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Расчеты по картам VISA в странах еврозоны

19.04.2011 11:15 21 21 621 просмотр
Тема поста – расчеты по картам платежной системы VISA в странах еврозоны.

Казалось бы – что проще, заказываешь карту в евро, едешь в Европу, расплачиваешься, смотришь выписку по возвращении – и вот тут начинают возникать вопросы….
Как же происходит оплата?
В момент оплаты из торговой точки в Банк, выпустивший карту, приходит запрос на подтверждение операции (авторизационный запрос). Банк или подтверждает операцию, отправляя код авторизации, или отказывает в проведении операции. В случае подтверждения сумма покупки блокируется на счете карты и становится недоступной для дальнейшего использования. Через несколько дней в результате взаиморасчетов между банком-эмитентом, банком-эквайером и платежной системой в банк-эмитент приходит списание из платежной системы. Это общая схема оплаты по картам во всех банках и всех платежных системах.

Дело в том, что расчеты банка с платежной системой VISA происходят в долларах США. Соответственно, сумма покупки в евро конвертируется в платежной системе в доллары США и в долларах поступает в Банк, к этой сумме добавляется комиссия, обозначенная в Тарифах Банка как «Конвертация средств при проведении международных операций по картам платежной системы Visa, совершенных в валюте, отличной от долларов США и валюты счета карты Visa ВТБ 24 (ЗАО)». В каждом банке своя комиссия и свое название, обозначенное в тарифах. Но суть одна.

Таким образом, со счета карты списывается:

сумма покупки * (кросс курс платежной системы из валюты расчетов в доллары США * сумму комиссии)

в случае, если валюта карты отлична от валюты доллары США, дополнительно происходит конвертация суммы списания, поступившей из ПС, в валюту карточного счета по внутреннему курсу Банка на момент списания..

Какую карту лучше выбрать и в какой валюте ее открыть, каждый решает сам. Но учитывать все подводные камни и тонкости расчетов бывает очень полезно. Поэтому и публикую это сообщение

Комментарии 21

Константин  (jFinder)
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Таким образом, говоря простым языком, клиент банка ВТБ24 - держатель евровой VISA в любом случае попадает на двойную конвертацию.
Первый раз конвертацию проводит платёжная система из евро в доллары. Сумма покупки в долларах платёжной системой отправляется в банк.
Второй раз банк доллары конвертирует в евро, т.к. валюта карты евро.

Клиент банка ВТБ24, оформляя евровую карточку VISA, наверняка рассчитывал использовать её для расчётов в зоне евро, вообще говоря, без потерь на конвертацию. Т.к. карточка в евро и цены в евро. С чего взяться комиссии?

Возникает несколько вопросов:
1. Предупреждают ли сотрудники банка клиента о подобных "особенностях"?
2. В чем выгода для клиента карты VISA в евро?
3. Почему при покупке рублёвыми карточками VISA в российских магазинах за рубли со счета списывается ровно сумма покупки без конвертаций рубли->доллары->рубли?
4. Как дело обстоит с евровой mastercard в ВТБ24?
5. Как дело обстоит с евровой VISA в других банках?

Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Константин, добрый день!
Отвечаю на все вопросы попорядку
1. Предупреждают ли сотрудники банка клиента о подобных "особенностях"?
Не всегда
2. В чем выгода для клиента карты VISA в евро?
Выгоды именно VISA нет. С карты будут списаны евро, но не равные сумме покупки, а сконвертированные из долларов.
3. Почему при покупке рублёвыми карточками VISA в российских магазинах за рубли со счета списывается ровно сумма покупки без конвертаций рубли->доллары->рубли?
Потому что обслуживающий Банк находится в России, а расчеты на территории России производятся в российских рублях
4. Как дело обстоит с евровой mastercard в ВТБ24?
Расчеты с платежной системой, обслуживающей Master Card, производятся в евро.
5. Как дело обстоит с евровой VISA в других банках?
Так же, как и в ВТБ24

Все это описано в Правилах, п.3.16.1.
А. К.  (skbps)
#
Наталья, здравствуйте!

Ваш пост - хорошее дело!
Проблема только в том, что пост здесь, а клиенты - в банке.
И ни один сотрудник никому это не объясняет.
Если банк всё-таки хочет поднять лояльность клиентов, то стОит ВСЕ вопросы заданный уважаемым jFinder и Ваши ответы вывешивать в каждом отделении с крупными буквами: ВНИМАНИЕ!

И, пожалуйста, ответьте ещё раз на третий вопрос jFinder. Согласно Вашей фразе "Дело в том, что расчеты банка с платежной системой VISA происходят в долларах США" следует, что рубли должны преобразоваться в доллары. Ан нет, такого не просходит. В чём подвох?
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Алексей, добрый день!
Вы можете расплачиваться картой VISA в еврозоне (о чем, собственно, и идет речь в моем сообщении), в странах с другими валютами или в России.
Подвох в том, что в России в большинстве своем торговые точки обслуживаются российскими Банками и расчеты на территории России идут в российских рублях.
Есть еще один подвох - торговая точка может обслуживаться банком-нерезидентом. В этом случае валюта расчетов - доллары.
А. К.  (skbps)
#
Наталья, поясните:
Вы утверждаете, что ВСЕ транзакции проходят через процессинговый центр VISA. Также утверждаете, что ВСЁ, что проходит через процессинговый центр VISA конвертируется в доллары. При этом Вы утверждаете, что в России это правило не применимо.
Если в России эти правила не применимы, значит не ВСЁ проходит через VISA?
Пожалуйста, сделайте свой ответ развёрнутым, Ваши утверждения противоречивы.
Екатерина Володина  (VEI)
#
> 5. Как дело обстоит с евровой VISA в других банках?
> Так же, как и в ВТБ24

ну вот это не правда... не во всех так же, как и в ВТБ24
Екатерина Володина  (VEI)
#
это не так... может я Вам страшную тайну открою, но некоторые банки рассчитываются с VISA в евро по операциям, совершенным в еврозоне.
Cara K  (Cara-ko)
#
Правильно ли я понимаю, исходя из обзора, что если оформить карту ВТБ24 Visa Classic мультивалютную (1 карта привязана к трем счетам - в рублях, в долларах, в евро), то при расчетах в евро даже при наличии счета в евро, все равно будет двойная конвертация евро-доллар-евро? Т. к. платежная система Visa привязана к доллару.
Константин  (jFinder)
#
Относительно
Цитата
к этой сумме добавляется комиссия, обозначенная в Тарифах Банка как «Конвертация средств при проведении международных операций по картам платежной системы Visa, совершенных в валюте, отличной от долларов США и валюты счета карты Visa ВТБ 24 (ЗАО)».


Руководствуясь правилами русского языка, я предполагаю, что взимание данной комиссии обуславливается одновременным выполнением двух условий:
операция не в долларах США логическое И операция не в валюте карты (в данном случае не в евро)

И так, клиент покупает в еврозоне товар по еврововой VISA.
Операция в евро. Действительно это не доллары. Первый аргумент - ИСТИНА.
Валюта карты евро. Операция проводится в валюте карты. Второй аргумент - ЛОЖЬ.
ИСТИНА И ЛОЖЬ никак не могут давать в результате ИСТИНУ.
Таким образом Пункт тарифа в указанной ситуации не применим.

ACid023  (ACid023)
#
да. очень странный пост. помнится лет пять назад переводил бины по визе одного из банков в режим multicurrency, все удовольствие для банка 5K$, и никаких вопросов по конверсии. в общем - либо очень "умные" (именно в "кавычках"), либо "хитрые" (просто зарабатывают доп.комиссионный доход) smile:D
Victor Bogatyryev  (Bogatyryev)
#
Да, видимо, клиентов уже "достали" выверты с конвертацией, и они стали судиться. Читайте мартовский санкт-петербургский материал Забытая комиссия Сейчас "забытую" комиссию внесли, наконец, в тарифы, хотя и с очень сложным объяснением.
Штампованный Враг  (Штампованный Враг)
#
5. Подтверждаю, что в "Авангарде" при оплате евровой визой, по крайней мере в интернете, никаких комиссий не взимается. Личный опыт.
Maria Ivanova  (fiamma)
#
Наталия, спасибо за пост. Тема интересная)
Значит, по евровому мастеркарду в европе конвертации нет, верно?
А если у меня карта ВИЗА в рублях,а плачу я в Европе, у меня тройная конвертация - евро в доллары, потом в рубли и потом обратно в евро???
Георгий Крюков  (Гога)
#
А меня ВТБ-24 записал в просрочники.
Я просто в шоке.
Наверное гневную тираду пойду писать в НР. smile:cry: smile:evil:
Георгий Крюков  (Гога)
#
Я вот не пойму проблемы?
ВТБ-24 нагло делает просрочников из идеальных плательщиков.
ЗАЧЕМ? Вот что непонятно.

Неужели ни кто не видит, что все шито белыми нитками?

Есть договор, есть возможность теховера, которую не надо допускать, есть банк ВТБ-24 который упорно ДЕЛАЕТ этот теховер манипуляциями с зачислениями и списаниями, отзывами поступивсших платежей, затихариванием платежей с последующим списанием и всеми силами пытается просрочку в БКИ нарисовать.

Это глобальная проблема именно ВТБ-24, что не прописан СРОК погашения теховера.

"клиент обязан незамедлительно вернуть Банку сумму перерасхода"
Что означает НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО?
Когда НАЧИНАЕТСЯ это незамедлительно?
Когда заканчивается незамедлительно?
Сколько это в часах, днях, месяцах?
В принципе я тоже под НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО понимаю В ПЕРВЫЙ ПЛАТЕЖ ПО СРОКУ.

Моя ситуация.
2152 28.09.2010 17:14:53 28.09.2010 11 200.00 RUR 0.00 RUR 11 200.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 258775
2152 28.09.2010 17:15:59 28.09.2010 17 900.00 RUR 0.00 RUR 17 900.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 260385
2152 28.09.2010 17:17:07 28.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 262160
2152 28.09.2010 17:18:20 28.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 263903
2152 28.09.2010 17:20:44 28.09.2010 48 000.00 RUR 0.00 RUR 48 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 267575
2152 28.09.2010 17:22:00 28.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 269464
2152 28.09.2010 17:23:12 28.09.2010 52 000.00 RUR 0.00 RUR 52 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 271214

Лимит кредита 100000 внесено 279100 28.09

2152 29.09.2010 15:43:57 29.09.2010 42 000.00 RUR 0.00 RUR 42 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 211974
2152 29.09.2010 15:45:14 29.09.2010 53 000.00 RUR 0.00 RUR 53 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 213825
2152 29.09.2010 15:46:34 29.09.2010 16 000.00 RUR 0.00 RUR 16 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 215759
2152 29.09.2010 15:47:49 29.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 217454
2152 29.09.2010 15:49:54 29.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 220547
2152 29.09.2010 15:51:05 29.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 222017

Лимит кредита 100000 внесено 261000 29.09

2152 30.09.2010 14:28:34 30.09.2010 25 000.00 RUR 0.00 RUR 25 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 240779
2152 30.09.2010 14:29:47 30.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 242448
2152 30.09.2010 14:31:00 30.09.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 244093
2152 30.09.2010 14:46:45 30.09.2010 5 000.00 RUR 0.00 RUR 5 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 266302

Лимит кредита 100000 внесено 130000 30.09

2152 01.10.2010 10:33:21 01.10.2010 1 800.00 RUR 0.00 RUR 1 800.00 RUR Credit RUS MOSCOW TELEBANK 114761
2152 01.10.2010 15:35:08 01.10.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 552156
2152 01.10.2010 15:37:20 01.10.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 555233
2152 01.10.2010 15:38:33 01.10.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 556920
2152 01.10.2010 15:39:55 01.10.2010 50 000.00 RUR 0.00 RUR 50 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 558805
2152 01.10.2010 15:41:02 01.10.2010 18 000.00 RUR 0.00 RUR 18 000.00 RUR Note Acceptance RUS CHELYABINSK 45, IM. V.I.LENINA 560340
2152 01.10.2010 21:08:21 01.10.2010 10.00 RUR 0.00 RUR 10.00 RUR Credit RUS MOSCOW 35, MIYASNITSKAYA 948095

Лимит кредита 100000 внесено 219810 01.10


КОГДА еще гасить надо было и откуда несанкционированный овердрафт
Andre Shche  (q1234e)
#
Ездил в Европу именно с визой в Евро, проблем не было ни при оплате, ни при снятиях в банкоматах - все абсолютно прозрачно.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Так я без всякой Европы умудрился попасть, точнее банк меня "попал".
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Наталья, консультант Вас подставил по полной с VISA валютой расчёта может быть как доллар, рубль smile:) так и евро, всё зависит от набора счетов открытых банком для расчетов с системой.
Cara K  (Cara-ko)
#
Правильно ли я понимаю, исходя из обзора, что если оформить карту ВТБ24 Visa Classic мультивалютную (1 карта привязана к трем счетам - в рублях, в долларах, в евро), то при расчетах в евро даже при наличии счета в евро, все равно будет двойная конвертация евро-доллар-евро? Т. к. платежная система Visa привязана к доллару.
Дмитрий Сажнев  (dmitry.s)
#
Хочется верить, что за 3 года (со времени публикации данного поста) ВТБ24 зарегистрировал для своих BIN-ов VISA валюту евро в качестве расчетной. если нет - то, действительно, если на вашей мультивалютной карте нет денег на долларовом счете, а есть только на евро (и вы, оплачивая покупки в еврозоне, ожидаете избежать конвертации) - сделать вам этого не удастся... как и описано выше, получится конвертация евро -> доллары -> евро, при этом вы заплатите, а если точнее, возместите Банку его расходы, уплаченные в МПС оptional issuer fee за конвертацию на стороне VISA (ее определяет банк, но, как правило, для VISA это 1,5 - 2%) + комиссию за конвертацию ВТБ24 (либо просто дорогой курс продажи евро, не знаю по какой схеме именно 24-ка работает). При этом, если вы используете мультивалютную карту, то следует помнить, что для авторизации покупки ваш OTB (доступный остаток по карте) рассчитан В РУБЛЯХ, т.е. если у вас на руб. счете 0 руб., на долларовом 0 usd, а на евро 1000 eur (допустим, курс покупки банком евро за рубли = 48 руб.), то остаток по карте будет равен 48 000 руб., так что не ожидайте, что сможете расплатиться на реальные 1000 eur в европе - вам просто не хватит для этого 48 000, т.к. при авторизации вы уже будете покупать евро за рубли (дорогой курс - допустим 52). Следовательно вам не хватит 4000 рублей, которые рекомендуется держать "про запас" на рублевом счете. И чем сумма больше, тем и запас должен быть выше. Хотя, получив финансовое представление из МПС, банк, разумеется, должен списать с вас ваши законные 1000 евро с еврового счета, а разница, заблокированная при авторизации, должна вернуться в OTB. Терпеть не могу Citi банк, но мультивалютка у них проще, сам выбираешь в интернет банке какой счет сделать активным, платишь в России - рублевый, уехал в европу - в онлайне переключился на евро smile:)
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