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Эти необычные банкоматы. Внимание, конкурс!

24.09.2015 13:39 12 3 399 просмотров
Решила вернуться к посту про устройство банкоматов, который писала полгода назад и несколько дополнить его. Речь сегодня пойдет про такую технологию, как Recycling (замкнутый оборот наличности). Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с такой ситуацией, как отсутствие денег в банкомате. Так вот, данная технология призвана, наконец, решить эту проблему. Общими словами Recycling – это технология, которая позволяет банкомату принимать деньги клиентов (для пополнения карточного счета или погашения кредита) и выдавать эти же деньги другим клиентам, которые снимают в этом устройстве наличные.

Сейчас в парке ВТБ24 двести таких устройств, а до конца 2015 г. их количество должно увеличиться до 300 единиц. Самое важное, что благодаря применению самых современных технологий распознавания поддельных купюр, такие банкоматы нисколько не уступают в безопасности обычным банкоматам. Для клиентов есть еще один существенный плюс: банкоматы с «ресайклингом» существенно быстрее, меньше времени затрачивается на пересчет, прием или выдачу денег.

Безусловно, банковские технологии развиваются стремительно. То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня вовсю используется в повседневной жизни, и банкоматы – не исключение. Банкиры совместно с лучшими IT-компаниями постоянно стараются удивить конечного пользователя. Иногда это получается, а иногда не очень. Ниже я подготовила для Вас небольшую подборку необычных банкоматов. С некоторыми встречалась сама лично в путешествиях. Например, вот такой банкомат я сфотографировала во Франции. Все услуги в одном месте!


А недавно я узнала, что в Ватикане вплоть до 2011 г. меню большинства банкоматов были написаны на латыни!
Источник http://kottke.org/12/04/vatican-city-atms-use-latin

Очень интересное решение предлагают Индийские банки. Там широкое распространение получили банкоматы для неграмотных. В них отсутствует дисплей, а для совершения операции не требуется вводить ПИН-код. Вместо этого на банкомате присутствует лишь несколько клавиш, позволяющих получить фиксированную сумму денег, а также сканнер отпечатков пальцев для идентификации держателя карты.
Источник http://www.1000ideas.ru/article/biznes/finansy-i-nedvizhimost/biznes-ideya-2579-bankomat-dlya-negramotnykh/

Но что современные банковские технологии могут предложить богачам? Правильно – банкомат, выдающий вместо наличных денег золотые слитки. Такой банкомат, например, установлен одном из торговых центров Абу-Даби(ОАЭ). Называется он «Gold to go» (возьми золото с собой).
Источник http://log-in.ru/articles/pervyiy-v-mire-avtomat-kotoryiy-prodaet-zoloto/

Но, больше всего меня удивил TB Bank (США). Тот предлагает своим клиентам совершить простые банковские операции, не выходя из машины! Находятся такие отделения в основном на автомагистралях и очень похожи на классические АЗС. Однако вместо колонок с топливом вас встретит терминал самообслуживания.
Источник http://openbuildings.com/buildings/td-bank-profile-41381


Уверена, что это далеко не все примеры необычных банкоматов. Поэтому я решила устроить конкурс - пишите в комментариях, какие необычные банкоматы вам встречались и где. Будет здорово, если еще удастся приложить его фотографию. Автор наиболее интересного рассказа получит от меня памятный подарок. Итоги подведем в конце октября smile:flowers:

P.S. фото можно загрузить на любой хостинг (например http://radikal.ru/), а потом вставить полученную ссылку в комментарии с помощью кнопки

Комментарии 12

Павел Павел  (pasha83)
#
Я участвую в конкурсе. Как первому участнику прошу выделить мне приз))

Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Павел Павел, спасибо) Повеселили! С такой картинкой у Вас много шансов на победу!
Viktoriya  (Viktoriya2013)
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Я тоже участвую smile:)
Ирина Куницина  (openid.mail.ru/mail/KunitssinaIrina)
#
Интригующая статья! И я конечно хочу поучаствовать)
Светлана Албул  (xc212x)
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Деревянный банкомат очень даже)
Статья интересная.
Поучаствую и я
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Наталья, как ни странно, никаких необычных банкоматов я не видела, несмотря на обилие путешествий. Наверное, это потому, что я стараюсь по максимуму расплачиваться картой, а наличные использую очень редко. В общем, к банкомату подхожу далеко не в каждой поездке. Но теперь буду стараться больше обращать на них внимания. А вдруг Вы потом еще разок повторите свой конкурс? smile:)
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Цитата
Марина Топтыгина пишет:
Наталья, как ни странно, никаких необычных банкоматов я не видела, несмотря на обилие путешествий. Наверное, это потому, что я стараюсь по максимуму расплачиваться картой, а наличные использую очень редко. В общем, к банкомату подхожу далеко не в каждой поездке. Но теперь буду стараться больше обращать на них внимания. А вдруг Вы потом еще разок повторите свой конкурс?


Марина, если вдруг увидите, то обязательно фотографируйте! Думаю, что конкурс обязательно повторим в будущем smile:)
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