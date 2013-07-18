Для держателей карт и не только

Добрый день, уважаемые клиенты и друзья Банка ВТБ24!
После долгого перерыва предлагаю возобновить наше общение на площадке, любезно предоставленной нам порталом banki.ru.
Хочу поделиться с вами информацией о некоторых изменениях, происходящих в области дистанционных каналов обслуживания ВТБ24. В настоящее время мы активно работаем над повышением технологичности нашего банка и расширением функциональности каналов самообслуживания.
С июля текущего года был значительно упрощен процесс получения информации о балансе/остатке по карте (включая сумму минимального погашения). Теперь для проведения данной процедуры клиенту банка потребуетсялишь:
1. Позвонить в Центр клиентского обслуживания ВТБ24.
2. В пункте «Проверка баланса карты» голосового меню (IVR) ввести свой УНК (Уникальный номер клиента) и 4 последние цифры банковской карты, баланс которой необходимо проверить.
3. Прослушать запрошенную информацию.
Если УНК еще нет или вы его не помните, специалист контакт-центра поможет его получить или восстановить.
Помимо этого нами запущены сервисы «Онлайн звонок» и «Обратный звонок», облегчающие процедуру дозвона в контакт-центр банка.
«Онлайн звонок» – это сервис, с помощью которого Интернет-пользователи могут позвонить в контакт-центр ВТБ24 с корпоративного сайта банка. Для этого нужна подключаемая к компьютеру гарнитура (микрофон + наушники). На компьютере должны быть установлены Adobe Flash Player и звуковая карта, а также обеспечен доступ в сеть Интернет. Услуга позволяет клиентам связаться с банком, когда обычный звонок по телефону менее удобен, например, в роуминге.
Благодаря сервису «Обратный звонок» можно не тратить время на ожидание ответа оператора. При телефонном обращении в Центр клиентского обслуживания клиенту достаточно оставить запрос на обратный звонок, сделав соответствующий выбор в голосовом меню.
Реализовано это следующим образом – в случае, если расчетное время ожидания ответа превышает заданное значение, система предлагает клиенту оставить запрос на обратный звонок или оставаться на линии. В IVR звучит фраза: «Если вы хотите заказать обратный звонок, чтобы сотрудник перезвонил Вам, когда он освободится, нажмите 1». «Чтобы оставаться на линии, нажмите 2».
При выборе пункта «1» система озвучивает номер, с которого клиент звонит, и предлагает выбрать номер, на который будет осуществлен обратный звонок. Это может быть текущий номер или другой (можно ввести его в тоновом режиме). После успешного выбора звучит фраза: «Ваш запрос на обратный звонок подтвержден. Благодарим вас за звонок, до свидания!».
С 15 августа 2013 г. мы планируем отказаться от предоставления информации о балансе/остатке по карте (включая сумму минимального погашения) сотрудниками контакт-центра. Данная информация будет доступна клиентам в автоматическом режиме:
- В банкоматах ВТБ24 (ВТБ, ТКБ, БМ)
- При подключении SMS-нотификации
- В Интернет-банке и Мобильном банке
- В IVRконтакт-центра
Мы продолжаем совершенствовать наши технологии и процессы. Я уверена, что данные меры позволят повысить скорость обслуживания клиентов и доступность контакт-центра для тех, у кого есть действительно важный вопрос, требующий участия специалистов банка, а также упростить коммуникации клиента с банком и улучшить качество сервиса в целом.
О других нововведениях, в частности о запуске новой версии системы «Телебанк», и различных вопросах/проблемах, возникающих при обслуживании клиентов, я буду писать в этом блоге.
Ваши отзывы и предложения будут приниматься к рассмотрению, и я очень надеюсь, что наши с вами совместные усилия принесут свои плоды.
Комментарии 2
Вопрос такой - будет ли запущена отдельная линия обслуживания для клиентов с золотыми картами и приоритетное обслуживание их в отделениях? Даже Сбербанк сделал нечто подобное. Также хотелось бы видеть включенными в плату за обслуживание интересные страховые программы для путешествий, не говоря уже, что смс пакет так и остается платным. Если же нет, то будет ли снижена стоимость годового обслуживания золотых карт? Мне кажется, что 3600 рублей в год за такое наполнение карты и сервис - это как-то слишком.
В настоящее время банк не планирует выделение отдельных линий обслуживания для держателей различных карт. Наши усилия сейчас сконцентрированы на повышении доступности дистанционных каналов взаимодействия со всеми категориями клиентов. Смысл в том, чтобы достичь таких показателей, которые в принципе сведут на нет идею разделения линий обслуживания, т.к. такой необходимости не будет.
Говоря о стоимости годового обслуживания карты, могу лишь констатировать, что действующие тарифы и наполнение сервисами позволяют нам быть не просто «в рынке», но зачастую и более привлекательными, чем у коллег по отрасли. Естественно, соответствующие службы банка работают над продуктом и линейкой в целом, и время от времени вносят те или иные изменения.
Если же говорить о привилегированном обслуживании, специальных условиях кредитования и программах страхования, то клиенты могут выбрать пакет «Приоритет» или «Привилегия».