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"Чёрный ящик" банкомата

17.04.2015 08:57 18 3 919 просмотров
Я считаю себя человеком, глубоко продвинутым в плане использования последних разработок банковской сферы: пользуюсь картами для безналичных расчётов, активно перевожу деньги в интернет-банке, даже покупать подарки в интернете я уже привыкла через электронную коммерцию. Может показаться, что наличные в XXI веке вовсе не нужны, если у тебя есть банковская карточка. Вот и мне так однажды показалось, пока в одном магазине, набрав полную корзину продуктов, меня не обрадовал кассир словами «А у нас не работает терминал. Есть наличные?». А наличных-то в достаточном количестве у меня не было. Говорю ей «Сейчас будут» и побежала к первому попавшемуся банкомату. Получив на руки заветные купюры, я смогла расплатиться за покупку и спокойно выдохнуть. Если бы не банкомат поблизости, то так бы и ушла из магазина ни с чем. Вот я лишний раз доказала, что полностью избавиться от наличных нам не получится еще в ближайшие N лет. Поэтому банкоматами пользоваться нам еще и пользоваться. Тем более что с каждым годом они становятся все более функциональными и отчасти конкурируют с классическими банковскими офисами, позволяя пользователям проводить операции быстрее и дешевле.

Но что собой представляет банкомат изнутри? В первую очередь, это множество электроники и механизмов. Тут вам и модуль, определяющий подлинность купюр, модуль, считающий эти купюры, многочисленные системы защиты и, конечно же, мощный компьютер, связывающий все эти агрегаты воедино и соединяющий банкомат с процессинговым центром банка. И это далеко не все – абсолютно все банкоматы содержат в себе специальные датчики, фиксирующие все происходящие в банкомате процессы (своего рода «черный ящик», как в самолетах). Любая купюра перед тем, как попасть к вам в руки, проходит в банкомате целый путь проверок. Если все проверки прошли успешно, то банкнота перемещается непосредственно к окошку выдачи банкнот. В противном случае банкнота сбрасывается в специальную реджект-кассету для того, чтобы после инкассации купюру мог проверить сотрудник банка вручную. Так вот, если на каком-то этапе произошел сбой, то это обязательно зафиксируют специальные датчики и запишут подробные сведения об ошибке в специальный лог-файл. К данному файлу могут обратиться сотрудники претензионной службы банка, чтобы безошибочно рассмотреть претензию клиента. Также в этом деле помогают видеокамеры.

Конечно, банкомат – это сложное техническое устройство, и я не буду отрицать, что, как и в любом механизме, в банкоматах могут происходить сбои, и те самые случаи, когда деньги не зачисляются, либо не выдаются, действительно, случаются. Но за любым механизмом есть люди, даже целая команда людей, всегда готовая помочь и исправить ошибку машины - это и сотрудники банка, и инкассаторы, и технические специалисты, производящие плановый или вынужденный ремонт устройства.

Но что же делать и к кому обращаться, если банкомат сломался и оставил вас без денег? В большинстве случаев операция отменится автоматически, т.к. банкомат «понимает», что не завершил ту или иную процедуру, и посылает в процессинговый центр команду на возврат средств или отмену операции. Но это происходит не всегда. В случае серьезного сбоя или отключения электричества, банкомат просто не сможет послать такую команду, и тогда к делу подключаются сотрудники претензионных служб. Поэтому в первую очередь необходимо обратиться в банк, выпустивший вашу карту, и сообщить о случившемся. Клиенты нашего банка могут обратиться по любому существующему каналу: контактный центр, офис, сайт банка, почта, факс и соцсети. Сотрудник зафиксирует проблему, после чего банк сможет начать процедуру розыска денег.

Человеку непосвященному может показаться, что решить такую проблему можно проще простого: открыл, пересчитал деньги, обнаружил излишки и вернул клиенту его средства. Но это не всегда так и работа, которую нужно провести в подобной ситуации, все же занимает некоторое время, в течение которого специалистам банка необходимо выполнить анализ информации, поступившей от устройства, а так же изучить результаты инкассации и технического осмотра банкомата. Порой, для принятия решения о возврате средств необходимо больше времени, чем 1, 2 и даже 3 дня. А еще дольше претензии рассматриваются в случае, если клиент совершал операцию в банкомате стороннего банка.

Конечно, я понимаю, что клиенту, столкнувшемуся с подобной проблемой, безразличны все нюансы банковской работы, описанные выше. Он просто хочет вернуть свои деньги как можно скорее и забыть о случившемся. Именно поэтому с каждым таким обращением у нас в банке проводится тщательная работа, и сотрудники принимают во внимание все возможные неудобства, которые могут быть доставлены нашим клиентам в такой ситуации. Мы действительно прилагаем все возможные усилия для максимально оперативного решения подобных проблем. Но нет предела совершенству, и мы постоянно работаем над улучшением наших банкоматов, заменяем устаревшую технику на новую, а также стараемся минимизировать сроки рассмотрения обращений клиентов.

Поэтому, если вы столкнулись с проблемой – обращайтесь! Мы всегда рады Вам помочь!

Комментарии 18

2b0rg  (2b0rg)
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Наталья, спасибо за рассказ.
Stefania87  (Stefania87)
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Очень познавательно!!! Оказывается, "за кадром" проводится такая тщательная работа... Сама с таким, слава богу, не сталкивалась, но буду знать что делать в такой ситуации. Спасибо!
Светлана Лапина  (SvetaLapa)
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классный рассказ, неожиданный взгляд для меня.
cornborer  (cornborer)
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"Мы действительно прилагаем все возможные усилия для максимально оперативного решения подобных проблем"...., Хм. Да. Имел неосторожность засунуть карту банка Связного в одиноко стоящий банкомат ВТБ. Средства списали, денег аппарат не дал. И после проверки все сошлось! Был и еще печальный опыт "сотрудничества" с одиноким банкоматом другого т.с. банка, и в итоге сделал вывод простой: верить им нельзя. smile:) И пусть сейчас Связной почти уже сдох, но ведь остался Тиньков. А, памятуя печальный опыт, и с его картами я иду только в Сбер. smile:)
Алексей Чернов  (tcher.alexei2015)
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У меня были проблемы с банКоматом втб24.
Алексей Чернов  (tcher.alexei2015)
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Но они быстро решились. Причем удачно
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Надеюсь, что с такими проблемами Вам не придется больше сталкиваться!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Наталья, я уж точно, сразу начну дёргать банк, если окажусь в подобной ситуации. smile:nightmare: И хочется верить, что работники банков готовы к общению с нервными и обычно паникующими дилетантами... smile:oops:
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Конечно готовы! Такие случаи в обязательном порядке отрабатываются еще на учебе.
Ирина Ирина  (pira6)
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Из своего опыта знаю, что иногда для возврата денег надо ждать инкассация банкомата. Причем долго
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Да, без инкассации никуда. Иначе записи из "черного ящика" не получить.
Иван Иваныч  (somewan)
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чую, что гладко было на бумаге...
Deda118  (Deda118)
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Прочитал и вспомнилась мне история из новостей как двое мужиков на банкомат напали с топором smile:achtung: Только монитор разломали, а их уже хвать и в кутузку smile:D Может он им тоже денег не дал smile:D
Спасибо, за эту тему! Оповещен - вооружен!
Viktoriya  (Viktoriya2013)
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Да, на самом деле очень познавательно. как-то даже радуешься,зная, что к такой проблеме не безразличны. Но когда попадаешь в такую ситуацию, сразу забываешь про все это и даже три дня кажутся нереальными в решении проблемы.
Илья Волошин  (stanley_tom)
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очень познавательно, спасибо Наталья! smile:) smile;)
Иван Иванов  (сбонус)
#
Цитата
ак вот, если на каком-то этапе произошел сбой, то это обязательно зафиксируют специальные датчики и запишут подробные сведения об ошибке в специальный лог-файл. К данному файлу могут обратиться сотрудники претензионной службы банка, чтобы безошибочно рассмотреть претензию клиента. Также в этом деле помогают видеокамеры.



Враньё, в ВТБ24 меня просто кинули на 4 тысячи рублей. И заявления писались и ело было в фойе банка в нерабочее время. А неофициально сказали что сотрудники на инкассации не присутствовали и были только тнкассатры из Росинкасс. Которые благополучно и присвоили себе мои деньги. И это притом что я был VIP клиентом smile:D этого недоразумения, называющее себя банком. С тех самых пор обхожу сотой дорогой это заведение.
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