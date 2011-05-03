Дмитрий Леманский, обладатель пакета «Приоритет»: Мне интересно работать с ВТБ24.

Обладателем трехтысячного пакета «Приоритет» ВТБ24 стал Дмитрий Александрович Леманский из Москвы. По условиям конкурса он награжден поездкой на 2 персоны на престижнейший Международный Каннский кинофестиваль. Поездка организована компанией Visa и включает авиаперелет, проживание в отеле 5*, приглашения на мероприятия фестиваля и многое другое. Мы встретились с победителем накануне его поездки и пообщались с ним.
Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, какие чувства вы испытали, когда узнали о том, что стали победителем конкурса и получили возможность посетить один из самых престижных кинофестивалей в мире?
Конечно, я очень удивился. Я неизбалован выигрышами, в том числе во всевозможных лотереях и конкурсах. Единственный раз, когда я выиграл в лотерею, выигрыш как раз пришелся на день рождения моей дочери. Поэтому, когда мне сообщили о моей победе, у меня возник некий элемент скепсиса. Но после звонка директора допофиса «Таганский» я понял, что это не розыгрыш и испытал большую радость, так как Каннский фестиваль является знаковым мероприятием.
А вы вообще бывали во Франции?
Я не был во Франции и поэтому предоставляемая банком ВТБ24 совместно с компанией Visa поездка в Канны на международный кинофестиваль является для меня дорогим подарком.
Часто ли Вы бываете за границей и пользуетесь ли в поездках кредитными картами?
Да, бывает, езжу в командировки, в отпуск. В последнее время почти всегда беру с собой кредитную карточку ВТБ24, она часто бывает нужна. И вообще, носить с собой наличные не всегда удобно, с карточкой гораздо проще. Раньше я активно пользовался Картой для Путешественника, она полностью удовлетворяла мои запросы. А теперь воспользовался пакетом «Приоритет».
С учетом того, что минимум 3-4 раза в год я выезжаю за границу, мне особенно интересны
страховые программы, которые защищают жизнь и здоровье, а также денежные средства во время деловых поездок и отдыха. Эти предложение значительно лучшее стандартных, к которым мы все привыкли и которые не дают таких возможностей, как предложения в рамках пакета «Приоритет».
Дмитрий Александрович, знаете ли Вы, что в пакет «Приоритет» помимо платиновой карты платежной системы Visa и интересных страховых продуктов входит еще и достаточно широкая дисконтная программа как банка ВТБ24, так и Визы?
Да, знаю, но еще не успел ею воспользоваться, т.к. купил пакет «Приоритет» только что. Но мне это показалось очень интересным и выгодным. А еще здесь есть система, при которой мне на счет будут возвращать 3% от той суммы, которую я истрачу на мобильную связь, а также при оплате кредитной картой на автозаправках или в кафе. Я пока не определился, какими опциями пакета воспользуюсь. Знаю точно, что за годы моего сотрудничества с банком ВТБ24, а точнее с его допофисом «Таганский», клиентом которого я являюсь, все предлагаемые мне и моей семье банковские продукты являются надежными, удобными и выгодными.
А еще в рамках пакета можно воспользоваться кредитным лимитом по Премиальной карте ВТБ24 Хорошая возможность воспользоваться им в момент вашей поездки в Канны!
Да, действительно, это интересно. Непременно воспользуюсь.
Более подробно о пакете "Приоритет" можно прочитать здесь http://www.vtb24.ru/personal/vip-service/prioritet/
Дорогие друзья, Банк действительно меняется, поворачивается в сторону клиентов и клиентских сервисов. Да, не все совершенно, где-то люди, где-то услуги, где-то технологии, но мы стремимся становиться лучше и делаем это с вашей помощью в том числе.
Комментарии 10
Но даже если и выдали бы карту, то история с Дмитрием Фирсовым получилась очень некрасивая. Тех.овердрафт по карте автоматически перевести в просроченную задолженность с угрозой испортить КИ - это сильно.
Очень кстати интересно чем закончилась эта история...
История с Дмитрием пока не закончена, пока я борюсь и еще не проиграла
А Приоритет мне нравится пока, не жалею, что оформил, и 10.000 жалко не будет платить. Плохо только, что очень мало менеджеров могут грамотно консультировать по этому пакету
Кстати про Приоритет. Вот я узнал, что помимо льготного процента по карте платинум и высокого лимита есть и льготы по кредитам в том числе. Только почему-то это прямо не указано на сайте, что зря.
А на своего тезку Дмитрия Леманского я чем-то похож смотрю. Кроме общего пакета услуг я тоже еду в Канны (помимо прочего) скоро.
Надеюсь, что с использованием карт ВТБ24 проблем не будет.
Приглашайте тогда его на Портал, для комметирования записей Блогеров.
Эта задолженность до сих пор числится просроченной?
В таком случае эта история чрезмерно затянулась.
Запись в блог была сделана по моему в пятницу, и ваши коллеги обещали все решить в понедельник и как я понимаю вопрос не решен до сих пор?
Есть и облачные составляющие у столь прекрасного случая К пакету «Приоритет» идет пресловутая Visa от ВТБ 24(поправьте если не так), по которой траты в евро имеют конвертацию не напрямую, а через доллар. Место поездки Франция = € Задумчиво чешу затылок, уж ни на те ли самые дополнительные комиссии удерживаемые с клиентов выгодно проводить по большому счету сопутствующие рекламные мероприятия, при этом оставаясь наваре?
p.s. ничего личного