запас". Используется карта другого банка, который ничуть не меньше ВТБ24 заботится о безопасности, но по карте которого можно купить книжку на Амазоне.
И пожалуйста, извините за резкие слова. Нет цели Вас обидеть. Хочется, чтобы Вы поняли сами и донесли до других лиц в Вашем банке, кого это касается - вы ОТСТАЕТЕ от требований сегодняшнего дня, и отстаете существенно.
По какой-то причине постоянно изобретается велосипед, вместо того чтобы посмотреть на опыт других игроков рынка... видать в Банке работает человек ну с очень большим эго...
P.S. В начале мая закрываю "Мои условия" и все счета. Сколько можно сталкиваться с абсолютным пренебрежением к клиенту?
Благодарю вас за отзывы, оставленные в том числе и в этом блоге. Я выделила из них конструктивные и передала для обсуждения в бизнес. Не обещаю, что завтра все изменится, но сдвиги уже есть.
Про CVV. Вопрос спорный, т.к. на одной чаше весов - безопасность (я уже слышу возражение Pif'а, но согласитесь, что номер карты и срок ее действия узнать проще, чем CVV), на другой - удобство и возможности использования. Собственно, для этого были созданы виртуальные карты.
Lоki™, про Мегафон услышала
Tide, Дмитрий, про конвертации - двойные и одинарные - будет мой следующий пост.
Простите, что не отвечаю на каждый комментарий. Постараюсь в будущем исправиться
http://www.banki.ru/blog/firsov/1139.php
Прошу прокомментировать ситуацию в двух точках зрения:
сотрудника и стороннего человека