Все расходы под контролем!

Кто регулярно читает мой блог, наверняка помнит заметку "Копим деньги правильно!" в которой я рассказывала о способах учета и накопления денег. Так вот, на тот момент я очень хотела порекомендовать читателям какой-нибудь очень удобный сервис для анализа операций по картам. Но не нашла такой – одни программы были платными, другие вызывали вопросы безопасности, а третьи не могли похвастаться удобством или наглядностью. Поэтому я по старинке рекомендовала Вам сохранять чеки от покупок и их анализировать Но время бежит, все меняется. Рада представить Вам инструмент, который объединяет в себе простоту, удобство, безопасность и наглядность – Смарт SMS.
Приложение самостоятельно анализирует SMS-сообщения по операциям, и в зависимости от категории торгово-сервисной точки разбивает операции по блоками: Продукты, Ресторан, Автомобиль, Дети, Подарки и т.д. Отдельно считается сумма выданных наличных денег, которую вручную можно разбить на категории.
Приятной фишкой приложения является возможность «прикрепить» к операции фотографию (например, купленного товара или чека), а также добавить текстовую заметку. Таким образом, Вы никогда не забудете, на что потратили деньги.
После установки приложения режим получения сообщений по операциям изменится:
1. Если телефон подключен к интернету – придет Push-уведомление;
2. Если телефон не подключен к интернету – придет обычное SMS-сообщение;
3. Если Вы находитесь в зоне неуверенного приема сети и интернета, то сообщения могут дублироваться: сообщение придет и в виде Push-уведомления в приложении, и в виде SMS.
Конечно, чтобы приложение считало для Вас расходы точнее, нужно проводить как можно больше операций по карте, а наличных тратить как можно меньше (ну или не забывать, потом их распределять по категориям).
Лично я пользуюсь этим приложением с первого дня его выхода и очень довольна его работой. Ни один другой инструмент не давал мне того результата, который показывает Смарт-SMS. Если у Вас уже есть опыт использования этого приложения, то поделитесь им с нами в комментариях к этой статье. А если Вы еще не начали им пользоваться, то рекомендую начать это делать прямо сейчас, скачав приложение на свой телефон
App Store (iPhone)
Play Маркет (Android)
Если в процессе использования у Вас появятся вопросы, то я буду рада на них ответить. Инструкция к приложению размещена на нашем сайте.
И пусть ваши расходы всегда будут под контролем!
Комментарии 7
Очень полезная информация , спасибо
Ирина, очень рада, что понравилось
Данный пост действительно интересный.
Спасибо! Приятно
Какая тема следующая?
Секрет Узнаете уже в ближайшее время)
Какая тема следующая?
Секрет Узнаете уже в ближайшее время)
Было бы интересно почитать еще о современных технологиях платежах pay pass, недавно запущеном сервисе Samsung pay, ну и конечно сервисе, который ждут все яблочники - Apple Pay. Есть ли в планах запуск последнего в ВТБ 24? Насколько это безопасно?