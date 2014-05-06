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Технический овердрафт. Что, как и почему?

06.05.2014 17:16 8 15 466 просмотров
Обсуждая с Мариной Топтыгиной в комментах к моему предыдущему посту особенности мультивалютной карты, мы затронули тему последствий, возникающих в связи с недостаточностью средств на карте в валюте операции. Как я и писала ранее, если при использовании мультивалютной карты денег на счете, открытом в валюте операции не хватит, то средства будут списываться с других счетов, что приведет к дополнительной конвертации. Однако при стечении определенных обстоятельств возможно и другое последствие – технический овердрафт. Тему именно этого последствия я хочу раскрыть в этом посте, причем применимо к любой банковской карте ВТБ24.

Начну с реального примера, произошедшего во время моего вояжа по Испании, когда один из ресторанов по операции, осуществленной в евро, выставил требования к счету карты в долларах США. Чтобы незаморачиваться на кросс-курсах разберем эту ситуацию на рублевой карте. Представим, что у меня на карте средств было как раз на покупку в размере 19 евро или около того, ну скажем 950 рублей. 6 апреля я расплатилась в ресторане и банк по своему курсу, заблокировал на счете карты 930,05 рублей (19 евро * 48,95 рублей). Требования к счету карты – 26,86 долларов США, поступают 10 апреля и, что же получается?! Со счета карты подлежит списанию 964,27 руб. (26,86 долларов США * 35,9 руб.), а это больше чем на ней есть на 14,27 руб. – это и будет технический овердрафт.
Кстати говоря, тех. овер. мог возникнуть и без помощи smile:quotes: ресторана. Например, если бы курс евро с момента совершения операции до момента списания средств серьезно скаканул бы вверх, ну скажем рубля на полтора.

Возникновение тех. овера. по карте возможно не только при осуществлении покупок в валюте. Представим, что мы внесли на карту 1000 руб. в банкомате, перешли дорогу, зашли в бутик и купили какую-нибудь безделушку за те же 1000 руб. За такое короткое время операция по зачислению средств на счет карты еще не будет обработана, а мы деньги уже потратили – это тоже будет тех. овер, но, как правило, банк быстрее обработает операцию, чем магазин пришлет документы на списание, а следовательно тех. овер. будет погашен до фактического списания средств с карты.

Тут, наверно, стоит обратиться к действующему законодательству и договору заключаемому, между банком и держателем карты, для снятия вопросов правомерности НЕ он-лайн обработки операций по счету карты. Банк при обработке операций руководствуется ст. 31 ФЗ «О банках и банковской деятельности» № 395-1, а именно, осуществляет зачисление или списание средств по счету клиента не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа. Правилами использования банковских карт ВТБ24 оговорено, что дата и время совершения операции по карте может отличаться от даты обработки документов по этой же операции. Это нужно помнить smile:!: .

Кто-то скажет это не про меня. Разница между внесением и снятием средств со счета моей кредитной карты составляет несколько дней, а покупки, да еще и в валюте, я по ней не совершаю. Давайте посмотрим действительно ли не про Вас?
У каждой категории карт банка свои тарифы на снятие кредитных средств в банкоматах. Комиссия за снятие кредита всегда списывается в момент обработки операции. Предположим, на счете карты имеется остаток кредитного лимита 1000 руб. и мы в банкомате его снимаем. Банкомат деньги выдаст без проблем. НО! При обработке операции со счета карты будет списано 1000 руб. и комиссия за выдачу средств за счет кредита, т.е. вся сумма комиссии попадет в тех. овер.

Что же будет, если все-таки произошла ситуация в результате, которой по карте возник тех. овер? В случае его образования банк начислит на сумму тех. овера повышенные проценты, в соответствии с тарифами, при этом на кредитной истории держателя карты возникновение тех. овера не скажется.

В завершении поста хочу заметить, что образование тех. овера легко избежать, если при использование карты не забывать о порядке обработки операций, установленном Правилами использования банковских карт ВТБ24, и о тарифах.

Надеюсь, эта информация будет полезна моим читателям при использовании банковских карт ВТБ24 smile:).

Комментарии 8

Павел Павел  (pasha83)
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Спасибо за отличное раскрытие темы.
Алексей Чернов  (tcher.alexei2015)
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Это действительно не про меня), т.к я вношу деньги на карту, а потом перевожу их на вклад в телебанк и больше с картой ничего не делаю.
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Алексей, перевод средств с карты на счета Телебанка это расходная операция по карте, после которой может возникнуть тех. овер., если до ее совершения не убедится, что операция обработана. Через какое время после внесения Вы обычно пополняете вклад? Проверяете ли факт обработки операции в Телебанке?
Алексей Чернов  (tcher.alexei2015)
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По разному. Но я всегда проверяю в телебанке, чтобы все было обработано
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Вы делаете абсолютно верно. Так тех. овер. не возникнет точно smile:)
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Думаю будет полезно указать, как в Телебанке (ТБ) можно проверить факт обработки операции...

В старой версии ТБ для этого нужно зайти в раздел «Счета и карты», выбрать карту, по которой была операция, зайти в раздел «Транзакции в обработке». Если Вы не увидите в этом разделе вашу операцию, значит она обработана.
В новой версии ТБ - выбираем тот же раздел «Счета и карты», выбираем галкой нашу карту и переходим в раздел «Выписка». Все необработанные операции отражаются в выписке желтым цветом, соответственно, если желтых нет, то все Ок smile;)

Всех с праздником!!! smile:ura:
Сергей Бородин  (sergboro)
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Ох, особенно хороша схема сначала с тем, что стали отказывать в приеме налички в банке, потом стали навязывать карты, потом добавили виртуальный баланс и ввели технический овердрафт. Кто с вами подписывал кредитный договор? Почему вы показываете деньги раньше того времени как они пришли и как отключить данную функцию или это навязанный банком развод? Особенно, когда деньги с карты переносишь на мастер счет и они там лежат, но вы почему-то процент на остаток не начисляете по умолчанию.
Алексей Пономарёв  (mielofon)
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На сегодняшний момент как обстоят дела с *техническим овердрафтом* в ВТБ24?
Я положил деньги через ваш банкомат. Я захожу в Онлайн банке и вижу в информации по карте что в Доступном остатке и Собственных средствах деньги присутствуют. Ни одна операция не "подкрашена желтым". Так как мне догадаться, что я уже могу пользоваться своими деньгами?
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