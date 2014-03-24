Интеграция с ТКБ

"Интеграция банков дело нешуточное". Так можно озаглавить мой следующий пост. Наверняка он многих заинтересует, и кто-то даже задаст мне вопросы и выскажет свое мнение.

Интеграция это действительно очень трудный и довольно долгий процесс. Поэтому ВТБ 24 в течение 2-х лет готовился к назначенному сроку, и 01.11.2013 года произошло слияние банка ТКБ и ВТБ 24, но процесс трансформации еще продолжается. Несмотря на то, что все отделения теперь имеют вывеску ВТБ 24, обслужить Клиентов с продуктовой линейкой экс ТКБ могут только в тех, которые до присоединения были офисами ТКБ. Но уже в любом офисе Клиент может оформить продукт ВТБ 24. Да, к сожалению, есть еще проблемы, и мы благодарны тем Клиентам, которые с пониманием относятся к трудностям процесса. Мы, в свою очередь, очень стараемся облегчить и ускорить решение любых возникающих проблем, связанных с обслуживанием наших Клиентов. Call Center экс ТКБ влился в наш дружный коллектив департамента клиентского обслуживания в качестве самостоятельного Управления и клиенты, продолжающие пользоваться продуктами экс ТКБ, получают телефонную консультацию именно в этом Управлении.

Мы подхватили работу в социальных сетях и интернет-портале, и рады отметить, что Клиенты экс ТКБ проявляют активность. Мы рады всем вашим отзывам, они помогают нам лучше организовать сервис, предложить вам новые продукты и услуги.