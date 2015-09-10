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1000 решенных проблем!

10.09.2015 10:11 10 1 872 просмотра
Еще совсем недавно писала про 10000 отзыв, а вот уже преодолен новый рубеж – тысячная решенная проблема на портале. Для меня это очень важное событие, своего рода показатель эффективности работы с жалобами и претензиями в социальных сетях. По традиции мы поздравили автора этого отзыва и подарили ему ценный подарок – книгу «Архитектурное наследие России» Ф. Шехтеля. Вручение проводилось в головном офисе филиала ВТБ24 в г. Санкт-Петербурге.



Автор отзыва, Дмитрий, после встречи рассказал нам, что не ожидал быстрого решения своего вопроса и удивился, когда через пару дней после размещения отзыва ему позвонили и сообщили, что проблема устранена. Еще больше он удивился, когда узнал, что его ждет подарок за свой отзыв.

От себя хочу поблагодарить каждого, кто дает нам обратную связь по продуктам и услугам Банка, а также потом ставит отметку «Проблема решена». Отдельное спасибо порталу Банки.ру за возможность видеть результаты нашей работы. Пишите! Мы всегда готовы прийти на помощь!
smile:write_nr:

Комментарии 10

Stefania87  (Stefania87)
#
Как же приятно, когда Банк не только проблему решит, а еще и подарком таким замечательным наградит! smile:) Молодцы!!!
2b0rg  (2b0rg)
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Так держать!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Наталья, очень рада за ту тысячу человек, которые смогли с Вашей помощью решить свои проблемы. Удачи Вам и клиентам ВТБ24!
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Цитата
Марина Топтыгина пишет:
Наталья, очень рада за ту тысячу человек, которые смогли с Вашей помощью решить свои проблемы. Удачи Вам и клиентам ВТБ24!


Марина, спасибо за теплые слова smile:)
@mike  (@mike)
#
Достойный результат, достойно, что банк не прячется от проблем, а решает их.
И "пусть не решить нам всех проблем" (с), но я пожелаю, чтобы большинство было решено, а новые не возникали.
И 10000 порог не наступал как можно дольше. В идеале - чтобы 10000 проблема не настала никогда!

@.
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Цитата
@mike пишет:
Достойный результат, достойно, что банк не прячется от проблем, а решает их.
<br />И "пусть не решить нам всех проблем" (с), но я пожелаю, чтобы большинство было решено, а новые не возникали.
<br />И 10000 порог не наступал как можно дольше. В идеале - чтобы 10000 проблема не настала никогда!
<br />
<br />@.


Спасибо за пожелание! Очень приятно smile:)
Dmitry Batarin  (dnbsoft)
#
Наталья, Вы же практически добрая волшебница.

Может быть, и мои (а на самом деле, Ваши) проблемы решить можете?
- ВТБ24 обманывает клиентов "Привилегии" совершая подлог документов;
- ВТБ24 грубо нарушает условия кредитного договора и при этом спешно отказывается давать письменный ответ на жалобу, а потом врёт о том, что проблема решена.
- ВТБ24 фальсифицирует кредитные истории клиентов;

А также заодно взмахните волшебной палочкой и уймите позорную активность своих омских и псковских троллей, захламляющих ленту дешевыми фальшивыми отзывами о ВТБ24.
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