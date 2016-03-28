Вход
Профиль Блог Лента Активность

Победа!

28.03.2016 17:54 4 1 254 просмотра
Как-то неожиданно быстро пролетело время первого квартала! Как обычно, закрутил водоворот ежедневных дел и все никак не доходили руки написать что-нибудь интересное в моем блоге. Но вот важное событие заставило меня отложить все дела и поделиться новостями с читателями моего блога.


Ежегодно, в конце марта проходит международный форум Call Center World, в этом году это был юбилейный, XV! Мы ежегодно принимаем участие в Форуме и в качестве докладчиков - нам есть чем поделиться с коллегами по сообществу, и в качестве конкурсантов в различных номинациях.

Но главное событие - это международный конкурс - оператор Года "Хрустальная Гарнитура" Сall Сenter Guru Awards. После долгого марафона предварительного отбора, финалисты, операторы различных Call центров, встречаются в очной "битве" на сцене перед Высоким Жюри. А в Жюри - сплошь истинные Гуру индустрии Call центров и нелегко завоевать их расположение. Необходимо обладать знаниями профессиональными и уметь красиво эти знания продемонстрировать! Весь вечер сопровождался креативным музыкальным аккомпанементом, бурей аплодисментов и эмоций… эмоции переполняли каждого из присутствующих: все волновались, болели за номинантов и радовались победам друг друга от чистого сердца.


Так вот, в этом году Оператором Года стала Маргарита Ворона, сотрудник нашего Контактного центра из Барнаула! История её Победы - это "простая" история, как она мечтала победить и победила! Да, главный приз наш, и это уже не в первый раз! Я надеюсь и не последний.


Так же победа в номинации «Лучшая большая команда» досталась 2-й группе обработки входящих звонков (Контактный центр Москва)


Еще четыре приза оказались нашими. Перечислю номинации, где мы были отмечены Высоким Жюри:

ЛУЧШИЙ БОЛЬШОЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР (Контактный центр Барнаул)


ЛУЧШЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ. ПРОДУКТ ГОДА (Внедрение систем Голосового самообслуживания и Речевой аналитики в Контактном центре ВТБ24);


КОМАНДНЫЙ ЛИДЕР ГОДА (Шарихин Алексей, Контактный центр Москва)


ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ


Наверняка, вы успели насчитать 6 наград…но это не совсем всё. На самом деле их 7. Эта магическая цифра, седьмая награда в копилке ВТБ24 – это памятный диплом «За высокие достижения и весомый вклад в развитие индустрии контактных центров за последние 15 лет» был вручен Старшему вице-президенту, директору Департамента клиентского обслуживания Смирновой Наталье Александровне, т.е. мне smile:oops:


Спасибо всем кто с нами!

Комментарии 4

Deda118  (Deda118)
#
Поздравляю!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Наталья, мои поздравления Вам и всей Вашей команде!!!!!
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Цитата
Марина Топтыгина пишет:
Наталья, мои поздравления Вам и всей Вашей команде!!!!!

Марина, спасибо большое! Рады стараться smile:gramercy:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения