Безопасность превыше всего!

Вечер воскресенья. Все домашние заняты своими делами. Я не исключение – читаю книжку. Тишину прервал звонок на мобильный. Звонила школьная подруга, с которой мы не виделись много-много лет. Разговаривали мы долго, около двух часов. Рассказывали друг другу, как у кого сложилась жизнь. И где-то под конец разговора моя подруга поведала мне историю, которая с ней приключилась буквально на днях. У нее зарплатная карточка открыта у нас, в ВТБ24, и с нее мошенники украли небольшую сумму денег. Благо она успела вовремя заметить списание и, позвонив в контактный центр, заблокировать карту. Я пообещала ей, что посмотрю, на каком этапе находится рассмотрение ее претензии и сообщу результат. Как говорится, на том и порешили. Набрав телефон дежурного смены, я убедилась, что карта подруги заблокирована, а по украденной сумме претензия уже находится на рассмотрении.Кстати, буквально накануне этого звонка я читала новость о массовом хищении денег у клиентов одного крупного российского банка. Говорят, что пострадало от 20 до 30 тысяч клиентов. А причиной этому послужил вирус на мобильных телефонах пострадавших. Вирус тайком отправлял СМС-поручения на оплату сотовых телефонов на сервисный номер банка, а затем тщательно заметал следы, блокируя входящие СМС об успешной оплате услуг и удаляя отправленные сообщения. Я решила, что просто обязана поделиться со своими читателями основными правилами безопасного использования банковских продуктов. Я не буду рассказывать о том, что карту и ПИН-код нужно хранить отдельно, передавать карту третьим лицам нельзя и т.д. Это уже известно каждому. Остановлюсь на правилах безопасности, которые нам диктует бурное развитие банковских продуктов. Итак, как же клиентам защитить себя от рук мошенников? Ниже приведу несколько советов, которые многим могут показать банальными, но, как показывает практика, о них чаще всего забывают.– запишите в адресную книжку номер телефона вашего банка. В экстренных ситуациях вы потратите много времени на его поиски. Набрав телефон банка, вы, скорее всего, услышите голос автоинформатора. Чтобы не терять время на прослушивание голосового меню, нажмите цифру «0» и ваш звонок сразу же будет переведен на оператора.- обязательно подключите в своем банке услугу SMS-информирования о событиях, происходящих по тем или иным продуктам и услугам. Я имею в виду операции по карте, вход в интернет банк и т.д. Так вы первым узнаете о том, что по вашей карте или счету была проведена несанкционированная операция и успеете вовремя принять меры.– расплачивайтесь картой только в проверенных магазинах. Это относится и к интернет-магазинам, в которых можно оплатить заказ картой. Такое же правило действует для банкоматов – старайтесь пользоваться банкоматами вашего банка или более-менее известных. Особое предпочтение стоит отдавать тем банкоматам, которые расположены непосредственно в офисах банков, т.к. вряд ли мошенники будут устанавливать свое оборудование под носом у сотрудников.- воспользуйтесь стандартными услугами по обеспечению безопасности, которые предоставляет ваш банк. К таковым, например, относятся одноразовые пароли для проведения операций в интернет-банке и интернет-магазинах. Наиболее надежный способ получения таких паролей – это специальное устройство – генератор одноразовых паролей. Оно представляет собой небольшую коробочку, по размерам сопоставимую с банковской картой, в которую встроен карт-ридер и небольшой экран. Вставляя в него свою карту, будет сгенерирован уникальный одноразовый код, который будет действителен только для Вашей карты и только на одну операцию. Если не хочется носить с собой ничего лишнего, то помощником послужит ваш мобильный телефон. Подключив в своем банке услугу 3DSecure, вы будете получать одноразовые пароли по СМС на свой телефон. В данном случае надо позаботиться о том, чтобы телефон не был доступен третьим лицам, поэтому, лучше всего настроить блокировку экрана по паролю. В нашем банке с 13 апреля данная услуга подключается автоматически при выдаче карты.– будьте бдительны при совершении операций в интернет-банке. Запомните, банки, в том числе их сотрудники, никогда, ни при каких условиях не будут запрашивать Ваш ПИН-код и код безопасности CVV (расположен на оборотной стороне карты, на полосе для подписи), а также предлагать вводить одноразовые пароли якобы для отмены операций. Для входа в личные кабинеты большинства банков требуется только ваш логин, постоянный пароль, а так же иногда и одноразовый пароль (говорить о том, что эти данные также должны содержаться в строжайшем секрете, думаю, не стоит). Сейчас мошенники научились создать копии сайтов известных банков, которые очень сложно отличить от оригинальных. Вводя на таких сайтах логин и пароль, они моментально оказываются в руках мошенников. Чтобы избежать подобных казусов переходите на страницу входа в интернет-банк только с официальной страницы вашего банка. Оригинальный сайт обязательно имеет сертификат безопасности, который можно легко проверить, щелкнув по такой иконке замка.Если на сайте вам предлагается ввести номер карты, ее срок действия, ПИН-код или код CVV, то повремените вводить эти данные. Позвоните в ваш банк и поинтересуйтесь порядком входа в интернет-банк.– следите за тем, какие приложения у вас установлены в телефоне. Крайне не рекомендуется устанавливать приложения из неизвестных источников. Для скачивания и установки программ используйте официальные магазины приложений, рекомендованных производителем устройства (App Store, Google Play, Windows Phone Store и т.д.). В случае с массовым мошенничеством, описанным выше, на телефонах «жертв» не был установлен антивирус. Если бы он был установлен, то наверняка мошенничества можно было бы избежать.Прочитав все это, может показаться, что безопасность - дело рук самих клиентов, но это не так. Что же делает банк для обеспечения сохранности денег своих клиентов? Каждый банк круглосуточно мониторит операции своих клиентов. Иногда можно встретиться с отзывами, в которых клиенты жалуются на то, что их карта была заблокирована по инициативе банка. Так вот, такие случаи действительно возможны. Сделано это во избежание финансовых потерь клиента. Причины для блокировки могут быть различными: смена валюты операций, частые операции на одинаковую сумму, проведение операций в различных городах и странах в течение одних суток и т.д. Как правило, после блокировки карты с клиентом связывается сотрудник банка и проверяет правомерность совершения той или иной операции, проведенной по карте. Если находясь за рубежом, при проведении идентификации по телефону горячей линии, для разблокировки карты вы не можете озвучить данные вашего документа, удостоверяющего личность, то сотрудники нашего банка оформят запрос с указанием вашего мобильного номера телефона. Самое главное, чтобы номер телефона обязательно был указан в анкете клиента, хранящейся в банке, и был доступен для звонка. И в дальнейшем по указанному номеру в течение двух часов с вами свяжется ответственный сотрудник для разблокировки карты.В качестве примера можно привести случай, когда клиент, находясь в России, получил на свой телефон сообщение о снятии денег с его карты в Таиланде, а затем сообщение о блокировке карты. Сама карта, естественно, находилась в его кошельке, в кармане куртки. Буквально через пару минут на его телефоне раздался звонок – это уже звонили из банка для проверки правомерности совершения этой операции. Во время разговора на телефон поступило сообщение о попытке совершения еще одной операции, но уже неуспешной, т.к. карта была вовремя заблокирована банком. Деньги, кстати, клиенту вернули через неделю.Но что же делать, если вы все же стали жертвой мошенников? Нужно как можно скорее обратиться в свой банк и заблокировать карту или приостановить доступ в интернет-банк. Как правило, после устного обращения по телефону, вам потребуется обратиться в офис банка и оставить заявление для опротестования операций. Помните – банк всегда встает на сторону клиента, если в процессе расследования будет доказано, что клиент не нарушал правила использования той или иной услуги. Но нужно приготовиться к тому, что «разбор полетов» может затянуться. Особенно это относится к тем операциям, которые были проведены через иные банки, в т.ч. зарубежные. В этом случае может уйти много времени на ожидание ответа от стороннего банка.В заключение хотелось бы пожелать моим читателям никогда не попадаться на крючок мошенников. Надеюсь, что моя статья в этом капельку поможет.