Важные советы для путешественников

В преддверии сезона отпусков хотелось бы дать несколько полезных советов для того чтобы никакие непредвиденные ситуации с банковской картой не омрачили ваш долгожданный отдых. Все они основаны на личном опыте и на опыте наших клиентов.
1. Прежде всего, проверьте срок действия ваших банковских карт. Помните, карта действует до последнего дня месяца, указанного на ее лицевой стороне. Таким образом, если на карте указано 06/16, то это значит, что она действительна до 30 июня 2016 года. Если ваш отпуск предполагается в июле, то необходимо заранее позаботиться о перевыпуске карты.
2. Перевыпуск. Рекомендую заранее уточнить в вашем банке, перевыпускается ли ваша карта автоматически или необходимо в конце срока действия обратиться в банк и заказать новую. В ВТБ 24 некоторые типы карт перевыпускаются только по заявлению клиента. При получении карты ее потребуется активировать, например, запросив баланс в банкомате, тем самым вы заодно проверите ее работоспособность и зафиксируете доступный остаток (баланс). Учтите, что перевыпуск карты займет некоторое время и об этом необходимо позаботиться заранее.
3. Дополнительная карта к вашему счету. Никогда не бывает лишним выпустить к своему счету дополнительную карту. Например, в ВТБ 24 к классическому пакету услуг может быть выпущена 1 дополнительная карта. Таким образом, при неблагоприятных обстоятельствах (неожиданная блокировка, утеря, кража, размагничивание) у вас будет с собой запасная карта.
4. Документы. Что обычно мы берем с собой за границу из документов? Это, конечно же, загранпаспорт и страховка. Я бы посоветовала сделать копии этих документов, а также копию российского паспорта. Многие спросят "зачем?", поясню: каждый банк стоит на страже сохранения финансов своих клиентов и мониторит (регулярно просматривает) все операции клиентов. Стоит только отклониться от привычного алгоритма использования карты или снять деньги в регионе повышенного риска, карта может быть заблокирована до подтверждения операций. То есть клиент должен будет подтвердить, что именно он совершил определенные транзакции, и только тогда карта будет разблокирована. Для идентификации потребуются данные документа, удостоверяющего личность, которые занесены в базу банка, а это, как правило, данные российского паспорта. В ВТБ 24 осуществляются исходящие звонки клиентам с целью проверки операций, но, к сожалению, не всегда возможно дозвониться. Многие меняют сим-карту на местную, а некоторые не принимают звонки из-за роуминга. В таком случае клиенту рано или поздно придется самому позвонить в банк и уточнить, почему по его карте перестали проходить операции. Отказ в обслуживании по карте, как правило, отображается на терминальном чеке или банкомате вот такой фразой "Refer to card issue", то есть «Обратитесь в банк, который выпустил вашу карту». Так вот, перед звонком приготовьте все ваши данные, которые вы передавали в банк для идентификации и, на всякий случай, данные российского паспорта. Так вы сократите время диалога и уменьшите свои расходы на роуминг.
5. Номера карт. Я бы посоветовала перед поездкой обязательно переписать номера ваших карт на бумажный носитель. Там же необходимо записать номер телефона горячей линии банка. При неблагоприятных обстоятельствах вы сможете быстро связаться с банком и четко назвать номера тех карт, которые, например, необходимо срочно заблокировать. Можно продублировать номера карт и в телефон, но... телефон может разрядиться или потеряться! Кстати, звонки на номера, начинающиеся на 8-800 из-за границы невозможны. Поэтому, для звонка нужно использовать прямой городской номер банка. В ВТБ 24 также предусмотрена возможность сделать On-line звонок или заказать обратный вызов на ваш номер телефона. Воспользоваться этими услугами можно на нашем сайте (ссылка «Связаться с нами» в верхнем левом углу).
6. Не лишним будет напомнить - НИКОГДА НЕ ДЕРЖИТЕ ПИН-КОД РЯДОМ С КАРТОЙ! Все это знают, но, к сожалению, не всегда выполняют. Если вам сложно запомнить ПИН-код вашей карты, то поменяйте его на комбинацию цифр, которую вам легко запомнить. Эту услугу предоставляют большинство банков. И не забывайте, что пользоваться картой нужно только в проверенных местах. Не используйте карту в лавках, на рынках, старайтесь избегать уличных банкоматов.
Вот несколько совсем простых рекомендаций. Теперь я уверена, что ваш отпуск пройдет без происшествий В следующий раз я расскажу вам, что нужно сделать ПОСЛЕ возвращения из отпуска! Может быть, кто-то поделится своими секретами в комментариях. Пишите, спрашивайте, делитесь!
Комментарии 8
Звонил успешно через мобильное приложение.
Звонил успешно через мобильное приложение.
Интересно-интересно Поделитесь, пожалуйста, с нами опытом, как у Вас это получилось.
Пластиковые карты обязательно перед выездом за границу проверьте срок действия! За статью автору респект. Все в тему.
Спасибо
Ко всему написанному, я бы ещё добавил то, что перед поездкой надо себе чётко уяснить, что за пользование картой (в банкоматах или через оператора) сторонние банки или "родной" банк-эмитент часто берут комиссию. Сколько раз приходилось наблюдать как обладатели карт мечутся перед снятием средств, чтобы выяснить есть комиссия или нет, и какая, если есть. Или после снятия (совершения операции) возмущаются, что "...денИг малА...". Может проще выяснить это заранее и пользоваться своей картой, так сказать, со знанием дела?
Абсолютно с Вами согласна! А еще лучше изучить тарифы до получения карты или сразу же после