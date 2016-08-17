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Все расходы под контролем!

17.08.2016 16:29 7 2 265 просмотров
Кто регулярно читает мой блог, наверняка помнит заметку "Копим деньги правильно!" в которой я рассказывала о способах учета и накопления денег. Так вот, на тот момент я очень хотела порекомендовать читателям какой-нибудь очень удобный сервис для анализа операций по картам. Но не нашла такой – одни программы были платными, другие вызывали вопросы безопасности, а третьи не могли похвастаться удобством или наглядностью. Поэтому я по старинке рекомендовала Вам сохранять чеки от покупок и их анализировать smile:) Но время бежит, все меняется. Рада представить Вам инструмент, который объединяет в себе простоту, удобство, безопасность и наглядность – Смарт SMS.



Приложение самостоятельно анализирует SMS-сообщения по операциям, и в зависимости от категории торгово-сервисной точки разбивает операции по блоками: Продукты, Ресторан, Автомобиль, Дети, Подарки и т.д. Отдельно считается сумма выданных наличных денег, которую вручную можно разбить на категории.

Приятной фишкой приложения является возможность «прикрепить» к операции фотографию (например, купленного товара или чека), а также добавить текстовую заметку. Таким образом, Вы никогда не забудете, на что потратили деньги.



После установки приложения режим получения сообщений по операциям изменится:
1. Если телефон подключен к интернету – придет Push-уведомление;
2. Если телефон не подключен к интернету – придет обычное SMS-сообщение;
3. Если Вы находитесь в зоне неуверенного приема сети и интернета, то сообщения могут дублироваться: сообщение придет и в виде Push-уведомления в приложении, и в виде SMS.

Конечно, чтобы приложение считало для Вас расходы точнее, нужно проводить как можно больше операций по карте, а наличных тратить как можно меньше (ну или не забывать, потом их распределять по категориям).
Лично я пользуюсь этим приложением с первого дня его выхода и очень довольна его работой. Ни один другой инструмент не давал мне того результата, который показывает Смарт-SMS. Если у Вас уже есть опыт использования этого приложения, то поделитесь им с нами в комментариях к этой статье. А если Вы еще не начали им пользоваться, то рекомендую начать это делать прямо сейчас, скачав приложение на свой телефон

App Store (iPhone)
Play Маркет (Android)

Если в процессе использования у Вас появятся вопросы, то я буду рада на них ответить. Инструкция к приложению размещена на нашем сайте.

И пусть ваши расходы всегда будут под контролем!

Комментарии 7

Ira V  (volkovais)
#
Очень полезная информация , спасибо
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Цитата
Ira V пишет:
Очень полезная информация , спасибо

Ирина, очень рада, что понравилось smile:)
Павел Павел  (pasha83)
#
Данный пост действительно интересный.
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Цитата
Павел Павел пишет:
Данный пост действительно интересный.

Спасибо! Приятно smile:)

Цитата
Павел Павел пишет:
Какая тема следующая?

Секрет smile:-x Узнаете уже в ближайшее время)
Владимир  (Blinkoff)
#
Цитата
Наталья Смирнова пишет:

Цитата
Павел Павел пишет:
Какая тема следующая?

Секрет smile:-x Узнаете уже в ближайшее время)

Было бы интересно почитать еще о современных технологиях smile:) платежах pay pass, недавно запущеном сервисе Samsung pay, ну и конечно сервисе, который ждут все яблочники smile:) - Apple Pay. Есть ли в планах запуск последнего в ВТБ 24? Насколько это безопасно?
Александр Д.  (Alexander.D)
#
Здравствуйте Наталья, продолжайте пожалуйста вести блог!
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