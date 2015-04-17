"Чёрный ящик" банкомата

Я считаю себя человеком, глубоко продвинутым в плане использования последних разработок банковской сферы: пользуюсь картами для безналичных расчётов, активно перевожу деньги в интернет-банке, даже покупать подарки в интернете я уже привыкла через электронную коммерцию. Может показаться, что наличные в XXI веке вовсе не нужны, если у тебя есть банковская карточка. Вот и мне так однажды показалось, пока в одном магазине, набрав полную корзину продуктов, меня не обрадовал кассир словами «А у нас не работает терминал. Есть наличные?». А наличных-то в достаточном количестве у меня не было. Говорю ей «Сейчас будут» и побежала к первому попавшемуся банкомату. Получив на руки заветные купюры, я смогла расплатиться за покупку и спокойно выдохнуть. Если бы не банкомат поблизости, то так бы и ушла из магазина ни с чем. Вот я лишний раз доказала, что полностью избавиться от наличных нам не получится еще в ближайшие N лет. Поэтому банкоматами пользоваться нам еще и пользоваться. Тем более что с каждым годом они становятся все более функциональными и отчасти конкурируют с классическими банковскими офисами, позволяя пользователям проводить операции быстрее и дешевле.



Но что собой представляет банкомат изнутри? В первую очередь, это множество электроники и механизмов. Тут вам и модуль, определяющий подлинность купюр, модуль, считающий эти купюры, многочисленные системы защиты и, конечно же, мощный компьютер, связывающий все эти агрегаты воедино и соединяющий банкомат с процессинговым центром банка. И это далеко не все – абсолютно все банкоматы содержат в себе специальные датчики, фиксирующие все происходящие в банкомате процессы (своего рода «черный ящик», как в самолетах). Любая купюра перед тем, как попасть к вам в руки, проходит в банкомате целый путь проверок. Если все проверки прошли успешно, то банкнота перемещается непосредственно к окошку выдачи банкнот. В противном случае банкнота сбрасывается в специальную реджект-кассету для того, чтобы после инкассации купюру мог проверить сотрудник банка вручную. Так вот, если на каком-то этапе произошел сбой, то это обязательно зафиксируют специальные датчики и запишут подробные сведения об ошибке в специальный лог-файл. К данному файлу могут обратиться сотрудники претензионной службы банка, чтобы безошибочно рассмотреть претензию клиента. Также в этом деле помогают видеокамеры.



Конечно, банкомат – это сложное техническое устройство, и я не буду отрицать, что, как и в любом механизме, в банкоматах могут происходить сбои, и те самые случаи, когда деньги не зачисляются, либо не выдаются, действительно, случаются. Но за любым механизмом есть люди, даже целая команда людей, всегда готовая помочь и исправить ошибку машины - это и сотрудники банка, и инкассаторы, и технические специалисты, производящие плановый или вынужденный ремонт устройства.



Но что же делать и к кому обращаться, если банкомат сломался и оставил вас без денег? В большинстве случаев операция отменится автоматически, т.к. банкомат «понимает», что не завершил ту или иную процедуру, и посылает в процессинговый центр команду на возврат средств или отмену операции. Но это происходит не всегда. В случае серьезного сбоя или отключения электричества, банкомат просто не сможет послать такую команду, и тогда к делу подключаются сотрудники претензионных служб. Поэтому в первую очередь необходимо обратиться в банк, выпустивший вашу карту, и сообщить о случившемся. Клиенты нашего банка могут обратиться по любому существующему каналу: контактный центр, офис, сайт банка, почта, факс и соцсети. Сотрудник зафиксирует проблему, после чего банк сможет начать процедуру розыска денег.



Человеку непосвященному может показаться, что решить такую проблему можно проще простого: открыл, пересчитал деньги, обнаружил излишки и вернул клиенту его средства. Но это не всегда так и работа, которую нужно провести в подобной ситуации, все же занимает некоторое время, в течение которого специалистам банка необходимо выполнить анализ информации, поступившей от устройства, а так же изучить результаты инкассации и технического осмотра банкомата. Порой, для принятия решения о возврате средств необходимо больше времени, чем 1, 2 и даже 3 дня. А еще дольше претензии рассматриваются в случае, если клиент совершал операцию в банкомате стороннего банка.



Конечно, я понимаю, что клиенту, столкнувшемуся с подобной проблемой, безразличны все нюансы банковской работы, описанные выше. Он просто хочет вернуть свои деньги как можно скорее и забыть о случившемся. Именно поэтому с каждым таким обращением у нас в банке проводится тщательная работа, и сотрудники принимают во внимание все возможные неудобства, которые могут быть доставлены нашим клиентам в такой ситуации. Мы действительно прилагаем все возможные усилия для максимально оперативного решения подобных проблем. Но нет предела совершенству, и мы постоянно работаем над улучшением наших банкоматов, заменяем устаревшую технику на новую, а также стараемся минимизировать сроки рассмотрения обращений клиентов.



Поэтому, если вы столкнулись с проблемой – обращайтесь! Мы всегда рады Вам помочь!