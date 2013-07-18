Для держателей карт и не только

Добрый день, уважаемые клиенты и друзья Банка ВТБ24!

После долгого перерыва предлагаю возобновить наше общение на площадке, любезно предоставленной нам порталом banki.ru.



Хочу поделиться с вами информацией о некоторых изменениях, происходящих в области дистанционных каналов обслуживания ВТБ24. В настоящее время мы активно работаем над повышением технологичности нашего банка и расширением функциональности каналов самообслуживания.



С июля текущего года был значительно упрощен процесс получения информации о балансе/остатке по карте (включая сумму минимального погашения). Теперь для проведения данной процедуры клиенту банка потребуетсялишь:

1. Позвонить в Центр клиентского обслуживания ВТБ24.

2. В пункте «Проверка баланса карты» голосового меню (IVR) ввести свой УНК (Уникальный номер клиента) и 4 последние цифры банковской карты, баланс которой необходимо проверить.

3. Прослушать запрошенную информацию.



Если УНК еще нет или вы его не помните, специалист контакт-центра поможет его получить или восстановить.



Помимо этого нами запущены сервисы «Онлайн звонок» и «Обратный звонок», облегчающие процедуру дозвона в контакт-центр банка.



«Онлайн звонок» – это сервис, с помощью которого Интернет-пользователи могут позвонить в контакт-центр ВТБ24 с корпоративного сайта банка. Для этого нужна подключаемая к компьютеру гарнитура (микрофон + наушники). На компьютере должны быть установлены Adobe Flash Player и звуковая карта, а также обеспечен доступ в сеть Интернет. Услуга позволяет клиентам связаться с банком, когда обычный звонок по телефону менее удобен, например, в роуминге.



Благодаря сервису «Обратный звонок» можно не тратить время на ожидание ответа оператора. При телефонном обращении в Центр клиентского обслуживания клиенту достаточно оставить запрос на обратный звонок, сделав соответствующий выбор в голосовом меню.

Реализовано это следующим образом – в случае, если расчетное время ожидания ответа превышает заданное значение, система предлагает клиенту оставить запрос на обратный звонок или оставаться на линии. В IVR звучит фраза: «Если вы хотите заказать обратный звонок, чтобы сотрудник перезвонил Вам, когда он освободится, нажмите 1». «Чтобы оставаться на линии, нажмите 2».

При выборе пункта «1» система озвучивает номер, с которого клиент звонит, и предлагает выбрать номер, на который будет осуществлен обратный звонок. Это может быть текущий номер или другой (можно ввести его в тоновом режиме). После успешного выбора звучит фраза: «Ваш запрос на обратный звонок подтвержден. Благодарим вас за звонок, до свидания!».



С 15 августа 2013 г. мы планируем отказаться от предоставления информации о балансе/остатке по карте (включая сумму минимального погашения) сотрудниками контакт-центра. Данная информация будет доступна клиентам в автоматическом режиме:

- В банкоматах ВТБ24 (ВТБ, ТКБ, БМ)

- При подключении SMS-нотификации

- В Интернет-банке и Мобильном банке

- В IVRконтакт-центра



Мы продолжаем совершенствовать наши технологии и процессы. Я уверена, что данные меры позволят повысить скорость обслуживания клиентов и доступность контакт-центра для тех, у кого есть действительно важный вопрос, требующий участия специалистов банка, а также упростить коммуникации клиента с банком и улучшить качество сервиса в целом.



О других нововведениях, в частности о запуске новой версии системы «Телебанк», и различных вопросах/проблемах, возникающих при обслуживании клиентов, я буду писать в этом блоге.

Ваши отзывы и предложения будут приниматься к рассмотрению, и я очень надеюсь, что наши с вами совместные усилия принесут свои плоды.