Провожаем 2015 год

Что ж, друзья, очередной год близится к своему финалу. Кажется, еще совсем недавно поздравляла вас с наступающим 2015 годом, а сейчас уже мы его провожаем. Этот год был полон событий и эмоций – победа моего коллеги Михаила Медведева в конкурсе Хрустальная гарнитура в номинации «Человек года», 10-летие Банка ВТБ24, успешная сертификация контактного центра, много реализованных проектов и много путешествий, о которых я писала в этом блоге.
Я вспомнила, как начиналась история Департамента клиентского обслуживания, как строили его с нуля и как принимали первые обращения. Сложно представить, но 10 лет назад, в далеком 2005 году, контактный центр ВТБ24 выглядел вот так – десяток сотрудников, небольшая комната в головном офисе и первые звонки клиентов.
Сейчас же у нас 3 контактных центра – в Москве, Барнауле и Чебоксарах, в которых работает более 1500 сотрудников.
Уже тогда я понимала масштаб бизнеса, который предстояло нам взять на себя. И я благодарна своей команде за те результаты, которые нам удалось достичь.
Мы работаем для каждого клиента, стараемся делать больше, чем положено и, конечно же, оставлять в душе у человека теплые ощущения заботы и внимания. Умение оператора встать на место клиента, спроецировать описанную ситуацию на себе и понять, что он может сделать, чтобы помочь - есть залог успеха. За год на этом портале мы решили наибольшее количество проблем, с которыми к нам обратились клиенты – 550 штук и дали наибольшее количество ответов – более четырех тысяч! Эти результаты и теплые слова благодарности дают стимул для новых совершенствований.
В наступающем году наша команда продолжит движение по пути непрерывных улучшений, и я уверена, что нам удастся реализовать все задуманное. Как и прежде мы ждем от вас обратную связь, ведь именно она позволяет нам двигаться дальше!
Любви, большого счастья, удачи и финансового благополучия вам в Новом году.
Ваша Наталья.
Комментарии 3
В новый год принято входить оставив проблемы в прошлом.
Давайте попробуем не нарушать этой традиции?
Может быть, и эти мои (а на самом деле, Ваши) застарелые проблемы решить можете?
- ВТБ24 обманывает клиентов "Привилегии" совершая подлог документов;
- ВТБ24 грубо нарушает условия кредитного договора и при этом спешно отказывается давать письменный ответ на жалобу, а потом врёт о том, что проблема решена.
- ВТБ24 фальсифицирует кредитные истории клиентов;
Сможете совершить новогоднее чудо?