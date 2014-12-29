Последний пост 2014 года

Почти полностью отсчитал календарь дни 2014 года. Все с нетерпеньем ждут последнего в уходящем году шумного семейного застолья, нарядной елки, мандаринов. Предвкушение нового года придает сил для завершения важных дел. Год назад мы загадывали желания, ставили перед собой амбициозные цели, выбирали пути личностного развития. Надеюсь, все успели воплотить в жизнь максимум из задуманного. У меня многое получилось… многое, но не все… И я не считаю, что это неудача. Скорее, это повод, чтобы в следующем 2015 году приложить еще больше усилий для воплощения как давних, так и новых, загаданных в полночь желаний. И все получится!Дорогие читатели, клиенты, друзья! С наступающим Новым годом! Большого!!!