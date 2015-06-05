Дорога сидра и сырная дорога

Обратила внимание, что первая часть моего блога о путешествии по Франции вам понравилась Поэтому не буду дольше тянуть и сегодня расскажу о продолжении моего сказочного маршрута. Итак, поехали!
День пятый. Первая остановка - деревня Беврон-ан-Ож, которая тоже внесена в число самых красивых деревень Франции. В деревне две улицы, красивые ухоженные фахверковые дома, маленькие лавочки с дегустацией сидра и кальвадоса, формочки по производству молока и сыра. Не удержались - попробовали и купили сидра, в соседней лавке - молока. При этом сидр и молоко можно купить только за наличные, про карточки они не знают
Деревня, как и весь этот регион, утопает в яблоневых садах. Буйное цветение украшает все населенные пункты и поля.
Едем по описанию в путеводителе. Крошечная деревушка в три дома. Красивая маленькая церквушка, дом и большой сарай. В сарае - атрибуты для производства яблочных напитков - от сока до кальвадоса. В домике находится магазинчик, где можно продегустировать и купить продукцию.
Едем дальше по живописным дорогам - узеньким, петляющим, через леса и речки, деревушки и одиноко стоящие дома. Прелесть!
Но какой же сидр без сыра и сыр без сидра и кальвадоса? По пути расположись сразу несколько деревень знаменитых сырным производством, которые мы посетили.
Ливаро. Здесь находится завод по производству сыра, по нему можно пройти с экскурсией, правда, без экскурсовода, но с напечатанным текстом. Цистерны с молоком, лаборатория, сушилка, фасовка. Все эти этапы можно увидеть через стекло, смотря на реальное производство. Здесь производят сыры Ливаро, Камамбер, Пон-л’Эвек, Невшате. Ливаро обвязывают тростником, который растет здесь же, около завода. Накупили сыра, едем дальше.
Вимутье. Здесь музей камамбера. Фильм о том, как производится, откуда появился рецепт. В музее воспроизведено изготовление сыра на всех этапах. Городок симпатичный.
Стоит памятник Мари Арель, которая считается изобретательницей камамбера.
Ну и сам Камамбер! Здесь находится та самая ферма, в которой Мари Арель изобрела свой знаменитый сыр. Сам городок состоит из церкви и нескольких домов. Здесь же расположился туристический комплекс и музей. Сыр здесь не делают! Только продают.
Все, гастрономический тур закончен - сыра наелись, сидра напились, можно двигаться к ночлегу. Обратная дорога опять проходит через Вимутье. Городок настолько нам понравился, что совсем не хотел нас отпускать – при выезде пропускаем нужный поворот и опять оказываемся в центре. Заколдованное место
Ночлег запланирован в Руане. Вот сколько раз я себе говорила, что в крупных городах нужно бронировать отели на окраине, так нет, в Руане забронировала в центре города, прям рядом с кафедральным собором. Пять кругов по соседним и не очень улицам, куча нервов, в результате оказалось, что к отелю подъезда нет, стоянка через три улицы... Да и сам отельчик оставляет желать... Запомните это название - Hotel de la Cathedrale, не рекомендую...
День шестой. За окном идет дождь. Решили все-таки поехать по намеченному маршруту, вдруг там дождя нет...
Довиль-Трувиль. Города-близнецы, их разделяет только заливчик. В заливе порт для яхт, через заливчик можно пройти по двум мостикам, они разводные. По одному из них мы прошли, после чего он сразу закрылся.
Приятно погулять по набережной. Вокруг много фешенебельных особняков, видно, что сюда съезжаются небедные люди.
Онфлер. Это чудо!!! Домики вдоль набережной гавани, деревянная церковь святой Екатерины, она целиком деревянная!!! Это самая старая и самая большая деревянная церковь во Франции. Еще есть церковь святого Стефана, мне показалось еще старее. Городок - сплошное очарование!!
Из Онфлера едем в Гавр по удивительному сооружению - мост через Сену. Мост занимает третье место в мире по протяженности.
По дороге в Гавр не успели мост сфотографировать, поэтому решили проехать по нему еще раз.
Ужинали в Руане. По совету Путеводителя Томаса Кука нашли ресторан La Couronne. Открыт в 1387году. Очень пафосный, с прекрасным интерьером и вышколенными официантами. Кухня отличная!
День седьмой. Опять дождь с утра. Подумали, не остаться ли в Руане? Решили все-таки действовать по плану. Вчера посетили только одно аббатство, нужно сегодня восполнять. Приехали в Сент-Мартин-де-Бушевиль. Здесь находится аббатство Сент-джордж. В отличие от всех остальных аббатств вокруг, оно недавно отреставрировано.
Вход платный, есть аудиогид, на английском. В залог попросили паспорт или водительские права. И тут я поняла, что с собой у меня только российский паспорт. А все остальные документы, в том числе и документы на машину, остались в гостинице. И так мы ездим уже второй день... Поэтому после осмотра аббатства пришлось вернуться в Руан. Это недалеко, всего 20 минут езды.
Но вернемся к аббатству. Построено в 9 веке для августинцев, в 12 веке занято бенедиктинцами. Сейчас здесь действующая церковь с очень красивыми витражами и сад. Есть и маленький, уютный садик с красивыми цветами и разнообразными растениями, где молились монахи. Насладились и двинулись дальше.
Фекам – небольшой городок. Есть несколько церквей. Одна из них - церковь Троицы. Здесь за алтарем хранится драгоценный сосуд с кровью Спасителя. Но мы его не увидели и не нашли. Главная достопримечательность города - Дворец Бенедиктина. Очень красивый! Снаружи похож на сказочный дворец. К сожалению, в этот день внутри его увидеть не удалось - он не работает в январе, 1 мая и 25 декабря, поэтому просто сделали фотографию. Вот так нам «повезло».
Второе невезение в этом городе связано было с обедом. Опять же по совету Томаса Кука нашли ресторан La Marine. Обслуживают долго, по-английски не понимают, расплачиваться отправляют на барную стойку. Не всегда советы Томаса Кука оказываются удачными…
Из Фекама в Этрету ехали дорогой вдоль моря. Она узкая, петляющая, но виды открываются потрясающие. В Этрете с трудом нашли место для стоянки - все-таки 1 мая и было ощущение, что вся Франция приехала в Этрету.
Вот это красота!!!! Есть две прогулки - направо и налево. Направо - к часовенке и дальше можно пройти вдоль крутого берега и спуститься вниз к морю.
Налево – спуск к пещере в скале. Мы были во время отлива, поэтому проход был свободен. Через пещеру можно пройти к следующему пляжу. Но нужно не забыть про приливы! Хорошо, что расписание висит прямо в пещере и перед спуском на пляж.
Удивительное чудо создала природа!!!
Теперь осталось поужинать и можно ехать обратно. Воспользовались TripAdviser'ом, чтобы узнать, где поужинать. Посоветовал нам ресторанчик La Flottille. Оказалось, что он закрыт еще целых полчаса (открывается в 19:00). Пошли в другой - просидели 15 минут - к нам так никто и не подошел... Дождались открытия La Flottille и ничуть не пожалели - уютно, горит настоящий камин, на этом же огне готовят прекрасную рыбу гриль. Обслужили быстро, поели вкусно, и мы довольные поехали обратно в Руан.
День восьмой. И снова едем в Фекам. Ну не можем же мы уехать из Нормандии, не попробовав знаменитый Бенедектин
Красивый дворец снаружи такой же красивый и внутри. А внизу, в подвальных и полуподвальных помещениях, настаивают и смешивают травы, стоят бочки и медные баки-дистилляторы для перегонки.
Кстати, Бенедиктин изобрёл в 1510 году монах Дон Бернардо Винцелли из монастыря Св. Бенедикта в Фекаме. На ярлыке каждой бутылки Бенедиктина написаны инициалы D.O.M., которые означают «Deo Optimo Maximo», что переводится как «Господу, Лучшему, Величайшему» и является девизом Бенедектинского ордена. По другой версии эти слова (другой перевод D.O.M.: «Слава Господу, величайшему, могущественнейшему и добрейшему!») произнес дон Бернардо Винцелли, когда попробовал созданный им ликёр и назвал его Бенедиктином, то есть «Благословенным».
Во времена Великой Французской революции аббатство было закрыто, а рецепт бенедиктина утерян. Однако, как гласит местная легенда, в 1863 году нормандский виноторговец Александр Легран нашел старинный фолиант с зашифрованными рецептами монахов и сумел восстановить один из них. В 1876 г Легран создал компанию «Бенедиктин», добившись от главы ордена официального разрешения на эксклюзивное право производить ликер. Разбогатев на ликере, предприимчивый Легран построил в Фекаме роскошный музей-дворец, назвав его «Дворец бенедиктина».
Вот в этом дворце мы и были. И убедились, что не зря вернулись. Ликер производится из 27 трав. Растения тщательно отбираются, затем в точной дозировке распределяются на 4 разных состава, которые настаиваются отдельно на высококачественном алкоголе. В состав добавляется настойка ванили и кожура лимона. Каждая из четырех настоек проходит длительный процесс перегонки. После этого 4 разных экстракта выдерживаются раздельно в погребах ровно 3 месяца. Затем их смешивают и выдерживают еще 8 месяцев в дубовых бочках.
Процесс заканчивается окончательным ассамбляжем. Добавляются мед и настойка шафрана. Окончательный ассамбляж подогревают до 550 С дважды. И наконец, выдерживают в течение 4 месяцев в дубовых бочках. Полученная композиция фильтруется и рождается ликер Бенедиктин. Существует три вида Бенедиктина - ординарный, выдержанный и В&В (коньяк).
Не удержались и закупили много бутылок себе и на подарки - больших и маленьких!
В нашей руанской программе остался сам Руан. Конечно, мы много раз ходили по улочкам, и теперь нужно было пройти там же, но со смыслом. Самое необычное в этой прогулке - церковь, построенная на месте казни Жанны Д'Арк и на месте старой церкви, которая была разрушена во время Второй мировой войны. Это современное сооружение, никак не похожее на церковь в обычном нашем понимании. По форме напоминает перевернутый корабль с огромными витражными окнами, а крыша напоминает чешую. По другой версии церковь символизирует костер, на котором сожгли Жанну.
Остальные достопримечательности Руана обычны. Красивый Нотр-Дам, аббатство, кружевная базилика Сен-Клу.
День девятый. Итак, заключительный день нашего пребывания во Франции. Путь держим в Париж. По дороге заезжаем в Живерни - там сад и домик Клода Моне. По дороге к саду расположился музей импрессионизма, в нем выставка Дега.
Дом и сад - это что-то волшебное, уютное. Потрясающие ароматы цветущих растений, клумбы с тюльпанами, нарциссами, цветущие яблони. Есть еще один сад - так называемый водный, где вдоль небольшой речки раскинулись самые разнообразные растения - цветы, кустарники, деревья. Через речку перекинуты мостики, обвитые глицинией. Здесь можно гулять, любоваться, вдыхать ароматы часами...
Домик Моне - двухэтажный, уютный, деревенский. Интерьер полностью восстановлен. В одном из залов стены увешаны картинами Моне, в основном это пейзажи сада, деревенские мотивы.
Очень не хотелось покидать этот рай…
Париж. Заселились в отель и побежали в музей Д'Орсэ. Билеты купили заранее и распечатали в отеле. И правильно сделали - огромная очередь на вход, но с уже купленными билетами вход с другой стороны - тоже очередь, но поменьше.
Поднимаемся сразу на пятый этаж, там импрессионисты! С удовольствием бродим по коридорам музея, любуемся прекрасной живописью. Это что-то необыкновенное – Дега, Клод Монэ, Эдуард Мане, Ренуар... А из окон музея виден Монмартр и знаменитая базилика Сакре-Кер.
На этом мы и закончили свое путешествие по Франции, которое навсегда останется в моей памяти, как одно из самых насыщенных.
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