1000 решенных проблем!

Еще совсем недавно писала про 10000 отзыв, а вот уже преодолен новый рубеж – тысячная решенная проблема на портале. Для меня это очень важное событие, своего рода показатель эффективности работы с жалобами и претензиями в социальных сетях. По традиции мы поздравили автора этого отзыва и подарили ему ценный подарок – книгу «Архитектурное наследие России» Ф. Шехтеля. Вручение проводилось в головном офисе филиала ВТБ24 в г. Санкт-Петербурге.
Автор отзыва, Дмитрий, после встречи рассказал нам, что не ожидал быстрого решения своего вопроса и удивился, когда через пару дней после размещения отзыва ему позвонили и сообщили, что проблема устранена. Еще больше он удивился, когда узнал, что его ждет подарок за свой отзыв.
От себя хочу поблагодарить каждого, кто дает нам обратную связь по продуктам и услугам Банка, а также потом ставит отметку «Проблема решена». Отдельное спасибо порталу Банки.ру за возможность видеть результаты нашей работы. Пишите! Мы всегда готовы прийти на помощь!
Комментарии 10
Наталья, очень рада за ту тысячу человек, которые смогли с Вашей помощью решить свои проблемы. Удачи Вам и клиентам ВТБ24!
Марина, спасибо за теплые слова
Наталья, помогите решить проблему http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8298269/#respcomment5083618
Дмитрий, с Вашим отзывом работают мои коллеги. Вопрос будет решен в ближайшее время.
И "пусть не решить нам всех проблем" (с), но я пожелаю, чтобы большинство было решено, а новые не возникали.
И 10000 порог не наступал как можно дольше. В идеале - чтобы 10000 проблема не настала никогда!
@.
Наталья, помогите решить проблему http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8298269/#respcomment5083618
Дмитрий, я рада, что Ваша проблема была решена.
Достойный результат, достойно, что банк не прячется от проблем, а решает их.
<br />И "пусть не решить нам всех проблем" (с), но я пожелаю, чтобы большинство было решено, а новые не возникали.
<br />И 10000 порог не наступал как можно дольше. В идеале - чтобы 10000 проблема не настала никогда!
<br />
<br />@.
Спасибо за пожелание! Очень приятно
Может быть, и мои (а на самом деле, Ваши) проблемы решить можете?
- ВТБ24 обманывает клиентов "Привилегии" совершая подлог документов;
- ВТБ24 грубо нарушает условия кредитного договора и при этом спешно отказывается давать письменный ответ на жалобу, а потом врёт о том, что проблема решена.
- ВТБ24 фальсифицирует кредитные истории клиентов;
А также заодно взмахните волшебной палочкой и уймите позорную активность своих омских и псковских троллей, захламляющих ленту дешевыми фальшивыми отзывами о ВТБ24.