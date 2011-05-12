И снова про использование карт ВТБ24 в Интернете

За время, прошедшее с момента публикации предыдущего сообщения на эту тему в этом вопросе произошли сдвиги. На мой взгляд, в лучшую сторону..
А вообще судить вам - нашим клиентам.
Как известно, ранее обязательным требованием для успешного проведения операций в сети интернет с использованием розничных карт Банка (все карты кроме Visa e-card и MasterCard Virtual) являлся ввод кода CVV2 или CVC2 при проведении операции. В связи с наличием данного ограничения от клиентов Банка на постоянной основе поступали претензии, суть которых заключалась в отсутствии возможности проведения операций на таких сайтах как www.ebay.com, www.amazon.com, www.itunes.com (и др. сайтах, обслуживающихся через PayPal), а также в отсутствии возможности проведения операций оплаты мобильного телефона путем списания средств с карты на постоянной основе (услуга, оказываемая ведущими сотовыми операторами на основании распоряжения клиента).
С 01 мая 2011 г. вступили в силу следующие изменения:
1. Обязательное требование по вводу кода CVV2/CVC2 отменено, за исключением оплаты гостиниц, аренды автомобилей, покупки авиабилетов, т.е. за исключением оплат, связанных с индустрией путешествий.
В связи с этим у клиентов есть возможность использовать любые карты Банка для проведения операций на таких сайтах как www.ebay.com, www.amazon.com, www.itunes.com (и др. сайтах, обслуживающихся через PayPal), а также использования карт в рамках услуги оплаты мобильного телефона с карты.
2. Введено ограничение 10 000 р. (в день на один интернет-магазин) при проведении оплаты в интернет – магазинах, подключенных к технологии 3D Secure по картам, которые не подключены к 3D Secure.
3. Увеличены до 100 000 р. (3000 USD/EUR) ежемесячные расходные лимиты по виртуальным картам Visa e-card и MasterCard Virtual.
Как видите, частично Ваши предложения по этому вопросу учтены и я продолжаю утверждать, что мы движемся навстречу клиентам.
Комментарии 18
Приветствую такие изменения.
@.
Что касается проблем оплаты мобильного телефона, то я лично не сталкивался. Карта "Мои Условия" подключалась через https://pay.beeline.ru/index.wbp
Нормально работали и авто-оплата, и USSD запрос на пополнение через *100*...
Проблемы возникали в Мегафоне
Еще бы вопрос с теховером решить в пользу клиентов и не считать их по теховеру просрочниками.
Особенно если прямая вина банка в этом присутствует.
Интересно еще почему переводы из электронных систем (Яндекс Деньги, Рапида и др.) на счет в банке и обратно проходят достаточно медленно? Не могу сказать, что это создает какие-то проблемы, но на фоне того, что другие платежи проходят моментально или почти моментально, выглядит это немного необычно.
Первый раз обратившись в банк с просьбой подключить услугу Телебанк и смс-оповещения, сотрудница меня даже не выслушала и сказала, что все подключается в банкомате. Конечно же, через банкомат Телебанк нельзя подключить. И я осталась без данных услуг, так как желания обращаться в банк еще раз не было.
Я пару раз оплачивала через интернет мобильный телефон, один раз делала покупку на Озоне, расплачивалась картой в магазинах. В итоге после этого у меня с карты пропали ровно 10 000 рублей. Платеж был совершен через интернет путем введения данных карты.
Это произошло 2 месяца назад. Получив в офисе банка детализацию счета, я узнала, что с моей карты были оплачены услуги Yota servise - как я выяснила в дальнейшем, интернет провайдера, предоставляющего услуги в г. Москва. Я проживаю в г. Брянске, данная фирма не предоставляет нам свои услуги, и данного платежа я не совершала! Путем долгих мытарств между сотрудниками банка и горячей линией я все-таки узнала, как следует подать претензию, а главное - где (первый сотрудник мне сказал, что такие претензии устно по номеру горячий линии подаются и отказался принимать её в офисе, в горячей линии, естественно, отправили в отделение банка).
Таким образом, мною, все таки была написана претензия по данному платежу. К сожалению, так как услуги смс-оповещения у меня не было, о пропаже денег я узнала уже после списания заблокированной суммы. При написании претензии я объяснила, что уверена, что никто из близких без моего ведома не мог совершить данную операцию и это могло произойти только мошенническим путем. Сотрудница, которая приняла претензию, сказала, что как только решение будет принято, мне позвонят или скорее всего придет смс на телефон.
В течении 2 месяцев, в течении которых положено рассматривать подобного рода жалобы, я узнавала о ходе рассмотрения, на что получала ответы: "Рассмотрение идет, дождитесь решения". Опасаясь повторения мошеннических действий, я в банке выпустила дополнительную карту, чтобы получать заработную плату на нее. Получая в банке карту, я попросила сотрудницу проконсультировать меня по поводу претензии, я хотела написать заявление в милицию, чтобы мы могли через официальные органы получить от компании-получателя платежа какую-либо информацию о клиенте, о том, кто пользуется услугами, оплаченными моими деньгами. И в этот раз я услышала ответ: "Не волнуйтесь, банк все проверит, дождитесь решения банка". В другой раз я спрашивала, какими сведениями я могу помочь расследованию банка и доказать, что это было мошенничество, на что мне сказали: "Если необходимы будут какие-то дополнительные сведения, сотрудник, который занимается рассмотрением претензии, с вами свяжется."
И вот когда срок рассмотрения претензии подходил к концу, я позвонила в офис и узнала, что решение есть. Однако, мне банк об этом не сообщал. Ответ был таков: "Ответственность несет клиент". По мнению банка, я нарушила условия пользования картой. А 2 месяца банк проверял, правильно ли были введены все данные (код CVV2/CVC2) в спорном платеже. У меня возник вопрос - а как деньги могли быть списаны, если бы данные были введены неверно?
Факты мошенничества, видимо, банку совсем не хочется рассматривать. Одна сотрудница спросила меня в банке: как вы можете доказать, что это не вы? Но КАК Я МОГУ ХОТЬ ЧТО-ЛИБО доказать в банке, если я даже не знаю, как совершен платеж, что может доказать мою невиновность?
Самое удивительное, что когда я пришла в банк и попросила получить ответ банка на руки, мне сказали, что он отправлен на почту. На следующий день девушка из центрального офиса позвонила и сообщила, что так как с самого начала я не указала, что ответ банка мне нужен в письменном виде, мне нужно написать заявление и тогда в течении 15 дней мне придет на почту отписка (к сожалению, иначе ответ банка назвать нельзя).
Сейчас я обратилась в правоохранительные органы, идет рассмотрение моего заявления.
Но это еще не вся моя история. Пока банк не вынес решения, я все таки обратилась в офис для подключения услуги Телебанк. Я пришла за 20 минут до окончания рабочего дня. Когда вышла, было еще 5 минут до закрытия. Мне подключили услугу. Моя карта не была прикреплена в Телебанке. Пытаясь добавить свою карту, мне выдало ошибку: "несоответствие данных". Когда девушка подключала Телебанк, она мне сказала, что у меня смс-оповещения подключены. Я уверила ее, что это не так. Но она не обратила на это должного внимания. Придя домой, оказалось, что мне дали доступ на чужое имя - моей тезки (причем только по имени и фамилии), проживающей в другом городе! Как объяснили сотрудники на следующий день, вся беда в том, что я пришла в конце рабочего дня! Вот так просто в данном банке раскидываются личной информацией клиентов.
В общем, никому не советую оплачивать услуги и товары картой ВТБ! В банке никакой защиты, а обслуживание (говорю за наш город) просто ЖУТКОЕ! Как мне сказал один сотрудник банка: "Первый раз вижу, что бы один клиент притягивал столько неприятностей". Но многого можно было бы избежать, если бы сотрудники были компетентны.
За 4 месяца пользования картой разочаровалась в банке на все 100%. А еще в новостях в последнее время часто говорят о мошеннических действиях с клиентами ВТБ24.
Никому и никогда не посоветую обращаться в этот банк! Я на каждом шагу в этом банке сталкиваюсь с некомпетентностью, отсутствием клиентоориентированности, бездействием, непонимание и нежеланием помочь!
В итоге впустую потраченное время, деньги, нервы! Банк с каждым днем доказывает, что за громким именем, рекламой нет серьезной организации. ЦИРК! Простите, но иначе сказать не могу...
P.S. Очень хочется услышать, что на это может сказать вице-президент по клиентскому обслуживанию. Такое ощущение, что для ВТБ24 все, что произошло со мной в порядке вещей!
1. Обязательное требование по вводу кода CVV2/CVC2 отменено
Идиотизм. Банку наплевать на безопасность.