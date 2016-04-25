В отпуск за счет банка? Легко!

Впереди лето, а это значит, что начинается долгожданный сезон отпусков! Многие уже сейчас покупают путевки, чтобы успеть погреться на солнышке, где-нибудь на лазурном морском берегу Расстраивает лично меня только одно – нынешний курс валюты и, как следствие, выросшие цены на билеты. Мой излюбленный форум про путешествия пестрит постами о том, как люди вынуждены откладывать свои запланированные путешествия в «долгий ящик» и искать альтернативные, менее затратные варианты отдыха. Между тем, во многих обсуждения мелькают упоминания различных бонусных программ от банков по накоплению миль и бонусов, которые можно обменять на авиабилет или аренду номера в гостинице.
Вот оно! – подумала я. – Сейчас как раз то время, когда можно и нужно с пользой потратить накопленные мили по моей «Карте мира». Зашла в свой личный кабинет и с удивлением обнаружила там «круглую» сумму бонусов. С пристрастием начала мучить сайт поисками различных вариантов рейсов в страны из моего списка мест, обязательных к посещению, и поняла, что в этом году отпуску быть! Час или два я перебирала различные аэропорты, искала рейсы без пересадок, читала отзывы про отели и изучала стоимость проживания в них. В конце концов выписала себе 3 варианта отдыха, из которых мне в ближайшее время придется сделать выбор. Самое удивительное, что в двух из них моих милей хватит на билет «туда-обратно»! Ну не чудо ли! Поэтому я не могла не поделиться с Вами этим опытом.
Раз уж я упомянула карты с начислением миль за покупки, то расскажу, как работает такая карта в ВТБ24. Называется она «Карта мира» и выпускается в двух вариантах – золотая и платиновая.
По золотой карте начисляются 2 мили за каждые потраченные 35 рублей, а по платиновой 4 мили за туже сумму. Вдобавок к этому двойные бонусные мили начисляются за покупки в день рождения и в течение двух дней до него, а также за покупки за границей. Как я уже говорила, накопленные мили можно использовать полностью или частично для оплаты билетов любых авиакомпаний, представленных на сайте travel.vtb24.ru или для бронирования номера в отеле. Мили списываются по курсу – 3 мили = 1 руб.
Например, на момент написания этого блога самый дешевый билет в Сочи в один конец стоил 12299 миль. Чтобы получить его бесплатно, нужно потратить по платиновой карте чуть более 100 тысяч рублей. Таким образом, просто расплачиваясь картой в магазинах в течение года, Вы обязательно накопите N-ю сумму миль, на которые сможете купить билеты целиком или значительно уменьшить их стоимость.
Что я все про самолеты, да заморские отели Любителей добираться до места отдыха на поезде мы тоже не обошли стороной. С апреля на нашем сайте бонусной программы «Коллекция» (ссылка) появилась новая категория вознаграждений - железнодорожные билеты на любые направления. Потому, если у Вас открыта карта в ВТБ24, то бегом в свой личный кабинет проверять накопленные мили и бонусы. Вполне возможно, что там вас уже ждет бесплатный отпуск
Комментарии 2
Суммы не большие, периодичность разная, но факт остаётся фактом (печальным)...
Надеюсь на развёрнутый ваш комментарий, спс.