Коротко о взаимодействии с АСВ

Выбор темы моего поста основан на отзывах, которые оставляли клиенты банков, лишившихся лицензии, на «Горячей линии» и в «Народном рейтинге» портала Банки.ру. Оценка ситуации вкладчиками таких банков зачастую проходит через призму эмоций. В связи с этим возникло желание рассказать о некоторых моментах взаимодействия Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банка и получателей возмещения.
Для справки: АСВ было создано в январе 2004 года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и исполняет следующие функции:
- осуществляет выплату вкладчикам при наступлении страхового случая;
- ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов;
- контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков;
- управляет средствами фонда страхования вкладов.
Законом для АСВ предусмотрена возможность привлечения банков-агентов для выплаты возмещения по вкладам.
В 2014 году ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 30 банков. АСВ выбрало ВТБ 24 в качестве банка-агента для выплаты возмещения вкладчикам по пяти из них:
- «Надежность» ЗАСКБ (ОАО);
- «Мой Банк» (ООО);
- «Монолит» КБ (ООО);
- «Стройкредит» КБ (ОАО).
- «Банк БФТ» КБ (ООО)
В первый день начала выплат ВТБ 24 возмещал в среднем около 25 % от всей суммы страховых возмещений. То есть вкладчики потерпевших крах банков, подстегиваемые длительным ожиданием, неизвестностью и опасением лишиться своих средств, большим потоком обращаются за возмещением с момента начала выплат.
Хочу заметить, что выплата страховых возмещений продолжается до завершения ликвидационных процедур, а этот срок составляет в среднем около 2-х лет. Таким образом, если у вкладчика есть возможность обратиться в банк спустя некоторое время после начала выплат, то получить возмещение вне основного потока получится без длительного ожидания в очереди.
Конечно, ВТБ 24 заранее готовится к предстоящему «наплыву» клиентов и делает все возможное для того, чтобы обслужить всех желающих, но пропускная способность любого офиса, любого банка ограничена объективными факторами. Кроме того, порядка 50 % клиентов, получивших возмещение, желают тут же их разместить во вклад в ВТБ 24 (за что мы им Благодарны), что также может увеличивать время обслуживания.
Также хотелось бы развеять главный миф о том, что банк, выбранный АСВ в качестве банка-агента для выплаты возмещения, «крутит» деньги вкладчиков.
ВТБ 24 осуществляет выплаты страховых возмещений из собственных средств, после чего направляет реестры (отчеты) в АСВ на погашение сумм, уплаченных вкладчикам обанкротившихся банков.
Нет, я не хочу сказать, что ВТБ 24 в данном случае занимается «благотворительностью». Банк заинтересован в осуществлении выплат, а точнее в возможности привлечения выплаченных средств во вклады, но нарушение норм Закона для достижения определенных финансовых показателей – это не про наш банк. Именно поэтому ВТБ 24 для миллионов своих клиентов остается надежным партнером.
Надеюсь, данный пост позволит взглянуть на взаимоотношения АСВ, банка и клиентов, получающих страховые выплаты, с другого, менее острого угла. Как всегда, жду Ваших вопросов .
Комментарии 13
- п. 0107.02.01 "Выдача наличных рублей Российской Федерации, поступивших безналично" до 600 000 руб. (вкл.) - комиссия 0,5% (мин. 100 руб.).
А вот за выплату застрахованной суммы (700 т.р.) комиссия не взимается.
Вы в итоге все получили?
украденной суммы.
Банк принудительно открывает для этого персональные счета. Сотрудники заявляют, что выплатить страховки по заявлениям непосредственно с общего стразового счета не имеется возможности.
Почему слова ВТБ24 и АСВ так кардинально расходятся - пусть разбираются специалисты, но в результате в банке, который и так не справляется с потоком пришедших за страховкой (единственное отделение на весь город Саров, где более 1000 вкладчиков Гринфилдбанка), выдача страховок превращается в пытку – ведь на открытие вклада нужно немало дополнительного времени… Заранее заполненные документы, взятые с сайта АСВ, в банке не принимают (почему?), операционисты сами тратят время на заполнение форм. У меня вдобавок без моего разрешения скопировали все страницы паспорта (хотя ксерокопия нужных страниц мною была сделана и принесена вместе с заявлением).
В результате на одного заявителя уходит до 40 минут, в день обслуживают не более 20 застрахованных (по словам самих же работников банка)! Хорошо, если очередь «рассосется» до Нового Года…
Ездить через весь город приходится минимум 3 раза: сначала записаться в очередь для подачи заявления, потом приехать по звонку из банка, чтобы подать заявление (и все равно прождать там более 2 часов!..), а потом уже – чтобы получить деньги из кассы.
Приоритетом в банке пользуются его клиенты, они обслуживаются вне очереди, в результате очередь «чужих» вкладчиков движется еще медленнее. Про пришедших за страховками вслух говорят, что их банку «навязали»!.. Позвольте, но разве банк заставляли участвовать в тендере на право быть банком-агентом?..
Надо, чтобы АСВ приняло во внимание эти факты – и в следующий раз не торопилось "наказывать" ВТБ24 и "навязывать" ему функции банка-агента…
Клиентом данного банка раньше не был и теперь точно не буду.