Добрый день, дорогие гости моей странички!
Начало года - замечательное время, когда подводишь итоги предыдущего года и планируешь свою жизнь и работу на предстоящий, даешь себе обещания, например, равномерно распределять свое время между работой и всем остальным или регулярно ходить в спортзал, не есть сладкого…
Подводя итоги, обязательно вспоминаю и анализирую прошлый год! Что удалось из задуманного, а что нет. Если не удалось, то почему?
Итак, нам в прошлом году удалось то, о чем мы мечтали всем коллективом, к чему стремились не один год! КЦ получил международный сертификат соответствия международному стандарту EN 15838.
Может быть кто- то задаст вопрос: " ну и что?" что это такое, что дает получение международного сертификата?
Начну с себя. Для меня - это важная оценка команды экспертов, моей работы за прошедшие 8 лет.
Для команды менеджеров департамента клиентского обслуживания удовлетворение от того, что все кирпичики фундамента, который мы совместно укладывали долгие годы, позволили возвести прочные стены и получился добротный гостеприимный дом для наших Клиентов.
Для рядовых сотрудников это осознание, что они работают в одном из самых лучших и технологичных Банков России.
Что это в целом для Банка?
Конечно - это престиж и положительная оценка развития Банка в целом!
Разумеется, нет предела совершенству и мы не остановимся на достигнутом. Контакт-Центр ВТБ24 и банк в целом будут продолжать развиваться, улучшать имеющиеся сервисы и работать над созданием новых для достижения главной нашей цели– удовлетворенность и лояльность Клиента.
И главное - я дала себе слово, что в этом году я буду регулярно общаться с вами на этой страничке. Очень жду от вас интересных тем для обсуждения. Спасибо вам всем за доверие к Банку, к нашей работе.
Комментарии 1
Если бы по показателю "удовлетворенность клиента", походя упомянутом вами в самом конце списка целей, проводили конкурс среди российских банков, думаю, ВТБ24 вряд ли допустили бы даже в зрительный зал.
Так вот, оказывается, о чем вы мечтали всем коллективом, к чему стремились не один год! Не об улучшении уровня обслуживания, а всего-то навсего о получении сертификата!
Уверен, что напрасный труд банковских клерков, добившихся-таки его получения, был оплачен из тех денег, что ВТБ24 как голубой воришка (фирменный цвет обязывает) стыдливо отжимал по 59 рублей за СМС-информирование у
сиротокдоверчивых клиентов. Ну, раз это и было единственной целью ваших упорных усилий - получить сертификат, то "вы все - мо-лод-цы!" (см. фильм "День выборов").
Еще смешнее тот факт, что хвалитесь вы своим липовым успехом на действительно профессиональной площадке, которая делает для тысяч ваших несчастных клиентов значительно больше, чем сертифицированный контакт-центр. Сюда, именно сюда, на сайт Банки.Ру а не в ваш хвалёный центр обращаются отчаявшиеся клиенты в надежде получить ответы на свои справедливые вопросы.
Потому что знают - контакт-центр ВТБ24 - малополезная пустышка, симулякр, придуманная вами прокладка между тысячами обманутых клиентов и банком. Сертифицированная прокладка.
Мне, как человеку, проявляющему определенный интерес к сфере общественных связей, вообще странно читать радостные реляции менеджеров ВТБ24 от том, что сколько-то там тысяч проблем клиентов решены через сайт Банки.Ру или Facebook.
На мой взгляд, это вообще-то приговор вам, менеджеры ВТБ24, отвечающие за работу с клиентами. Вы создали настолько недееспособную, непрофессиональную, ущербную систему обратной связи с обманутыми клиентами (а точнее, не создали никакой), что без "подпорок" в виде внешних ресурсов у ваших клиентов вообще нет шансов докричаться чтобы сообщить о своих проблемах. Это презрение к клиентам не прикрыть никаким сертификатом. Позорный результат для команды экспертов, и вашей работы за прошедшие 8 лет!
А проблемы множатся ежедневно в условиях ошеломляющего непрофессионализма ваших ИТ-специалистов, клерков, работающих на первой линии, андеррайтеров, руководителей отделений и прочая, прочая, прочая...
Хотя, все-таки очень хорошо, что эти альтернативно одаренные сотрудники смогли собраться именно в ВТБ24. Каких бед эти профессиональные горе-специалисты могли бы натворить, если бы применили свою квалификацию в сфере атомных технологий, или управления энергосистемой страны, или в медицине, или в авиационном диспетчерском управлении! Тогда их деятельность была бы еще и смертельно опасна для тысяч людей. А так пусть красят банкоматы, ваяют PR-отчеты или просто экспериментируют с веществами при поиске тем пресс-релизов.
С таким уровнем квалификации основного персонала понятно почему привычные технологии типа PayPass и c2c, адекватное СМС-информирование, корректное функционирование ИТ-систем, удобный 3dSecure, да хотя бы просто сносно работающий он-лайн банкинг - недостижимая голубая (простите за повтор) мечта для клиентов ВТБ24.
Правда, и на этой профессиональной площадке Банки.Ру вы ведете себя нечестно. Поощряете фальшивые отзывы, пишете ерунду, просто врёте или нагло врёте.
И такое отношение касается не только "рядовых" клиентов ВТБ24. У этой сомнительной конторы не хватает способностей даже для клиентоориентированного лицемерия. И обычные зарплатные клиенты, и привилегированные пользователи совершенно уравнены в правах - ВТБ24 сначала изворачивается, потом врёт, а потом игнорирует.
Поскольку бранные комментарии на этом сайте справедливо запрещены, могу написать о том, что я сам постоянно чувствую себя ублюдочно, общаясь с представителями ВТБ24.
Но за это Вас, Наталья, нельзя осуждать, потому что Вы действуете в чётком соответствии с убогой идеологией ВТБ24 в работе с клиентами - доминирование, очковтирательство и мухлёж с показателями.
Вот вам и интересная тема для обсуждения!
Хватит ли у вас смелости вступить в диалог? Насколько я мог уже неоднократно убедиться, нет.