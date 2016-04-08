"День Клиента" - каждый день!

Недавно мы отмечали День Клиента, и мне показалось уместным поговорить с вами об этом. Конечно, очень важные праздники - день медицинского работника или день шахтера и все поздравляют представителей этих замечательных профессий! Но что же такое день клиента? Кого поздравлять? Тот, кто придумал этот праздник поистине мудрый человек, он подарил нам день, когда поздравления получают все без исключения! Все мы, так или иначе, сталкиваемся с обслуживанием в разных сферах, то есть являемся Клиентами. Так что с Праздником дорогие друзья!
Есть такая фраза: относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. В сфере обслуживания (к которому относится и банковское обслуживание тоже) ее можно слегка перефразировать: сделай все возможное и невозможное, чтобы Клиент был удовлетворен. Я здесь не говорю о тех требованиях Клиента, ради выполнения которых нам бы пришлось нарушить законы этики и морали, я говорю о том максимальном участии, которое хочет каждый из нас, когда сталкивается с равнодушием, недопониманием, нежеланием даже шевельнуться для того, чтобы просто выполнить свою работу.
Равнодушным людям не место в рядах сотрудников Департамента клиентского обслуживания Банка ВТБ 24, наша команда каждый день старается создать для клиентов Банка ВТБ24 - день Клиента! К сожалению, иногда мы сталкиваемся с непредвиденными трудностями в процессе использования продуктов банка. Кстати, сотрудники банка с ними тоже сталкиваются, но вот как они решаются, насколько быстро?
Какие-то проблемы связаны с техническими составляющими, с программным обеспечением - такие проблемы не всегда удается решить быстро, а вот там где мы можем реально повлиять на результат - там мы делаем все максимально оперативно. Те, кто оставляет свои отзывы с проблемными вопросами на этом портале в разделе "Народный рейтинг" или на других ресурсах медиа пространства, те, кто пишет нам на сайте Банка или просто звонит в контактный центр, знают, что их проблемы решаются.
И все-таки мы отметили День Клиента в нашем Департаменте клиентского обслуживания, причем сотрудники сами были инициаторами проведения этого праздника. Не изменяя традициям, коллеги со всех 4-х площадок: Москва, Барнаул, Чебоксары и Оренбург, поделились забавными диалогами с клиентами. Улыбнитесь вместе с нами!
Сотрудник: Назовите, пожалуйста, адрес прописки, начиная с города.
Клиент: г. Барнаул
Сотрудник: Улица, дом, квартира имеются?
Клиент: Эмм… Да… Квартира двухкомнатная… С балконом.
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Сотрудник: Перевод был совершен внутри банка ВТБ24 или со стороннего банка?
Клиент: С потустороннего.
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Обращается клиент с фразой: «У меня есть проблема, меня зовут Настя».
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Сотрудник: Назовите, пожалуйста, полный номер вашей карты.
Клиент: Полный или последние 4 цифры?
Сотрудник: 16-тизначный номер, указанный на лицевой стороне карты.
Клиент: Ага, поняла. Хорошо. А с начала или с конца?
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Клиент: Не могу снять средства в банкомате
Сотрудник: № карты назовите, пожалуйста
Клиент: Зачем? Чтобы вы за меня их сняли?
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Также сотрудники выразили свою благодарность клиентам ВТБ24 в творческом виде – фантазию работников мы не ограничивали. И я в очередной раз убедилась, что работаю с очень креативными людьми! В то время, пока кто-то рисовал коллаж или подбирал мотив к песне восхваляющей Клиента, другие писали стихи и просто делали оригинальные фото.
Вот такое чудесное стихотворение прислали сотрудники Контактного центра города Чебоксары
Спасибо, дорогой клиент,
Что вместе целых десять лет
Идем мы об руку с тобой,
Мы очень ценим выбор твой!
И в час, и в два, и в три утра,
Спешим помочь тебе всегда.
Клиент наш-самый лучший мире!
С любовью, ВТБ24!
Дорогие друзья! Еще раз благодарю вас за выбор в пользу ВТБ24! Все наши усилия направлены на то, чтобы сделать обслуживание в Банке еще быстрее и удобнее. Мы растем и развиваемся благодаря Вам, наши самые лучшие клиенты! В ВТБ24 День Клиента - каждый день!
Комментарии 2
Забавные примеры диалогов с клиентами
Очень! Выбрали наиболее смешные.