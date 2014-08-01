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Люди – БКИ

01.08.2014 17:44 22 6 660 просмотров
Стою в пробке уже второй час и размышляю обо всем и не о чем. Из этих размышлений меня вытягивает звонок моей давней приятельницы, с которой мы не виделись лет 5, с просьбой одолжить денег. Сумма небольшая и я согласилась ее выручить. Мы немного поболтали по телефону, и договорились встретиться на следующий день.
Находясь под впечатлением от нежданного звонка, я задумалась… 5 лет не виделись, а это не мало…, а сколько всего произошло за это время…, а как мы изменились… все-таки высок человеческий кредит доверия, раз я так легко согласилась помочь. Но этот кредит доверия не возник спонтанно, на пустом месте. Уже после того как я сказала ДА, я вспомнила о ее порядочности, которую она неоднократно проявляла. Интересно… значит мы, сами того не замечая, храним информацию, характеризующую человека, именно для такого случая. Я - чтобы сказать ДА. Она - чтобы обратиться. Получается, каждый человек является хранителем информации, позволяющей в будущем принимать решения.

Наверно, дойдя именно до таких умозаключений, кто-то намного раньше меня решил – Бюро Кредитных Историй (БКИ) должно быть. Так и созрела мысль рассказать немного о БКИ, о схожести отношений, возникающих между людьми, и отношений, возникающих между банком и заемщиками.

Начать, полагаю, следует с того, что кредитная история это информация об исполнении заемщиками своих обязательств, которая характеризует их как обязательных и не очень. Эту информацию банки направляют в БКИ, в случае, если заемщик согласился с такой передачей данных. БКИ хранит полученную информацию и предоставляет ее по запросу банкам, в том числе когда последние рассматривают возможность кредитования обратившегося заемщика.
Вот и получается, что банк при кредитовании, как и мы, когда одалживаем, смотрит на предыдущие «заслуги». В этом смысле переоценить важность положительности кредитной истории тяжело. Ведь ни кто не хочет подвести друга, который выручил, а услышать отказ, потому что в прошлый раз подвел, еще и неприятно. И банки – друзья.
Наличие кредитной истории тоже важно. Поэтому согласие на формирование кредитной истории однозначно стоит давать банку. Согласитесь, нам тяжелее, а порой и невозможно одолжить деньги малознакомому человеку.

В отличии от мнения друзей с мнением банков, а точнее с информацией, которая хранится в БКИ, можно ознакомиться. Конечно, друг может рассказать многое, но быть уверенными, что он нигде не смягчает, мы не можем, если конечно не телепаты smile:) .
Для того чтобы получить отчет из БКИ нужно знать в каком БКИ хранится кредитная история заемщика. Эту информацию по запросу может предоставить Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Запрос в ЦККИ можно направить, например, через банк или БКИ. Самостоятельно направить запрос можно через сайт Банка России при условии, что известен код субъекта кредитной истории, который формируется при заключении кредитных договоров. Если такой код неизвестен или забылся, то его можно заменить на новый, обратившись в банк.
И вот кредитный отчет на руках. Становится понятно, чем руководствуются банки, рассматривая кредитные заявки. Если в отчете только положительные моменты, возникает объяснимое чувство гордости за себя – не подводил. Если не все безоблачно, то логичное – исправлюсь. В любом случае отчет помогает объективно оценивать свои отношения с друзьями – банками.

На следующий день мы встретились в кафешке. До закрытия наперебой рассказывали друг другу о том, что было «вырвано» временем, которое мы не виделись. Пообещали друг другу встречаться чаще. Возвращаясь домой по ночной Москве, я радовалась внезапно ворвавшейся в мою жизнь гостье из прошлого и подарившей столько позитива.
Ровно через две недели денежки были возвращены, а я радовалась, что смогла помочь. На моей воображаемой странице кредитного отчета моей приятельницы еще ярче большими буквами проступило – ПОЛОЖИТЕЛЬНО.

Комментарии 22

Павел Павел  (pasha83)
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Что-то мне это напомнило) Сравнение отличное + познавательно
Ульяна Саранчина  (Undina63)
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спасибо! только у меня другая история! Моя однокурсница. а потом и сослуживица попросила стать поручителем в 2 кредитах! теперь разгребаю их. плачу за неё, почти юристом стала. второй раз адвокатов нанимаем. правда. дело идёт в нашу пользу - выиграла краевые и районные суды- очень развивает это дело! Муж предупредил, чтобы я не связывалась. но . наверное это судьба моя- получить адвокатскую практику! дело к концу идёт. но моя сослуживица уже до 1 млн должна. а квартиры обе уже проданы давно. такие пироги.
Антон Безруков  (avt333115)
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Печальная история, а что у нас суды требуют с поручителя когда жив должник?
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Антон, наверняка это предусмотрено заключенным договором поручительства...
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Ульяна, ситуация действительно не из приятных... Надеюсь, у Вас получится все разрешить...
Павел Павел  (pasha83)
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У меня тоже была история, когда я дал деньги своему старому знакомому. Отдавал он мне их очень долго, хотя обещал вернуть через 3 месяца. С тех пор он у меня в БКИ с отрицательной кредитной историей....
Ярослав Мудрый  (Mohnatenkij)
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Теперь я знаю о чем думают женщины в пробке. smile:)
Юлия Акинина  (wyuliyw)
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А бывает и по-другому: "едят с одной чашки", дружат, по мелочам ответственность несут, а потом хлопают по твоему доверию в тот момент, когда ты не думаешь и не ждёшь, и ты в шоке и без друга!!! smile:o
Ольга Федяева  (трастбанк)
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Кредит доверия - это важно! А вот НБ Траст кредитовать доверие никому не советую. Недобросовестный, использующий нечестные приемы банк. Поясню. Я взяла кредит на 2 года и исправно платила в соответствии с графиком. Так банку надоело это и он послал провокационную СМС с просьбой оплатить и назвал другую дату. Поскольку мне было как раз некогда, я уплатила, как просили. И тут поднялся такой шум. Вы нарушили условия, вам штрафные санкции и т.д. Целый год "достают" меня и мою сестру, которая вообще ни при чем. Пришлось сменить телефоны и написать жалобу в ЦБ РФ. НЕ СОВЕТУЮ связываться с такими банками, ведущими себя в стиле беспредельных 90-х годов. Может быть мой комментарий здесь и не совсем уместен, но надеюсь, что кому-то принесу пользу, предупредив.
Ольга Федяева  (трастбанк)
#
Кредит доверия - это важно! А вот НБ Траст кредитовать доверие никому не советую. Недобросовестный, использующий нечестные приемы банк. Поясню. Я взяла кредит на 2 года и исправно платила в соответствии с графиком. Так банку надоело это и он послал провокационную СМС с просьбой оплатить и назвал другую дату. Поскольку мне было как раз некогда, я уплатила, как просили. И тут поднялся такой шум. Вы нарушили условия, вам штрафные санкции и т.д. Целый год "достают" меня и мою сестру, которая вообще ни при чем. Пришлось сменить телефоны и написать жалобу в ЦБ РФ. НЕ СОВЕТУЮ связываться с такими банками, ведущими себя в стиле беспредельных 90-х годов. Может быть мой комментарий здесь и не совсем уместен, но надеюсь, что кому-то принесу пользу, предупредив.
Владимир Медведев  (VladMed)
#
История! Брал кредит, допустил 1 проссрочку длительностью в 20 дней, ну так получилось, затем платил вовремя и появилась возможность погасить кредит досрочно (всю сумму и проценты по факту). Спустя 7 лет обратился в этот банк за кредитом, сразу отказ скоринга - у вас отрицательная кредитная история в нашем банке. Ну я же знал что допустил проссрочку, я же знал что платил вовремя, я же знал что погасил кредит досрочно, и отложилось в памяти, посещая этот банк, что я платежеспособный клиент...... Так что память, БКИ и банки совершенно разные вещи!
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Владимир, не хочу показаться формалисткой, но согласитесь, что банки, как и люди вправе принимать решение - кредитовать или нет. Знакомый тоже может отказать одолжить по причинам, известным только ему. Это еще одно подтверждение схожести…
Удивило, что сотрудники указанного Вами банка сообщили причину. Обычно, банки оставляют за собой право не сообщать такую информацию...
В любом случае, благодарю за Ваше мнение smile:).
Владимир Медведев  (VladMed)
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Наталья добрый день!
Ничего удивительного что сказали причину - это честно! А вот когда СБ отказывет, тогда говорят - Вам отказано! Теперь каждый может получить свою кредитную историю за определенную плату и банки, к КИ, относятся все по разному. И за 5 или 7 лет все меняется, также КИ.
Анна Федюнина  (sevenbagsua)
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История - просто супер. Хеппи энд, так сказать.
vsevar vsevar  (vsevar)
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Какой дешевый вброс... Ключевая фраза "Наличие кредитной истории тоже важно. Поэтому согласие на формирование кредитной истории однозначно стоит давать банку. " все остальное карамельная обертка.

А вот вам вопрос - мы все перестанем давать согласие на формирование КИ, что вы будете делать? Откажете? Ок. Один, два заемщика - фигня, а вот все. Всем откажете? )))

Проблема в том ,что заемщики нужны банкам больше чем банки заемщикам, так как банк кредитует те деньги, которых у него нет по определению - все эти деньги во времени у заемщиков.

Все берут и отказываются от формирования КИ, банки всем отказывают в займе = через пару сезонов все банки в жопе)))
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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vsevar vsevar, благодарю за Вашу точку зрения, но полагаю, что не все так однозначно…
Каждый из клиентов банка, который пользуется кредитными продуктами, когда-то обращался в банк первый раз и, несмотря на отсутствие КИ, получил кредит. Т.е. если человек не дает согласие на формирование КИ это не значит, что банк не будет с ним сотрудничать. Будет, и будет надеяться, что это сотрудничество станет взаимовыгодным. Просто развивать отношения с клиентом, у которого положительная КИ, банку проще. Для таких клиентов банк разрабатывает специальные предложения, имеет возможность предоставлять кредиты по сниженным процентным ставкам, предлагать суммы кредитов больше запрашиваемых.
Надо отметить, что и для клиентов история банка, его надежность имеет большое значение. Следовательно, не только банк оценивает клиента, но и клиент имеет такую возможность и пользуется ей.
Безусловно, банк заинтересован в каждом клиенте! И хотелось бы надеется, что клиенты также заинтересованы в надежном партнере в лице банка.
boris borisov  (BGBG)
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Все зависит от суммы. Если бы она попрасила занять примерно 50-70% от Ваших накоплений(возможностей), то я думаю, что ответ был бы другой.
Irina Niconova  (Niconova)
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Это же естественно. Слышала мнение, что можно одалживать ту сумму, которую не боишься в случае форс-мажора потерять.
А если долг вернули, то это вообще масса положительных эмоций.
Наталия Ткачук  (NAT122)
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Да, прекрасная история и написано красиво,
Я сейчас имею противоположный опыт в банке несмотря на долгую и во всех отношения положительную историю на продолжении 16 лет уперлись и не хотят выводить из под залога мое единственное жилье , требуя в залог на 60% остатка долга в залог недвижимость. и настроение жуткое, думаешь неужели отношения между людьми отличаются от отношений между организациями.


так что пишите прекрасные истории, чтобы настроение улучшалось, Спасибо!!!)))
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