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А вот и он – 10000-й отзыв!

14.05.2015 16:54 5 2 560 просмотров
Приятно получать подарки, но гораздо приятнее их дарить! Зная, что количество отзывов о нашем Банке в Народном рейтинге приближается к отметке 10000, мы приняли решение отблагодарить автора юбилейного отзыва.

Итак, десятитысячный отзыв мы ждали, наблюдая на счетчиком на портале. 9997, 9998, 9999… Какой же он будет, этот долгожданный отзыв? На какую тему? С какой оценкой? Для себя мы решили, что подарок вручим за любой отзыв, и неважно, каким он будет, ведь жалоба – тоже подарок. И вот мы получаем заветное уведомление на почту «В "Народный рейтинг" добавлен новый отзыв о вашем банке». Юбилейным отзывом для нас стала благодарность с оценкой 5! Вот на него ссылка

Подарок для автора десятитысячного отзыва мы приготовили заранее - театральный бинокль и книга «Вахтанговские легенды» Галины Коноваловой. Вчера в одном из офисов ВТБ24 мы вручили его клиенту и сделали несколько фотографий на память.



После вручения подарка автор отзыва, Ксения, поделилась с нами своими впечатлениями: «Приглашение в офис стало для меня полной неожиданностью. Оставляя свой отзыв, я лишь хотела поделиться положительным опытом обслуживания в ВТБ24. Спасибо всем сотрудникам банка за такой замечательный сюрприз».

А мы в свою очередь хотим сказать спасибо вам, пользователи портала Банки.ру, за ваши отзывы! Они позволяют нам становиться лучше!

Комментарии 5

Deda118  (Deda118)
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А следующий подарок будет? 20 тыс или раньше? Будем стараться попасть в ряды счастливчиков))
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Наталья, мои поздравления!!! Желаю, чтобы добрых отзывов было все больше!!!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Наталья, мои поздравления!!! Желаю, чтобы добрых отзывов было все больше!!!
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