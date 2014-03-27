Что такое «волатильность» или как я путешествовала по Италии с мультивалютной картой

Модное ныне слово волатильность, которое означает изменчивость, в моем случае, относится к валюте расчета по банковской карте. Имеется ввиду рост или падение цены одной валюты по отношению к другой. Это все "очень умно", а полезно ли для практического использования? Итак, все по-порядку!На несколько дней я решила поехать в Рим, подышать воздухом этого чудесного города, посмотреть Колизей и Пантеон, посетить музей Ватикана, бросить монетку в фонтан Треви, ну и конечно, заглянуть в магазин и прикупить что-нибудь из новой коллекции! Не осуждайте, все-таки я женщина и ничто человеческое, извините, женское мне не чуждо! Так как тема моя про использование мультивалютной карты, то и начну рассказ именно с нее. Почему я решила, что расплачиваться буду именно такой картой? Судите сами: на карту можно положить средства сразу в нескольких валютах: в рублях, в евро и в долларах США. Правда, доступный остаток всегда будет отражаться в рублях, каждый день он будет пересчитываться, и составлять сумму рублей и долларов США, евро по курсу покупки Банка. При этом у меня есть на карте достаточная сумма в валюте и для меня не имеет значения курс, установленный Банком. Но это все теория, теперь ближе к практике...26 февраля я купила в Телебанке 1000 евро по курсу 49,40 руб., и перевела их на свою мультивалютную карту. Доллары, которые я покупала в декабре где-то по 33 руб. (жаль мало купила)), на карте у меня оставались еще с предыдущей поездки, рубли внесла на всякий случай и…. спокойно отправилась в Италию.За 4 дня моего отдыха я многое успела, и погулять под сводами Пантеона, и насладиться красотой фресок Сикстинской капеллы, и пройти по каждой из 138 ступенек Испанской лестницы, и прикупить несколько ну очень понравившихся мне вещей, которые мне будут напоминать о моей замечательной поездке.Возвращаясь к теме моего поста, отмечу, что расплачивалась я мультивалютной картой.По моим покупкам 7 и 12 марта к счету карты поступили требования в размере 496 и 141 евро. С момента покупки евро до момента поступления требований в банк курс евро вырос, и составлял на 7 и 12 марта 51,40 руб. и 51,05 руб. В итоге с карты списали 637 евро, за которые я в феврале заплатила 31467,8 руб., а уже в марте мне пришлось бы платить 32692,45 рублей (!). Получилось, что 1224,65 руб. я сэкономила))). Может и не много, но крайне приятно. Правда, курс рубля мог вырасти по отношению к евро, и тогда ситуация была бы обратной.О том, как еще могло бы быть, и какие существуют нюансы при использовании мультивалютной карты, я расскажу в следующий раз. Ну а если возникнут вопросы у читателей, пишите, я с удовольствием отвечу.