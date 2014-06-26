Коротко о взаимодействии с АСВ

Выбор темы моего поста основан на отзывах, которые оставляли клиенты банков, лишившихся лицензии, на «Горячей линии» и в «Народном рейтинге» портала Банки.ру. Оценка ситуации вкладчиками таких банков зачастую проходит через призму эмоций. В связи с этим возникло желание рассказать о некоторых моментах взаимодействия Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банка и получателей возмещения.Для справки: АСВ было создано в январе 2004 года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и исполняет следующие функции:- осуществляет выплату вкладчикам при наступлении страхового случая;- ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов;- контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков;- управляет средствами фонда страхования вкладов.Законом для АСВ предусмотрена возможность привлечения банков-агентов для выплаты возмещения по вкладам.В 2014 году ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 30 банков. АСВ выбрало ВТБ 24 в качестве банка-агента для выплаты возмещения вкладчикам по пяти из них:- «Надежность» ЗАСКБ (ОАО);- «Мой Банк» (ООО);- «Монолит» КБ (ООО);- «Стройкредит» КБ (ОАО).- «Банк БФТ» КБ (ООО)То есть вкладчики потерпевших крах банков, подстегиваемые длительным ожиданием, неизвестностью и опасением лишиться своих средств, большим потоком обращаются за возмещением с момента начала выплат.Хочу заметить, что выплата страховых возмещений продолжается до завершения ликвидационных процедур, а этот срок составляет в среднем около 2-х лет. Таким образом, если у вкладчика есть возможность обратиться в банк спустя некоторое время после начала выплат, то получить возмещение вне основного потока получится без длительного ожидания в очереди.Конечно, ВТБ 24 заранее готовится к предстоящему «наплыву» клиентов и делает все возможное для того, чтобы обслужить всех желающих, но пропускная способность любого офиса, любого банка ограничена объективными факторами. Кроме того,(за что мы им Благодарны), что также может увеличивать время обслуживания.Также хотелось бы развеять главный миф о том, что банк, выбранный АСВ в качестве банка-агента для выплаты возмещения, «крутит» деньги вкладчиков.ВТБ 24 осуществляет выплаты страховых возмещений, после чего направляет реестры (отчеты) в АСВ на погашение сумм, уплаченных вкладчикам обанкротившихся банков.Нет, я не хочу сказать, что ВТБ 24 в данном случае занимается «благотворительностью». Банк заинтересован в осуществлении выплат, а точнее в возможности привлечения выплаченных средств во вклады, но нарушение норм Закона для достижения определенных финансовых показателей – это не про наш банк. Именно поэтому ВТБ 24 для миллионов своих клиентов остается надежным партнером.Надеюсь, данный пост позволит взглянуть на взаимоотношения АСВ, банка и клиентов, получающих страховые выплаты, с другого, менее острого угла. Как всегда, жду Ваших вопросов