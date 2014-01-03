Популярные сообщения

Хочется оценить суммарные потери людей (домохозяйств), предприятий и государства от осеннего "наведения порядка" и отзыва лицензии у ряда банков....
Ведь всё это больше напоминает бессудную расправу, рейдерскую атаку с последующим разорением атакуемого и распределением "сладких" кусочков среди "правильных" людей и структур... Спасибо ещё пригорбачёвской статье 20 из Закона "О Банках и банковской деятельности" от 02.12.1990г., которая наделяла ЦБ бесконтрольными и бессудными правами на произвол и расправы, под названием "ликвидация" кредитной организации... Даже если проблемы этой организации в виде клиентской паники созданы именно руководством ЦБ, способным под камеру сурово и сильно настращать вкладчиков и заставить их в панике броситься в банки, чтобы забирать свои депозиты. Банки же, не выдержав единовременного наплыва клиентов, с полным основанием и вразрез с требованиями Премьер-министра от 28.
Читать далее