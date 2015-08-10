Копим деньги правильно!

У меня часто спрашивают друзья и знакомые, как эффективно копить деньги. Видимо опыт работы в банке сказываетсяВот и решила поделиться в блоге некоторыми своими правилами. Каждый для себя должен выбрать правильную стратегию управления собственными финансами, не пуская в «свой карман» посторонних.Кто-то мечтает о собственной квартире, но не может накопить на первоначальный взнос по ипотеке, кто-то хочет себе новую машину, но денег не хватает даже на б/у, а кто-то мечтает съездить в отпуск всей семьей за границу – целей может быть много. Именно с постановки цели начинается та самая эпопея под названием «накопление». Цель обязательно должна быть четкой и измеримой, т.е. представлять собой определенную сумму, накопленную на определенную дату. Итак, цель мы определили, нарисовали ее на бумажке, визуализировали и повесили на видное место (на холодильник). Все, теперь вы начинаете новую жизнь на пути к достижению своей цели.Следующий этап я называю «Личный баланс». Если вы всерьез решили навести порядок в личных финансах, то приготовьтесь к серьезной аналитике. Хотя, все зависит от цели (ее сроков и необходимой суммы). В первую очередь сложите все свои доходы, но только стабильные: зарплата членов семьи, сдача недвижимости в аренду и иные регулярные доходы. В итоге вы должны получить N-ую сумму, от которой вы будете отталкиваться на следующих этапах. Помимо доходов вам придется посчитать сумму расходов. Во многих книгах и статьях по управлению личными финансами указано, что нужно вести дневник, куда надо заносить расходы за день. Я считаю, что для большинства это будет лишним. Как и с доходами, начните учитывать регулярные платежи: коммуналка (включите сюда так же расходы на мобильный телефон, интернет, цифровое телевидение), аренда недвижимости, материальная помощь родным, кредитные обязательства и т.д. Дальше возьмите менее стабильные расходы: средний чек из супермаркетов, заправок, салонов красоты, кафе и т.д. Может показаться, что для этого вам придется обложиться чеками и провести не один вечер с калькулятором. На самом деле все гораздо проще – если вы платите в основном с помощью банковской карты, то возьмите выписку через интернет-банк за последние 3 месяца. Уверена, что просто пробежавшись глазами по ней, вы поймете, сколько тратите в магазинах – три, пять или десять тысяч, т.к. походы в магазин бывают разными. Умножаем среднюю сумму на количество походов и получаем сумму расходов по статье «Супермаркеты». Мда…. Что ж, покушать мы любимТоже самое нужно сделать с остальными статьями расходов.После всех манипуляций получили 2 суммы – доход и расход, т.е. сформировали личный баланс. Если все хорошо и первая сумма больше второй, то переходим к следующему этапу. Если наоборот – то вам данную статью я читать не рекомендую, у вас и так все в жизни хорошоСледующим этапом станет оптимизация бюджета. Запомните главное – вы не должны испытывать сильного дискомфорта от снижения расходов. Есть 3 простых вопроса, которые нужно задать себе при походе в магазин:• Нужно ли мне это сейчас?• Точно ли я покупаю это по выгодной цене?• Качественный ли это товар?Ответив хоть на один вопрос «нет», отказывайтесь от покупки. Таким образом можно «облегчить» свою продуктовую корзину минимум на 20-30%. Кстати, если задавать эти вопросы уже непосредственно перед кассой в супермаркете, то эффект будет сильнееЕсли Вы платите за покупки с помощью банковской карты, то еще одним помощником для Вас могут стать лимиты. Обратившись в свой банк, Вы сможете установить максимальную сумму в месяц для покупок в магазинах и снятия наличных в банкоматах.Ну и главное – мы с вами поняли, сколько денег получаем, на что их тратим и выбрали для себя тактику экономии. Теперь можно подумать и про накопления. Лично я предпочитаю вклады в банках. Для новичков вообще лучше использовать инструменты с фиксированной доходностью и низким риском. Т.к. мы говорим про накопления, то банковские вклады, как раз то, что подходит под нашу задачу.Наибольший доход приносят. Такой вариант больше подойдет тем, кто просто решил отложить деньги на покупку чего-либо в будущем, чтобы деньги не лежали без дела и еще проценты начислялись. А начисленные проценты можно переводить на карту или на счет и пускать в оборот (см. регулярные доходы), либо капитализировать и тем самым увеличивать вклад ежемесячно.Далее по доходности идутсо вклада (до определенной неснижаемой суммы). Большой плюс такого вклада - «чистое накопительство»! Если же Вы чувствуете, что часть суммы Вам может потребоваться раньше, например, на подарок ребенку или родителям, или Вы просто хотите перестраховаться «на всякий случай», то лучше открыть. Да, процентная ставка по ним ниже, но если деньги потребуются неожиданно, то Вы не потеряете накопленные проценты. При этом Вы сами выбираете неснижаемый остаток по вкладу – чем он больше, тем выше процентная ставка.Для пополнения вклада я всегда пользуюсь интернет-банком. Это гораздо удобнее, чем проводить такие операции в офисе. Сейчас многие банки позволяют своим клиентам настраивать регулярные операции. Вы просто выбираете сумму и периодичность, после чего банк будет самостоятельно пополнять ваш депозит. Кстати, в большинстве кредитных организаций открыть вклад можно также через интернет-банк, и чаще всего по таким вкладам будет выше процентная ставка. Помните только самое главное – банк, которому вы доверяете свои деньги, должен быть надежным. Государство гарантирует только 1,4 млн. рублей страховой выплаты.Надеюсь, что моя статья кому-то окажется полезна. Буду рада ответить на конкретные вопросы. Пишите в комментариях свои истории, как Вы шли к своей мечте и каких результатов добились. Нам всем будет интересно узнать что-то новое