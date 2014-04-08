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Аренда машины - начало пути или будьте бдительны, выбирая компанию!

08.04.2014 18:45 13 2 494 просмотра
Для меня особых колебаний в выборе компании, в которой брать машину, не было. Нужна была машина с автоматом. Мой любимый «Europcar» мне ничего не предложил, поэтому я остановила свой выбор на компании «Hertz». Правда, вспомнился "забавный" случай, который произошел с моим коллегой при пользовании их услугами. Он бронировал машину через «консьерж сервис» - услуга в составе пакета "Привилегия" нашего Банка.
Итак, он отлично провел отпуск, проехал более 2000 км по дорогам Италии, нарушал ПДД, по-видимому, не один раз, и по прошествии определенного времени с его карты были списаны 4 раза по 42 евро. Вначале он "наехал" на родной Банк, потом на службу «консьерж сервис»! А на самом деле, в договоре мелким шрифтом (а может и не совсем мелким) написано, что компания за предоставление данных арендатора авто по запросу полиции списывает с клиента вот те самые 42 евро за каждый факт предоставления данных!!! Ну в общем, ездить надо аккуратно, не нарушать, а то кроме штрафа еще придется оплачивать не пыльную, но дорогую работу представителей «Hertz» по предоставлению данных об арендаторе авто.
А коллеге служба «консьерж сервис» средства вернула, так сказать, в порядке исключения! Но как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался…

Я не люблю все эти разбирательства и, надеюсь, что мое путешествие на арендованном авто обойдется без таких последствий. Буду, как говорится, соблюдать smile:). Заказала машину за несколько дней до поездки, правда не посчитала 2-го водителя, зато включила навигатор.
При получении машины в Мадриде мне повысили класс, и вместо заказанной «Хендай i35» дали белоснежную красавицу «BMW 520»! smile:gramercy:



Круто, подумалось мне, и это за ту же цену!!! Я еще не знала всего! 2-го водителя добавить не удалось, оказалось, что водить арендованную машину в Испании можно только с 25 лет. Так как сыну - 21, я осталась за рулем без дублера. Мои доводы, что в Италии и Франции таких проблем не было, действия не возымели, девушка за стойкой была непреклонна.

Только позже я узнала, что это относится к арендованным машинам именно в этой компании! И еще, с меня потребовали вторую кредитную карту, пытались и по ней провести авторизации, но только, к счастью, денег там было недостаточно. В итоге по мультивалютной карте провели операцию на сумму, которая превышает сумму договора на пару сотен евро - это сюрприз, но, как мне обещали в компании, спишут ровно столько, сколько в договоре, а это на всякий случай! Не понятно, но спорить не стала… Что там получится в итоге на карте напишу позднее, уже когда сумма будет окончательно списана.

Долгожданный отдых только начался, а впечатлений уже «море». Изучали Мадрид. Музей Прадо. Потряс Босх, неприятно поразил поздний Гойя. Проехали на экскурсионном автобусе, посетили Музей Хамона, пообедали там за 15 евро - вкусно, обильно и дешево. Расплатились рублевой картой. Прошли пешком к Королевскому дворцу, на площадь Испании, к памятнику Сервантесу.



На следующий день переехали в Толедо. Поднялись к стоянке около Алькасара, посмотрели на виды, полюбовались крепостью. Прошли по улочкам города к Толедскому собору. Огромный внутри, со множеством нефов, с коллекцией Эль Греко, Тицианом и т.д. Прошли до дома-музея Эль Греко, ничего интересного не обнаружили, сели на такси и доехали до Алькасара. Идти пешком было в лом, это не город, это одни горы и пригорки, все время то вверх, то вниз. Обнаружили автобус - bus touristic, сели, поехали. Показали нам город с противоположной стороны реки Тахо, красота...))))



Все замечательно! Впереди новые впечатления и новые репортажи! До встречи smile;)

Комментарии 13

Валерий Барышев  (valentino2013)
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Интересненько, спасибо! На такой тачке и я бы покатался smile8)
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Да, машина действительно хорошая smile:) и то, что решили на машине передвигаться здорово! Столько впечатлений...
Маршрут из Толедо в Кордобу - 3.40ч, 340 км. Я одна за рулем, жесть.
Первая остановка - Консуэгро, ветряные мельницы и старая крепость на горе. Восторг!!!! Видно издалека, сверху красивые виды. Это провинция Ла Манчи, того и гляди Дон Кихот и Санчо Панса появятся из-за холма)
Кофе пили в маленькой кафешке, как будто попали в средневековую Испанию. Опять расплатились рублевой картой.
И дальше - в путь... Посмотрели по карте, что не доезжая Кордобы есть маленький городок Убеда с ренессансной архитектурой... Поехали смотреть... Увидели. Миленький, симпотишный... И наконец Кордоба. Ура smile:ura: , мы доехали!!! Продолжение последует...
Евгений Конофеев  (Johny Walker)
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340 км не жесть, жесть 13 часов от Москвы до Питера >700 км (один за рулем), а 340 это просто развлекательная прогулка, де еще и на хорошей машине, круиз включить и наслаждаться )))
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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13 часов smile:o правда перебор. До Питера не ездила, но от друзей слышала, что можно в пробках по этой трассе встать надолго... Наверно, у Вас так и получилось... Мне в этом плане конечно проще... пробок нет, водители внимательные, дорога отличная, но я же все-таки женщина, "слабый" пол smile:)
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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У нас все Клаcсно!!! smile:thumbsup: Кордоба. Мы в сказке "Тысяча и одна ночь". Мечети, крошечные узкие улочки, солнце, мусульмане, католики, евреи - все смешалось в этом городке.
Кстати... Это первый город из всех, которые мы проехали, где говорят и понимают по-английски - и в отелях, и в ресторанах, и в экскурсионном автобусе. Побродили по улочкам, поездили на автобусике, все увидели, все посмотрели.
Переезд Кордоба-Севилья. По дороге два городка - Эсиха и Кармона.
Эсиха. Маленький городок с большим количеством колоколен. Их здесь около 15. На одну из них залезли и посмотрели на город сверху. Красота...)
Кармона. В 30 км от Севильи, очень аккуратный андалузский город с остатками Алькасара, воротами в город с одной и другой стороны. Находится на вершине холма и прекрасно виден с трассы. Обед нам обошелся в 19 евро на двоих))
И вот мы в Севилье. Заселяемся в отель, на ресепшене покупаем билеты на экскурсионный автобус и на фламенко. Машину - на стоянку, до центра - на такси всего за 5 евро.
Автобусная экскурсия впечатления не произвела... к главной достопримечательности - севильскому собору не подъехала и не посмотрели. Дошли до него самостоятельно, решили, что оставим осмотр на завтрашнее утро. Оооочень жарко.
Вечером - фламенко!!!! Какой же зажигательный танец!! Какие они красивые, и женщины и мужчины!! Потрясающе!!!! Это реально стоит увидеть! Очень жаль, что в комментах нельзя фотки выкладывать((( Я в будущих постах размещу...., а пока... наше путешествие продолжается smile;)
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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И вот... сегодня была поездка в Кадис. Город находится на узком полуострове, вдающемся в море, и омывается со всех сторон океаном, с материком соединен мостом. Огромный порт, и пассажирский, и торговый. Сюда приходят большие океанские лайнеры. Оказывается, город расцвел после того как Гвадалквивир начал заболачиваться, мелеть и грузовые суда не смогли подниматься к Севилье.
Мы попали в очень ветреную погоду, сдувало с ног. А во второй половине дня ветер чуть стих и даже выглянуло солнышко. Интересный город, чистенький, маленький, курортный, с шикарными песчаными пляжами.

В Хересе попали на дегустацию в одну из самых известных здесь виноделен Tio Pepe. "Быть в Хересе и не попробовать хереса - преступление" - слышала я не один раз, а как вы помните, я обещала не нарушать...) Пробуем... Четыре вида - традиционный фино, более крепкий олоросо, и два вида послаще - крофт и солеро. Выбираем олоросо, а вечером в ресторане пробуем еще один вид - мансанилья. В заключении могу сказать: херес - не мой напиток smile:).
Осталось два дня...
Наиль Гараев  (NAIL1)
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Наверное по сравнению с нашими магазинными более лучше вино
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Наиль, как и всегда, работает правило - "На вкус и цвет..." smile:)
Павел Павел  (pasha83)
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Классная тачка. Завидую такому отдыху) Много бензина жрет?
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Кстати не много. Мы в основном по трассе ездим, так вот литров 5-6 дизеля на 100 км.
Павел Павел  (pasha83)
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В следующем году тоже планирую отдохнуть в Европе с машиной. За историю с автокомпанией - отдельное спасибо, учту smile:)
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Сегодня уже буду дома. Немного грустно(... и не только потому, что покидаю эту замечательную страну. Где-то там далеко, за 4600 км. родной город, любимый дом со знакомыми вещами, любимая работа... и именно сейчас, когда приходит осознание, что до встречи со всем этим остались часы... понимаю... соскучилась...
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