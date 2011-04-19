Расчеты по картам VISA в странах еврозоны

Тема поста – расчеты по картам платежной системы VISA в странах еврозоны.
Казалось бы – что проще, заказываешь карту в евро, едешь в Европу, расплачиваешься, смотришь выписку по возвращении – и вот тут начинают возникать вопросы….
Как же происходит оплата?
В момент оплаты из торговой точки в Банк, выпустивший карту, приходит запрос на подтверждение операции (авторизационный запрос). Банк или подтверждает операцию, отправляя код авторизации, или отказывает в проведении операции. В случае подтверждения сумма покупки блокируется на счете карты и становится недоступной для дальнейшего использования. Через несколько дней в результате взаиморасчетов между банком-эмитентом, банком-эквайером и платежной системой в банк-эмитент приходит списание из платежной системы. Это общая схема оплаты по картам во всех банках и всех платежных системах.
Дело в том, что расчеты банка с платежной системой VISA происходят в долларах США. Соответственно, сумма покупки в евро конвертируется в платежной системе в доллары США и в долларах поступает в Банк, к этой сумме добавляется комиссия, обозначенная в Тарифах Банка как «Конвертация средств при проведении международных операций по картам платежной системы Visa, совершенных в валюте, отличной от долларов США и валюты счета карты Visa ВТБ 24 (ЗАО)». В каждом банке своя комиссия и свое название, обозначенное в тарифах. Но суть одна.
Таким образом, со счета карты списывается:
сумма покупки * (кросс курс платежной системы из валюты расчетов в доллары США * сумму комиссии)
в случае, если валюта карты отлична от валюты доллары США, дополнительно происходит конвертация суммы списания, поступившей из ПС, в валюту карточного счета по внутреннему курсу Банка на момент списания..
Какую карту лучше выбрать и в какой валюте ее открыть, каждый решает сам. Но учитывать все подводные камни и тонкости расчетов бывает очень полезно. Поэтому и публикую это сообщение
Комментарии 21
Первый раз конвертацию проводит платёжная система из евро в доллары. Сумма покупки в долларах платёжной системой отправляется в банк.
Второй раз банк доллары конвертирует в евро, т.к. валюта карты евро.
Клиент банка ВТБ24, оформляя евровую карточку VISA, наверняка рассчитывал использовать её для расчётов в зоне евро, вообще говоря, без потерь на конвертацию. Т.к. карточка в евро и цены в евро. С чего взяться комиссии?
Возникает несколько вопросов:
1. Предупреждают ли сотрудники банка клиента о подобных "особенностях"?
2. В чем выгода для клиента карты VISA в евро?
3. Почему при покупке рублёвыми карточками VISA в российских магазинах за рубли со счета списывается ровно сумма покупки без конвертаций рубли->доллары->рубли?
4. Как дело обстоит с евровой mastercard в ВТБ24?
5. Как дело обстоит с евровой VISA в других банках?
Отвечаю на все вопросы попорядку
1. Предупреждают ли сотрудники банка клиента о подобных "особенностях"?
Не всегда
2. В чем выгода для клиента карты VISA в евро?
Выгоды именно VISA нет. С карты будут списаны евро, но не равные сумме покупки, а сконвертированные из долларов.
3. Почему при покупке рублёвыми карточками VISA в российских магазинах за рубли со счета списывается ровно сумма покупки без конвертаций рубли->доллары->рубли?
Потому что обслуживающий Банк находится в России, а расчеты на территории России производятся в российских рублях
4. Как дело обстоит с евровой mastercard в ВТБ24?
Расчеты с платежной системой, обслуживающей Master Card, производятся в евро.
5. Как дело обстоит с евровой VISA в других банках?
Так же, как и в ВТБ24
Все это описано в Правилах, п.3.16.1.
Ваш пост - хорошее дело!
Проблема только в том, что пост здесь, а клиенты - в банке.
И ни один сотрудник никому это не объясняет.
Если банк всё-таки хочет поднять лояльность клиентов, то стОит ВСЕ вопросы заданный уважаемым jFinder и Ваши ответы вывешивать в каждом отделении с крупными буквами: ВНИМАНИЕ!
И, пожалуйста, ответьте ещё раз на третий вопрос jFinder. Согласно Вашей фразе "Дело в том, что расчеты банка с платежной системой VISA происходят в долларах США" следует, что рубли должны преобразоваться в доллары. Ан нет, такого не просходит. В чём подвох?
Вы можете расплачиваться картой VISA в еврозоне (о чем, собственно, и идет речь в моем сообщении), в странах с другими валютами или в России.
Подвох в том, что в России в большинстве своем торговые точки обслуживаются российскими Банками и расчеты на территории России идут в российских рублях.
Есть еще один подвох - торговая точка может обслуживаться банком-нерезидентом. В этом случае валюта расчетов - доллары.
Вы утверждаете, что ВСЕ транзакции проходят через процессинговый центр VISA. Также утверждаете, что ВСЁ, что проходит через процессинговый центр VISA конвертируется в доллары. При этом Вы утверждаете, что в России это правило не применимо.
Если в России эти правила не применимы, значит не ВСЁ проходит через VISA?
Пожалуйста, сделайте свой ответ развёрнутым, Ваши утверждения противоречивы.
> Так же, как и в ВТБ24
ну вот это не правда... не во всех так же, как и в ВТБ24
Руководствуясь правилами русского языка, я предполагаю, что взимание данной комиссии обуславливается одновременным выполнением двух условий:
операция не в долларах США логическое И операция не в валюте карты (в данном случае не в евро)
И так, клиент покупает в еврозоне товар по еврововой VISA.
Операция в евро. Действительно это не доллары. Первый аргумент - ИСТИНА.
Валюта карты евро. Операция проводится в валюте карты. Второй аргумент - ЛОЖЬ.
ИСТИНА И ЛОЖЬ никак не могут давать в результате ИСТИНУ.
Таким образом Пункт тарифа в указанной ситуации не применим.
Значит, по евровому мастеркарду в европе конвертации нет, верно?
А если у меня карта ВИЗА в рублях,а плачу я в Европе, у меня тройная конвертация - евро в доллары, потом в рубли и потом обратно в евро???
Я просто в шоке.
Наверное гневную тираду пойду писать в НР.
ВТБ-24 нагло делает просрочников из идеальных плательщиков.
ЗАЧЕМ? Вот что непонятно.
Неужели ни кто не видит, что все шито белыми нитками?
Есть договор, есть возможность теховера, которую не надо допускать, есть банк ВТБ-24 который упорно ДЕЛАЕТ этот теховер манипуляциями с зачислениями и списаниями, отзывами поступивсших платежей, затихариванием платежей с последующим списанием и всеми силами пытается просрочку в БКИ нарисовать.
Это глобальная проблема именно ВТБ-24, что не прописан СРОК погашения теховера.
"клиент обязан незамедлительно вернуть Банку сумму перерасхода"
Что означает НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО?
Когда НАЧИНАЕТСЯ это незамедлительно?
Когда заканчивается незамедлительно?
Сколько это в часах, днях, месяцах?
В принципе я тоже под НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО понимаю В ПЕРВЫЙ ПЛАТЕЖ ПО СРОКУ.
Моя ситуация.
2152 28.09.2010 17:14:53 28.09.2010 11 200.00 RUR 0.00 RUR 11 200.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 258775
2152 28.09.2010 17:15:59 28.09.2010 17 900.00 RUR 0.00 RUR 17 900.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 260385
2152 28.09.2010 17:17:07 28.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 262160
2152 28.09.2010 17:18:20 28.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 263903
2152 28.09.2010 17:20:44 28.09.2010 48 000.00 RUR 0.00 RUR 48 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 267575
2152 28.09.2010 17:22:00 28.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 269464
2152 28.09.2010 17:23:12 28.09.2010 52 000.00 RUR 0.00 RUR 52 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 271214
Лимит кредита 100000 внесено 279100 28.09
2152 29.09.2010 15:43:57 29.09.2010 42 000.00 RUR 0.00 RUR 42 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 211974
2152 29.09.2010 15:45:14 29.09.2010 53 000.00 RUR 0.00 RUR 53 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 213825
2152 29.09.2010 15:46:34 29.09.2010 16 000.00 RUR 0.00 RUR 16 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 215759
2152 29.09.2010 15:47:49 29.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 217454
2152 29.09.2010 15:49:54 29.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 220547
2152 29.09.2010 15:51:05 29.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 222017
Лимит кредита 100000 внесено 261000 29.09
2152 30.09.2010 14:28:34 30.09.2010 25 000.00 RUR 0.00 RUR 25 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 240779
2152 30.09.2010 14:29:47 30.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 242448
2152 30.09.2010 14:31:00 30.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 244093
2152 30.09.2010 14:46:45 30.09.2010 5 000.00 RUR 0.00 RUR 5 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 266302
Лимит кредита 100000 внесено 130000 30.09
2152 01.10.2010 10:33:21 01.10.2010 1 800.00 RUR 0.00 RUR 1 800.00 RUR Credit RUS MOSCOW TELEBANK 114761
2152 01.10.2010 15:35:08 01.10.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 552156
2152 01.10.2010 15:37:20 01.10.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 555233
2152 01.10.2010 15:38:33 01.10.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 556920
2152 01.10.2010 15:39:55 01.10.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 558805
2152 01.10.2010 15:41:02 01.10.2010 18 000.00 RUR 0.00 RUR 18 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 560340
2152 01.10.2010 21:08:21 01.10.2010 10.00 RUR 0.00 RUR 10.00 RUR Credit RUS MOSCOW 35, MIYASNITSKAYA 948095
Лимит кредита 100000 внесено 219810 01.10
КОГДА еще гасить надо было и откуда несанкционированный овердрафт