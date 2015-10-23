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Итоги фото-конкурса "Эти необычные банкоматы"

23.10.2015 16:47 5 1 437 просмотров
Октябрь близится к концу, а это значит, что пора подводить итоги фото-конкурса на самый необычный банкомат. Спасибо всем, кто принял участие! Честно признаюсь, выбирать победителя мне было нелегко, так как все фотографии очень забавные. Но все же победитель был установлен – им стала читательница Светлана с ником xc212x, вот ее фотография

Как и обещала, победителю достается приз от меня – игра Монополия с логотипом ВТБ24.

Следите за новыми постами в моем блоге! Конкурсы буду устраивать регулярно smile:)

Комментарии 5

Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Весёленький банкомат на фото у победительницы!!!! smile:)
Artem_K  (Artem_K)
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Кстати, да, мне тоже банкомат в свинке кажется необычнее. И судя по лайкам я не одинок в своем мнении.
Dmitry Batarin  (dnbsoft)
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"Необычные банкоматы" говорите?
Вот список необычных для нормального банка банкоматов:

- банкомат ВТБ24 "съел" деньги
- банкоматы ВТБ24 не работают
- банкомат ВТБ24 не выдал деньги
- превышение лимита из-за особенностей ВТБ24
- банкомат ВТБ24 забрал 30000 рублей
- банкоматы ВТБ24 загуляли в праздники
- банкомат ВТБ24 не погнушался стянуть 5000 рублей
- банкоматы ВТБ24 опустели
- банкомат ВТБ24 зажал оплату сотового

Это случаи всего за две (!!!) недели.

Хотя, это для любого другого банка необычно такое поведение банкоматов. В ВТБ24 они приза не получат, т.к. работают совершенно обычно для этой бесславной конторы.
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