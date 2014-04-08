Аренда машины - начало пути или будьте бдительны, выбирая компанию!

Для меня особых колебаний в выборе компании, в которой брать машину, не было. Нужна была машина с автоматом. Мой любимый «Europcar» мне ничего не предложил, поэтому я остановила свой выбор на компании «Hertz». Правда, вспомнился "забавный" случай, который произошел с моим коллегой при пользовании их услугами. Он бронировал машину через «консьерж сервис» - услуга в составе пакета "Привилегия" нашего Банка.Итак, он отлично провел отпуск, проехал более 2000 км по дорогам Италии, нарушал ПДД, по-видимому, не один раз, и по прошествии определенного времени с его карты были списаны 4 раза по 42 евро. Вначале он "наехал" на родной Банк, потом на службу «консьерж сервис»! А на самом деле, в договоре мелким шрифтом (а может и не совсем мелким) написано, что компания за предоставление данных арендатора авто по запросу полиции списывает с клиента вот те самые 42 евро за каждый факт предоставления данных!!! Ну в общем, ездить надо аккуратно, не нарушать, а то кроме штрафа еще придется оплачивать не пыльную, но дорогую работу представителей «Hertz» по предоставлению данных об арендаторе авто.А коллеге служба «консьерж сервис» средства вернула, так сказать, в порядке исключения! Но как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался…Я не люблю все эти разбирательства и, надеюсь, что мое путешествие на арендованном авто обойдется без таких последствий. Буду, как говорится, соблюдать. Заказала машину за несколько дней до поездки, правда не посчитала 2-го водителя, зато включила навигатор.При получении машины в Мадриде мне повысили класс, и вместо заказанной «Хендай i35» дали белоснежную красавицу «BMW 520»!Круто, подумалось мне, и это за ту же цену!!! Я еще не знала всего! 2-го водителя добавить не удалось, оказалось, что водить арендованную машину в Испании можно только с 25 лет. Так как сыну - 21, я осталась за рулем без дублера. Мои доводы, что в Италии и Франции таких проблем не было, действия не возымели, девушка за стойкой была непреклонна.Только позже я узнала, что это относится к арендованным машинам именно в этой компании! И еще, с меня потребовали вторую кредитную карту, пытались и по ней провести авторизации, но только, к счастью, денег там было недостаточно. В итоге по мультивалютной карте провели операцию на сумму, которая превышает сумму договора на пару сотен евро - это сюрприз, но, как мне обещали в компании, спишут ровно столько, сколько в договоре, а это на всякий случай! Не понятно, но спорить не стала… Что там получится в итоге на карте напишу позднее, уже когда сумма будет окончательно списана.Долгожданный отдых только начался, а впечатлений уже «море». Изучали Мадрид. Музей Прадо. Потряс Босх, неприятно поразил поздний Гойя. Проехали на экскурсионном автобусе, посетили Музей Хамона, пообедали там за 15 евро - вкусно, обильно и дешево. Расплатились рублевой картой. Прошли пешком к Королевскому дворцу, на площадь Испании, к памятнику Сервантесу.На следующий день переехали в Толедо. Поднялись к стоянке около Алькасара, посмотрели на виды, полюбовались крепостью. Прошли по улочкам города к Толедскому собору. Огромный внутри, со множеством нефов, с коллекцией Эль Греко, Тицианом и т.д. Прошли до дома-музея Эль Греко, ничего интересного не обнаружили, сели на такси и доехали до Алькасара. Идти пешком было в лом, это не город, это одни горы и пригорки, все время то вверх, то вниз. Обнаружили автобус - bus touristic, сели, поехали. Показали нам город с противоположной стороны реки Тахо, красота...))))Все замечательно! Впереди новые впечатления и новые репортажи! До встречи