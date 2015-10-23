Итоги фото-конкурса "Эти необычные банкоматы"

Октябрь близится к концу, а это значит, что пора подводить итоги фото-конкурса на самый необычный банкомат. Спасибо всем, кто принял участие! Честно признаюсь, выбирать победителя мне было нелегко, так как все фотографии очень забавные. Но все же победитель был установлен – им стала читательница Светлана с ником xc212x, вот ее фотография
Как и обещала, победителю достается приз от меня – игра Монополия с логотипом ВТБ24.
Следите за новыми постами в моем блоге! Конкурсы буду устраивать регулярно
Комментарии 5
Вот список необычных для нормального банка банкоматов:
- банкомат ВТБ24 "съел" деньги
- банкоматы ВТБ24 не работают
- банкомат ВТБ24 не выдал деньги
- превышение лимита из-за особенностей ВТБ24
- банкомат ВТБ24 забрал 30000 рублей
- банкоматы ВТБ24 загуляли в праздники
- банкомат ВТБ24 не погнушался стянуть 5000 рублей
- банкоматы ВТБ24 опустели
- банкомат ВТБ24 зажал оплату сотового
Это случаи всего за две (!!!) недели.
Хотя, это для любого другого банка необычно такое поведение банкоматов. В ВТБ24 они приза не получат, т.к. работают совершенно обычно для этой бесславной конторы.