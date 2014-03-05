Сертификат соответствия международному стандарту

Добрый день, дорогие гости моей странички!

Начало года - замечательное время, когда подводишь итоги предыдущего года и планируешь свою жизнь и работу на предстоящий, даешь себе обещания, например, равномерно распределять свое время между работой и всем остальным или регулярно ходить в спортзал, не есть сладкого…

Подводя итоги, обязательно вспоминаю и анализирую прошлый год! Что удалось из задуманного, а что нет. Если не удалось, то почему?

Итак, нам в прошлом году удалось то, о чем мы мечтали всем коллективом, к чему стремились не один год! КЦ получил международный сертификат соответствия международному стандарту EN 15838.

Может быть кто- то задаст вопрос: " ну и что?" что это такое, что дает получение международного сертификата?



Начну с себя. Для меня - это важная оценка команды экспертов, моей работы за прошедшие 8 лет.

Для команды менеджеров департамента клиентского обслуживания удовлетворение от того, что все кирпичики фундамента, который мы совместно укладывали долгие годы, позволили возвести прочные стены и получился добротный гостеприимный дом для наших Клиентов.

Для рядовых сотрудников это осознание, что они работают в одном из самых лучших и технологичных Банков России.

Что это в целом для Банка?

Конечно - это престиж и положительная оценка развития Банка в целом!



Разумеется, нет предела совершенству и мы не остановимся на достигнутом. Контакт-Центр ВТБ24 и банк в целом будут продолжать развиваться, улучшать имеющиеся сервисы и работать над созданием новых для достижения главной нашей цели– удовлетворенность и лояльность Клиента.

И главное - я дала себе слово, что в этом году я буду регулярно общаться с вами на этой страничке. Очень жду от вас интересных тем для обсуждения. Спасибо вам всем за доверие к Банку, к нашей работе.