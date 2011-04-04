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Использование карт ВТБ24 в Интернете

04.04.2011 18:32 23 19 532 просмотра
Очень много вопросов и недовольства вызывает эта тема у клиентов. Попробую немного затронуть данную тематику.

В Интернете можно оплачивать покупки с помощью следующих типов карт:

- VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum, Master Card Standart, Master Card Gold – эти карты выпускаются на пластике, могут использоваться как при оплате покупок, услуг и снятия наличных в банкоматах, так и при оплате покупок через Интернет. Основное условие использования этих типов карт в Интернете – это присутствие в запросе от Интернет-магазина CVV2/CVC2 кода (печатается на полосе для подписи на оборотной стороне карты).
С этим связаны отказы в оплате товаров через Интернет через систему PayPal. Изначально при регистрации в системе вы вводите CVV2/CVC2 код, но в большинстве случаев при заказе товара данный код отсутствует в авторизационном запросе, который отправляется в Банк.

- VISA e-card и Master Card Virtual – это виртуальные карты и предназначены ТОЛЬКО для использования в Интернете. Эти карты имеют ограниченный срок действия и месячный расходный лимит.
Именно эти типы карт мы рекомендуем использовать для оплаты покупок в Интернете, особенно на сайтах, изначально не внушающих доверия.

Что еще предлагает ВТБ24 для безопасной оплаты покупок в Интернете? Мы предлагаем подключить к вашей карте технологию 3-D Secure и совершать интернет-платежи в защищенном режиме по любым картам Visa и MasterCard, выпущенным банком (за исключением Visa Electron, Cirrus/Maestro, Visa e-card и MasterCard Virtual).
Как подключить и использовать эту технологию, подробно описано на сайте Банка по ссылке: http://www.vtb24.ru/personal/cards/3dsecure/.

Сразу скажу, что я не являюсь активным участником расчетов по картам в Интернете. Максимум, что я делаю – это заказываю билеты на сайте «Аэрофлота» и бронирую гостиницы. Для этого использую Classic или Gold. И еще активно пользуюсь Озоном и использую VISA OZON e-card.
Понимаю, что могу сейчас получить в качестве комментариев массу недовольства типа «сама не пользуется, а советы дает». На самом деле те советы, которые даю, базируются на 16-летнем опыте работы с пластиковыми картами и претензиями клиентов, в том числе и по опротестованию транзакций через Интернет.
Собственно, мое мнение:
- если используете для оплаты в Интернете классические карты, подключите технологию 3-D Secure, для частого использования рекомендую виртуальные карты.
- к виртуальной карте лучше выпустить дополнительную карту на пластике, чтобы не было проблем при пополнении или, если виртуальная карта выпущена к отдельному счету, подключить Телебанк для перевода средств между картами.

Комментарии 23

Дмитрий  (Dimon)
#
А у меня как раз никаких вопросов или недовольства по поводу покупок в интернете не возникает, наоборот, отлично все работает. Очень давно пользуюсь сервисом, использую MasterCard Virtual, практически все покупки делаю у иностранных компаний из разных стран (США, Великобритания, Германия, Сингапур и пр.).

Виртуальные карты можно пополнять через кассу или делать онлайн-переводы на счет Телебанка через тот же интернет. Возможно, можно и напрямую на счет карты переводы делать, но так как она у меня долларовая, то не получается.

По-моему, если и можно какие-то претензии предъявлять, то разве что по месячному расходному лимиту для этих карт. Но не уверен есть ли вообще такая проблема у клиентов и часто ли к вам обращаются с просьбой его повысить.
tide  (tide)
#
Цитата
По-моему, если и можно какие-то претензии предъявлять, то разве что по месячному расходному лимиту для этих карт.

Судя по последнему сводному сборнику тарифов, с 01.05 это 100 тысяч в рублях и 3 тысячи в долларах / евро.
tide  (tide)
#
Кстати, только заметил. У Вас долларовая МастерКард - у нее базовая валюта Евро, значит все Ваши платежи идут с дополнительной конвертацией Евро->Доллар.
Дмитрий  (Dimon)
#
А в чем это, по-вашему, должно проявляться? Если в каком-то онлайн-магазине стоит цена в $100, то именно такая сумма у меня с карты и списывается. И ни центом больше. А при пополнении карты конвертация из рубля в доллары происходит по внутреннему курсу Телебанка, тут вообще неважно какая карта MasterCard или VISA.

Кстати, я почитал негативные отзывы ниже и так и не понял, что же мешает людям использовать виртуальные карты, которые банк поздал специально для удобства и безопасности основных счетов клиентов. При этом перевести деньги из Телебанка на любую карту - это минутное дело.
tide  (tide)
#
А я разве не понятно написал? Базовая Евро, все платежи идут через эту валюту. В Вашем примере 100$ конвертируется в Евро по цене покупки и конвертируется еще раз в доллары по цене продажи и потом списывается.

Цитата
При этом перевести деньги из Телебанка на любую карту - это минутное дело.

Особенно с кредитки, ога.

С таким подходом всё - Божья роса.
Дмитрий  (Dimon)
#
То, что происходит двойная конвертация, я об этом уже слышал неоднократно и до этого, как и советы выпускать MC в евро, а VISA в долларах. Но а в чем состоит проблема для клиента, если в данном случае в стоимости покупки и обслуживания карты это никак не отражается?

Мне трудно судить об использовании кредитных карт в интернете или о сложности/затратности вывода/перевода денег с кредитной карты на дебетовую для последующих покупок в сети, так как не пользуюсь этим сервисом.

Я могу только сказать, что с помощью виртуальных карт совершенно спокойно можно оплачивать заказы как в магазинах, которые требуют CVC-код, так и в тех, где его не требуют.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
Я могу только сказать, что с помощью виртуальных карт совершенно спокойно можно оплачивать заказы как в магазинах, которые требуют CVC-код, так и в тех, где его не требуют.

В 2009 году я решил закрыть все свои счета и карты в Промсвязьбанке и начал думать, где обслуживаться. В ПСБ была виртуальная карта, по ней нельзя было работать без CVC, и поэтому я тут же решил выяснить этот вопрос в техподдержке ВТБ24. Мне было разъяснено, что виртуальная карта ВТБ24 тоже требует этот код, но, если у меня есть такое желание, можно отключить эту проверку, написав заявление, только (внимание!) банк в этом случае никакой ответственности за мои транзакции нести не будет!

Так что, если сейчас клиенты обходятся без написания таких заявлений - прекрасно. Только я свой вопрос уже решил.
smile:)
Дмитрий  (Dimon)
#
На виртуальной карте ВТБ-24 этот код присутствует. При этом некоторые интернет-магазины требуют его вводить, а некоторые - нет. Карта нормально работает в обоих случаях. Не знаю ничего насчет доп. заявлений. Я ей пользуюсь очень давно, не помню, чтобы нужно было что-то писать на эту тему.

На такой карте обычно нет большого количества денег. Деньги можно заводить на счет карты непосредственно перед покукой в интернет-магазине. Поэтому это гораздо безопаснее, чем оплачивать с помощью обычной дебетовой или кредитной карты, которой клиент постоянно пользуется в обыденной жизни, а может даже и получает на нее свою заплату.
Константин  (jFinder)
#
Основное недовольство, это то, что клиент за свои деньги получает кастрированную функциональность нормальной классической дебетовой VISA. Вынужден тратить своё время и деньги на выяснение ограничений и способов их обхода.

Цитата
Основное условие использования этих типов карт в Интернете – это присутствие в запросе от Интернет-магазина CVV2/CVC2 кода (печатается на полосе для подписи на оборотной стороне карты).

Я так понимаю это абсолютная самодеятельность ВТБ24, не так ли?
e-b  (e-b)
#
Я не понимаю другого - почему нельзя клиентам дать возможность самостоятельно настраивать лимиты операций. Может я вообще не хочу, чтоб по моей карте была возможность оплаты в интернете или снятия наличных.
Мне кажется, такой инстументарий был бы очень кстати.
tide  (tide)
#
Не работающие на Amazon и в PayPal карты - основная претензия. Почему бы конктретно эти транзакции не поставить Банку в исключения, как надежные?
Lоki™  (Lоki™)
#
Бог с ним с paypal (плачу другой картой), но теперь у меня даже в Сервис-гиде Мегафона не работает карта.
tide  (tide)
#
Через Сервис-Гид не пользуюсь, а вот при оплате через pay.megafon.ru плачу картой ВТБ24 без проблем.
Lоki™  (Lоki™)
#
Ну потому что там идет запрос CVV, а через СГ больше нет.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну вот честное слово - мне, как клиенту банка, искренне хочется, чтобы ВТБ24 соответствовал заявленному уровню, и чтобы все продукты банка (и банковские карты в том числе) были на вершине рейтингов. Но... не получается.

Вот хотел подарок своей жене сделать. Книжку просит на французском (Les Rêveries d'un martien en exil, Pierre Gripari). Есть только на Амазоне, на французском и канадском. Но Амазон CVC не спрашивает. По карте ВТБ24 - купить НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО. Тупик.

И не нужно говорить о безопасности. Такими способами безопасность не обеспечивается, потому что код CVC может любой кассир подсмотреть. Способ должен быть другой - online лимиты на операции интернет, 3d-secure и online ограничение стран проведения операции.

А как 3d-secure в ВТБ24 реализован? Простите меня, но это сделано в таком УБОГОМ виде, что просто ужас. Как же можно обеспечивать это с помощью ПОСТОЯННОГО пароля, это же огромная дыра (ДЫРИЩА) в безопасности!!!

А что в итоге? А в итоге карта ВТБ24 лежит в тумбочке "про запас". Используется карта другого банка, который ничуть не меньше ВТБ24 заботится о безопасности, но по карте которого можно купить книжку на Амазоне.

И пожалуйста, извините за резкие слова. Нет цели Вас обидеть. Хочется, чтобы Вы поняли сами и донесли до других лиц в Вашем банке, кого это касается - вы ОТСТАЕТЕ от требований сегодняшнего дня, и отстаете существенно.
Lоki™  (Lоki™)
#
+ 1.000.000 smile:)
e-b  (e-b)
#
Как Вы правы. Я, конечно, не пессимист, но на перемены а лучшее я слабо верю...
Lоki™  (Lоki™)
#
Главная проблема даже не в ограничении операций, и не в убогой реализации 3DS, а в том, что Банк прет напролом, отключив мозг и не слушая то, что ему говорят потребители его услуг.
По какой-то причине постоянно изобретается велосипед, вместо того чтобы посмотреть на опыт других игроков рынка... видать в Банке работает человек ну с очень большим эго...
tide  (tide)
#
Вы абсолютно правы, есть такой. Разве Вы не читали его интервью?
Lоki™  (Lоki™)
#
Читал smile:)
Константин  (jFinder)
#
Не в бровь, а в глаз коллеги. Аплодирую стоя.

P.S. В начале мая закрываю "Мои условия" и все счета. Сколько можно сталкиваться с абсолютным пренебрежением к клиенту?
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Дорогие друзья!
Благодарю вас за отзывы, оставленные в том числе и в этом блоге. Я выделила из них конструктивные и передала для обсуждения в бизнес. Не обещаю, что завтра все изменится, но сдвиги уже есть.
Про CVV. Вопрос спорный, т.к. на одной чаше весов - безопасность (я уже слышу возражение Pif'а, но согласитесь, что номер карты и срок ее действия узнать проще, чем CVV), на другой - удобство и возможности использования. Собственно, для этого были созданы виртуальные карты.
Lоki™, про Мегафон услышала
Tide, Дмитрий, про конвертации - двойные и одинарные - будет мой следующий пост.

Простите, что не отвечаю на каждый комментарий. Постараюсь в будущем исправиться smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Наталья, а вот вам и поле для деятельности smile:D
http://www.banki.ru/blog/firsov/1139.php
Прошу прокомментировать ситуацию в двух точках зрения:
сотрудника и стороннего человека smile:)
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