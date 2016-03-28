Как-то неожиданно быстро пролетело время первого квартала! Как обычно, закрутил водоворот ежедневных дел и все никак не доходили руки написать что-нибудь интересное в моем блоге. Но вот важное событие заставило меня отложить все дела и поделиться новостями с читателями моего блога.Ежегодно, в конце марта проходит международный форум Call Center World, в этом году это был юбилейный, XV! Мы ежегодно принимаем участие в Форуме и в качестве докладчиков - нам есть чем поделиться с коллегами по сообществу, и в качестве конкурсантов в различных номинациях.Но главное событие - это международный конкурс - оператор Года "Хрустальная Гарнитура" Сall Сenter Guru Awards. После долгого марафона предварительного отбора, финалисты, операторы различных Call центров, встречаются в очной "битве" на сцене перед Высоким Жюри. А в Жюри - сплошь истинные Гуру индустрии Call центров и нелегко завоевать их расположение. Необходимо обладать знаниями профессиональными и уметь красиво эти знания продемонстрировать! Весь вечер сопровождался креативным музыкальным аккомпанементом, бурей аплодисментов и эмоций… эмоции переполняли каждого из присутствующих: все волновались, болели за номинантов и радовались победам друг друга от чистого сердца.Так вот, в этом году Оператором Года стала, сотрудник нашего Контактного центра из Барнаула! История её Победы - это "простая" история, как она мечтала победить и победила! Да, главный приз наш, и это уже не в первый раз! Я надеюсь и не последний.Так жев номинациидосталась 2-й группе обработки входящих звонков (Контактный центр Москва)Еще четыре приза оказались нашими. Перечислю номинации, где мы были отмечены Высоким Жюри:(Контактный центр Барнаул)(Внедрение систем Голосового самообслуживания и Речевой аналитики в Контактном центре ВТБ24);(Шарихин Алексей, Контактный центр Москва)Наверняка, вы успели насчитать 6 наград…но это не совсем всё. На самом деле их 7. Эта магическая цифра, седьмая награда в копилке ВТБ24 – это памятный дипломбыл вручен Старшему вице-президенту, директору Департамента клиентского обслуживания Смирновой Наталье Александровне, т.е. мне