Можно ли оформить банковскую карту ребенку? Короткий и длинный ответ :)

Решила попробовать себя в роли банковского журналиста, благо на этом портале есть с кого взять пример. Поэтому, короткий ответ на вопрос из заголовка: да, если ему исполнилось 14 лет. А длинный ответ читайте ниже
Недавно была в гостях у подруги на дне рождения ее младшего сына. Он у нее сейчас пошел в первый класс. Пока дети резвились и разбирали подарки, принадлежащие имениннику, взрослые, как полагается, обсуждали свои дела. В какой-то момент я заметила, что в большом ящике около дивана, среди привычных детских игрушек лежат еще пластиковые карты – скидочные и пара банковских. Подруга рассказала, что сынишка ее страсть как любит играть во дворе с ребятами в магазин. И если другие там «расплачиваются» листиками или бумажками, то ее сын «платит» картой. Они даже терминал соорудили из обувной коробки. Еще выяснилось, что когда они с мамой подходят к банкомату, то сын просит все сделать сам – сам вставляет карту, вводит пин-код, забирает деньги и отдает их маме. Чек сохраняет себе, что бы потом было чем играть в их дворовом «магазине». Представляете, банковские сервисы настолько глубоко проникли в нашу жизнь, что даже стали объектами детских игр! Как тут не вспомнить мини-офис ВТБ24 для детей в «Детском мире» в Москве. Тут есть все - управление электронной очередью, пересчет денег в счетных машинках, проверка их на подлинность с помощью специального оборудования, работа с инкассацией, общение с клиентами. Согласитесь, раньше мы себе и представить такого не могли.
Но игры играми, а подруга подумывает над тем, чтобы оформить своему ребенку личную карту, когда он подрастет. И это не единственный случай, с которым я знакома, когда родители позволяют своим детям распоряжаться деньгами с помощью банковской карты. Конечно, здесь есть отличия в условиях оформления и использования карты у взрослых и несовершеннолетних. В этой статье я хочу рассказать, как оформить карту ребенку и контролировать его расходы на примере банка ВТБ 24.
Сразу стоит отметить, что существует 2 варианта оформления карты:
1) Дополнительная карта к основной карте родителя;
2) Основную карту на имя ребенка.
Дополнительная карта выпускается с 14 лет. Для ее оформления родитель может обратиться в Банк и написать соответствующее заявление. Из документов потребуются только паспорт родителя и ребенка. Если в паспорте родителя нет отметки о рождении ребенка, то дополнительно предоставляется свидетельство о рождении.
Из плюсов дополнительной карты можно отметить тот факт, что не нужно тратить время на ее пополнение, т.к. счет основной и дополнительной карты общий. Конечно, вряд ли, мама или папа позволят своему чаду распоряжаться всеми средствами на карте. Для ограничения расходов держатель основной карты может установить лимит на снятие наличных и совершение покупок по дополнительной карте. Это может быть лимит на сутки или на месяц. С контролем операций, тут тоже все просто – вы их увидите в выписке по счету своей карты.
Если же мама с папой решили помочь своему ребенку вступить во взрослую жизнь и оформить ему основную карту, в этом смелом решении есть свои плюсы и минусы. Давайте разберемся.
Главный плюс - вам не придется заботиться о том, насколько исчерпан лимит карты. Необходимые суммы вы можете переводить на карту ребенку самостоятельно, например, через ВТБ24 Онлайн. Да и деньги, подаренные на день рождения, ребенок сможет самостоятельно разместить на своей карте.
Из минусов можно лишь отметить тот факт, что становится сложнее контролировать операции (если это потребуется), т.к. показывать вам выписку по карте или нет, в данном случае решает Ваш ребенок Если для вас это не помеха, и вы решили открыть ребенку основную карту, то для ее оформления потребуется его личное присутствие, его паспорт и письменное согласие родителя. Основные карты оформляются также с 14 лет.
Ну и после того, как ребенок получит свою карту, не забудьте ему рассказать об основных правилах ее безопасного использования. О них я, кстати, писала недавно в этом блоге.
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