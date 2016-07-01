А вы регулярно проверяете выписку по банковской карте?

Итак, Ваш отпуск прошел отлично, в том числе, надеюсь, благодаря некоторым моим советам из предыдущего блога. Вы полны впечатлений, рассказываете родным и друзьям о необыкновенных местах, в которых Вы побывали, показываете фотографии, получаете лайки в соцсетях. И вот так незаметно проходит время, отдаляя Вас от прекрасных мгновений отпуска… Так что же необходимо сделать сразу после возвращения из отпуска, если Вы использовали свои банковские карты для оплаты?
Первое, что нужно сделать дней через 5-10 после возвращения домой – это сформировать выписку за весь период пребывания в отпуске, а может быть даже за предыдущий месяц, если Вы заказывали машину, бронировали отель, покупали авиабилеты или расплачивались банковской картой. Чтобы не тратить свое время на посещение офиса, лучше сделать это через интернет-банк. Конечно же, Вы сохранили все чеки из магазинов и ресторанов, где пользовались картой, ведь мало ли что может случиться? Да, все правильно, деньги любят счет, и Вы приступаете к проверке выписки. Если что-то не помните из тех затрат, которые указаны в выписке, то на помощь придут чеки, путевые заметки, а может быть фотографии, сделанные в ресторане.
Баланс не сходится, и Вы недосчитались крупной суммы? Не торопитесь расстраиваться! Возможно, при заказе автомобиля или отеля сумма была зарезервирована на Вашем счете, затем по факту сдачи авто или выселения из отеля с Вас списали фактическую сумму по счету, а замороженная сумма так и осталась «висеть» в заблокированном виде без возможности ею пользоваться. В этом случае необходимо обратиться в Ваш банк для проверки. Будет гораздо продуктивнее, если Вы сразу обозначите специалисту возможную проблему, по которой Вы недосчитались средств на счете.
В некоторых банках такие суммы разблокируются автоматически на 34 или 40 день, но чтобы не ждать так долго, банк-эмитент карты проводит свои мероприятия для того, чтобы сумма побыстрее стала доступна клиенту. Не буду подробно останавливаться на «кухне» таких действий, только скажу, что банки делают все возможное в рамках межбанковского взаимодействия для ускорения процесса разблокировки денег. Иногда, опираясь на некоторые параметры транзакции, специалист банка может разблокировать сумму в течение нескольких минут.
Но, к сожалению, бывают случаи, когда в выписке клиент обнаруживает излишне списанные суммы. Так что же делать в этом случае? Как правило, срок подачи обращения для оспаривания транзакции ограничен, поэтому тянуть с подачей такого заявления не стоит. Замечу, что процесс опротестования небыстрый, и срок регламентируется правилами международных платежных систем, поэтому стоит набраться терпения и ждать результатов расследования.
Если подобная ситуация коснулась кредитной карты, то я бы рекомендовала погасить имеющуюся задолженность, дабы не были начислены проценты и пени за просроченный платеж. Если операция будет опротестована успешно, то средства благополучно вернутся на Вашу карту, и Вы сможете ими воспользоваться.
Еще один момент, на который я бы хотела обратить Ваше внимание - если валюта счета Вашей карты отличается от валюты, в которой Вы расплачивались за покупки, может возникнуть курсовая разница. Об этой ситуации я писала в этом посте на примере мультивалютной карты, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу лишь то, что на курсовой разнице можно как выиграть, так и проиграть.
Несмотря на то, что все вышесказанное я соотнесла с «послеотпускным» периодом, настоятельно рекомендую Вам взять за правило проверять выписку ежемесячно. Для этого не нужно посещать офис, ведь выписка может быть сформирована в интернет-банке.
А вы регулярно проверяете выписку по банковской карте?
Комментарии 8
Я да, без этого никуда). + Сейчас появилось удобное приложение smart от втб24. Узнал многое о своих покупками.
Спасибо Жаль, что когда я писала статью Копим деньги правильно! приложения Смарт SMS еще не было. Наглядно показывает на что уходят деньги.
Я да, без этого никуда). + Сейчас появилось удобное приложение smart от втб24. Узнал многое о своих покупками.
Спасибо Жаль, что когда я писала статью Копим деньги правильно! приложения Смарт SMS еще не было. Наглядно показывает на что уходят деньги.
Ничего SMS не показывают Как и выписка из интернет банка. Так как в супермаркете можно купить еду, стиральный порошок и велосипед
А пойдет все по статье - Супермаркет,а не еда бытовая химия и спорт
Это очень грубая категоризация с помощью которой трудно понять все таки на какие категории товаров уходят деньги
Ничего SMS не показывают Как и выписка из интернет банка. Так как в супермаркете можно купить еду, стиральный порошок и велосипед
А пойдет все по статье - Супермаркет,а не еда бытовая химия и спорт
Это очень грубая категоризация с помощью которой трудно понять все таки на какие категории товаров уходят деньги
У каждого свое мнение. Я подобного никогда не видел и очень рад новинке. Подскажите пож-та, у какого банк более детальные расчеты, которые определяют, что если велосипед куплен в супермаркете - это категория спорт?
У каждого свое мнение. Я подобного никогда не видел и очень рад новинке. Подскажите пож-та, у какого банк более детальные расчеты, которые определяют, что если велосипед куплен в супермаркете - это категория спорт?
Ни у какого Так как это надо делать разбивку по чеку. А тут уже есть программы для ведения личной бухгалтерии. А разбирать траты по категориям сейчас умеет и Сбер практически все банки пользующиеся фактурой от ЦФТ.
А по разбору СМС есть и несколько сторонних приложений в Маркете
Ни у какого Так как это надо делать разбивку по чеку. А тут уже есть программы для ведения личной бухгалтерии. А разбирать траты по категориям сейчас умеет и Сбер практически все банки пользующиеся фактурой от ЦФТ.
А по разбору СМС есть и несколько сторонних приложений в Маркете
Спасибо, буду теперь знать.