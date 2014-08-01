Люди – БКИ

Стою в пробке уже второй час и размышляю обо всем и не о чем. Из этих размышлений меня вытягивает звонок моей давней приятельницы, с которой мы не виделись лет 5, с просьбой одолжить денег. Сумма небольшая и я согласилась ее выручить. Мы немного поболтали по телефону, и договорились встретиться на следующий день.
Находясь под впечатлением от нежданного звонка, я задумалась… 5 лет не виделись, а это не мало…, а сколько всего произошло за это время…, а как мы изменились… все-таки высок человеческий кредит доверия, раз я так легко согласилась помочь. Но этот кредит доверия не возник спонтанно, на пустом месте. Уже после того как я сказала ДА, я вспомнила о ее порядочности, которую она неоднократно проявляла. Интересно… значит мы, сами того не замечая, храним информацию, характеризующую человека, именно для такого случая. Я - чтобы сказать ДА. Она - чтобы обратиться. Получается, каждый человек является хранителем информации, позволяющей в будущем принимать решения.
Наверно, дойдя именно до таких умозаключений, кто-то намного раньше меня решил – Бюро Кредитных Историй (БКИ) должно быть. Так и созрела мысль рассказать немного о БКИ, о схожести отношений, возникающих между людьми, и отношений, возникающих между банком и заемщиками.
Начать, полагаю, следует с того, что кредитная история это информация об исполнении заемщиками своих обязательств, которая характеризует их как обязательных и не очень. Эту информацию банки направляют в БКИ, в случае, если заемщик согласился с такой передачей данных. БКИ хранит полученную информацию и предоставляет ее по запросу банкам, в том числе когда последние рассматривают возможность кредитования обратившегося заемщика.
Вот и получается, что банк при кредитовании, как и мы, когда одалживаем, смотрит на предыдущие «заслуги». В этом смысле переоценить важность положительности кредитной истории тяжело. Ведь ни кто не хочет подвести друга, который выручил, а услышать отказ, потому что в прошлый раз подвел, еще и неприятно. И банки – друзья.
Наличие кредитной истории тоже важно. Поэтому согласие на формирование кредитной истории однозначно стоит давать банку. Согласитесь, нам тяжелее, а порой и невозможно одолжить деньги малознакомому человеку.
В отличии от мнения друзей с мнением банков, а точнее с информацией, которая хранится в БКИ, можно ознакомиться. Конечно, друг может рассказать многое, но быть уверенными, что он нигде не смягчает, мы не можем, если конечно не телепаты .
Для того чтобы получить отчет из БКИ нужно знать в каком БКИ хранится кредитная история заемщика. Эту информацию по запросу может предоставить Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Запрос в ЦККИ можно направить, например, через банк или БКИ. Самостоятельно направить запрос можно через сайт Банка России при условии, что известен код субъекта кредитной истории, который формируется при заключении кредитных договоров. Если такой код неизвестен или забылся, то его можно заменить на новый, обратившись в банк.
И вот кредитный отчет на руках. Становится понятно, чем руководствуются банки, рассматривая кредитные заявки. Если в отчете только положительные моменты, возникает объяснимое чувство гордости за себя – не подводил. Если не все безоблачно, то логичное – исправлюсь. В любом случае отчет помогает объективно оценивать свои отношения с друзьями – банками.
На следующий день мы встретились в кафешке. До закрытия наперебой рассказывали друг другу о том, что было «вырвано» временем, которое мы не виделись. Пообещали друг другу встречаться чаще. Возвращаясь домой по ночной Москве, я радовалась внезапно ворвавшейся в мою жизнь гостье из прошлого и подарившей столько позитива.
Ровно через две недели денежки были возвращены, а я радовалась, что смогла помочь. На моей воображаемой странице кредитного отчета моей приятельницы еще ярче большими буквами проступило – ПОЛОЖИТЕЛЬНО.
Комментарии 22
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Удивило, что сотрудники указанного Вами банка сообщили причину. Обычно, банки оставляют за собой право не сообщать такую информацию...
В любом случае, благодарю за Ваше мнение .
Ничего удивительного что сказали причину - это честно! А вот когда СБ отказывет, тогда говорят - Вам отказано! Теперь каждый может получить свою кредитную историю за определенную плату и банки, к КИ, относятся все по разному. И за 5 или 7 лет все меняется, также КИ.
А вот вам вопрос - мы все перестанем давать согласие на формирование КИ, что вы будете делать? Откажете? Ок. Один, два заемщика - фигня, а вот все. Всем откажете? )))
Проблема в том ,что заемщики нужны банкам больше чем банки заемщикам, так как банк кредитует те деньги, которых у него нет по определению - все эти деньги во времени у заемщиков.
Все берут и отказываются от формирования КИ, банки всем отказывают в займе = через пару сезонов все банки в жопе)))
Каждый из клиентов банка, который пользуется кредитными продуктами, когда-то обращался в банк первый раз и, несмотря на отсутствие КИ, получил кредит. Т.е. если человек не дает согласие на формирование КИ это не значит, что банк не будет с ним сотрудничать. Будет, и будет надеяться, что это сотрудничество станет взаимовыгодным. Просто развивать отношения с клиентом, у которого положительная КИ, банку проще. Для таких клиентов банк разрабатывает специальные предложения, имеет возможность предоставлять кредиты по сниженным процентным ставкам, предлагать суммы кредитов больше запрашиваемых.
Надо отметить, что и для клиентов история банка, его надежность имеет большое значение. Следовательно, не только банк оценивает клиента, но и клиент имеет такую возможность и пользуется ей.
Безусловно, банк заинтересован в каждом клиенте! И хотелось бы надеется, что клиенты также заинтересованы в надежном партнере в лице банка.
А если долг вернули, то это вообще масса положительных эмоций.
Я сейчас имею противоположный опыт в банке несмотря на долгую и во всех отношения положительную историю на продолжении 16 лет уперлись и не хотят выводить из под залога мое единственное жилье , требуя в залог на 60% остатка долга в залог недвижимость. и настроение жуткое, думаешь неужели отношения между людьми отличаются от отношений между организациями.
так что пишите прекрасные истории, чтобы настроение улучшалось, Спасибо!!!)))