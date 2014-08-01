Люди – БКИ

Стою в пробке уже второй час и размышляю обо всем и не о чем. Из этих размышлений меня вытягивает звонок моей давней приятельницы, с которой мы не виделись лет 5, с просьбой одолжить денег. Сумма небольшая и я согласилась ее выручить. Мы немного поболтали по телефону, и договорились встретиться на следующий день.Находясь под впечатлением от нежданного звонка, я задумалась… 5 лет не виделись, а это не мало…, а сколько всего произошло за это время…, а как мы изменились… все-таки высок человеческий кредит доверия, раз я так легко согласилась помочь. Но этот кредит доверия не возник спонтанно, на пустом месте. Уже после того как я сказала ДА, я вспомнила о ее порядочности, которую она неоднократно проявляла. Интересно… значит мы, сами того не замечая, храним информацию, характеризующую человека, именно для такого случая. Я - чтобы сказать ДА. Она - чтобы обратиться. Получается, каждый человек является хранителем информации, позволяющей в будущем принимать решения.Наверно, дойдя именно до таких умозаключений, кто-то намного раньше меня решил – Бюро Кредитных Историй (БКИ) должно быть. Так и созрела мысль рассказать немного о БКИ, о схожести отношений, возникающих между людьми, и отношений, возникающих между банком и заемщиками.Начать, полагаю, следует с того, что кредитная история это информация об исполнении заемщиками своих обязательств, которая характеризует их как обязательных и не очень. Эту информацию банки направляют в БКИ, в случае, если заемщик согласился с такой передачей данных. БКИ хранит полученную информацию и предоставляет ее по запросу банкам, в том числе когда последние рассматривают возможность кредитования обратившегося заемщика.Вот и получается, что банк при кредитовании, как и мы, когда одалживаем, смотрит на предыдущие «заслуги». В этом смысле переоценить важность положительности кредитной истории тяжело. Ведь ни кто не хочет подвести друга, который выручил, а услышать отказ, потому что в прошлый раз подвел, еще и неприятно. И банки – друзья.Наличие кредитной истории тоже важно. Поэтому согласие на формирование кредитной истории однозначно стоит давать банку. Согласитесь, нам тяжелее, а порой и невозможно одолжить деньги малознакомому человеку.В отличии от мнения друзей с мнением банков, а точнее с информацией, которая хранится в БКИ, можно ознакомиться. Конечно, друг может рассказать многое, но быть уверенными, что он нигде не смягчает, мы не можем, если конечно не телепатыДля того чтобы получить отчет из БКИ нужно знать в каком БКИ хранится кредитная история заемщика. Эту информацию по запросу может предоставить Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Запрос в ЦККИ можно направить, например, через банк или БКИ. Самостоятельно направить запрос можно через сайт Банка России при условии, что известен код субъекта кредитной истории, который формируется при заключении кредитных договоров. Если такой код неизвестен или забылся, то его можно заменить на новый, обратившись в банк.И вот кредитный отчет на руках. Становится понятно, чем руководствуются банки, рассматривая кредитные заявки. Если в отчете только положительные моменты, возникает объяснимое чувство гордости за себя – не подводил. Если не все безоблачно, то логичное – исправлюсь. В любом случае отчет помогает объективно оценивать свои отношения с друзьями – банками.На следующий день мы встретились в кафешке. До закрытия наперебой рассказывали друг другу о том, что было «вырвано» временем, которое мы не виделись. Пообещали друг другу встречаться чаще. Возвращаясь домой по ночной Москве, я радовалась внезапно ворвавшейся в мою жизнь гостье из прошлого и подарившей столько позитива.Ровно через две недели денежки были возвращены, а я радовалась, что смогла помочь. На моей воображаемой странице кредитного отчета моей приятельницы еще ярче большими буквами проступило –