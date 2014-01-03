Цена "порядка".

Хочется оценить суммарные потери людей (домохозяйств), предприятий и государства от осеннего "наведения порядка" и отзыва лицензии у ряда банков....

Ведь всё это больше напоминает бессудную расправу, рейдерскую атаку с последующим разорением атакуемого и распределением "сладких" кусочков среди "правильных" людей и структур... Спасибо ещё пригорбачёвской статье 20 из Закона "О Банках и банковской деятельности" от 02.12.1990г., которая наделяла ЦБ бесконтрольными и бессудными правами на произвол и расправы, под названием "ликвидация" кредитной организации... Даже если проблемы этой организации в виде клиентской паники созданы именно руководством ЦБ, способным под камеру сурово и сильно настращать вкладчиков и заставить их в панике броситься в банки, чтобы забирать свои депозиты. Банки же, не выдержав единовременного наплыва клиентов, с полным основанием и вразрез с требованиями Премьер-министра от 28.11.2013, лишаются лицензии и уничтожаются. Ликвидация банка, как и взрыв склада обесценивает на два порядка, то, что в этом банке было. От самого банка остаётся ноль стоимости, а от работавших под его контролем денег - 1...2%... Как и в любом другом деле, где уничтожается основной капитал бизнеса. А основной капитал бизнеса, куда и деньги вкладчиков вложены, это сам бизнес.

А деньги их клиентов, тут же перекочёвывают на корсчёт Банка России. Как потом "эффективный" страховщик (он же кредитор первой очереди и он же конкурсный управляющий активами ликвидируемого банка) АСВ распоряжается жалкими остатками активов ликвидируемых банков много описывалось в СМИ и в сети.

И если при Горбачёве ЦК могло как-то укоротить Председателя ЦБ, если бы тот злупотреблял полномочиями ст.20 Закона 395-1, то сегодня на ЦБ практически нет никакой управы...Может быть только разве что кроме нескольких ребят из МВФ или ФРС... (Дело здесь не в их заговорах, а в общих навязанных ими правилах игры, при которых их интересы - превыше всего)

Имеет ли это какое-то отношение к пользе для страны, для людей, для развития страны и для роста качества жизни всех?



Если польза от осенних крахов банков сомнительна, то давайте посчитаем вред...



Описывайте в комментариях Вашу оценку Вашего ущерба, или просто произошедшие с Вами беды... Пусть Банк России и АСВ увидят, как много "полезного" они сделали и к каким бедствиям и проблемам людей это привел...



Как сказал Данила Багров из Брата-2

"Сила - там где правда"

"Кто других ограбил, не стал сильнее"



Добавлю, что: "Сила у тех, кто пользу людям приносит"

Вот и давайте своими оценками принесём людям пользу и отучим государство и Банк России грабить своих граждан