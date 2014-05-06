Технический овердрафт. Что, как и почему?

Обсуждая с Мариной Топтыгиной в комментах к моему предыдущему посту особенности мультивалютной карты, мы затронули тему последствий, возникающих в связи с недостаточностью средств на карте в валюте операции. Как я и писала ранее, если при использовании мультивалютной карты денег на счете, открытом в валюте операции не хватит, то средства будут списываться с других счетов, что приведет к дополнительной конвертации. Однако при стечении определенных обстоятельств возможно и другое последствие – технический овердрафт. Тему именно этого последствия я хочу раскрыть в этом посте, причем применимо к любой банковской карте ВТБ24.
Начну с реального примера, произошедшего во время моего вояжа по Испании, когда один из ресторанов по операции, осуществленной в евро, выставил требования к счету карты в долларах США. Чтобы незаморачиваться на кросс-курсах разберем эту ситуацию на рублевой карте. Представим, что у меня на карте средств было как раз на покупку в размере 19 евро или около того, ну скажем 950 рублей. 6 апреля я расплатилась в ресторане и банк по своему курсу, заблокировал на счете карты 930,05 рублей (19 евро * 48,95 рублей). Требования к счету карты – 26,86 долларов США, поступают 10 апреля и, что же получается?! Со счета карты подлежит списанию 964,27 руб. (26,86 долларов США * 35,9 руб.), а это больше чем на ней есть на 14,27 руб. – это и будет технический овердрафт.
Кстати говоря, тех. овер. мог возникнуть и без помощи ресторана. Например, если бы курс евро с момента совершения операции до момента списания средств серьезно скаканул бы вверх, ну скажем рубля на полтора.
Возникновение тех. овера. по карте возможно не только при осуществлении покупок в валюте. Представим, что мы внесли на карту 1000 руб. в банкомате, перешли дорогу, зашли в бутик и купили какую-нибудь безделушку за те же 1000 руб. За такое короткое время операция по зачислению средств на счет карты еще не будет обработана, а мы деньги уже потратили – это тоже будет тех. овер, но, как правило, банк быстрее обработает операцию, чем магазин пришлет документы на списание, а следовательно тех. овер. будет погашен до фактического списания средств с карты.
Тут, наверно, стоит обратиться к действующему законодательству и договору заключаемому, между банком и держателем карты, для снятия вопросов правомерности НЕ он-лайн обработки операций по счету карты. Банк при обработке операций руководствуется ст. 31 ФЗ «О банках и банковской деятельности» № 395-1, а именно, осуществляет зачисление или списание средств по счету клиента не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа. Правилами использования банковских карт ВТБ24 оговорено, что дата и время совершения операции по карте может отличаться от даты обработки документов по этой же операции. Это нужно помнить .
Кто-то скажет это не про меня. Разница между внесением и снятием средств со счета моей кредитной карты составляет несколько дней, а покупки, да еще и в валюте, я по ней не совершаю. Давайте посмотрим действительно ли не про Вас?
У каждой категории карт банка свои тарифы на снятие кредитных средств в банкоматах. Комиссия за снятие кредита всегда списывается в момент обработки операции. Предположим, на счете карты имеется остаток кредитного лимита 1000 руб. и мы в банкомате его снимаем. Банкомат деньги выдаст без проблем. НО! При обработке операции со счета карты будет списано 1000 руб. и комиссия за выдачу средств за счет кредита, т.е. вся сумма комиссии попадет в тех. овер.
Что же будет, если все-таки произошла ситуация в результате, которой по карте возник тех. овер? В случае его образования банк начислит на сумму тех. овера повышенные проценты, в соответствии с тарифами, при этом на кредитной истории держателя карты возникновение тех. овера не скажется.
В завершении поста хочу заметить, что образование тех. овера легко избежать, если при использование карты не забывать о порядке обработки операций, установленном Правилами использования банковских карт ВТБ24, и о тарифах.
Надеюсь, эта информация будет полезна моим читателям при использовании банковских карт ВТБ24 .
Комментарии 8
В старой версии ТБ для этого нужно зайти в раздел «Счета и карты», выбрать карту, по которой была операция, зайти в раздел «Транзакции в обработке». Если Вы не увидите в этом разделе вашу операцию, значит она обработана.
В новой версии ТБ - выбираем тот же раздел «Счета и карты», выбираем галкой нашу карту и переходим в раздел «Выписка». Все необработанные операции отражаются в выписке желтым цветом, соответственно, если желтых нет, то все Ок
Всех с праздником!!!
Я положил деньги через ваш банкомат. Я захожу в Онлайн банке и вижу в информации по карте что в Доступном остатке и Собственных средствах деньги присутствуют. Ни одна операция не "подкрашена желтым". Так как мне догадаться, что я уже могу пользоваться своими деньгами?