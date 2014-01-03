Цена "порядка".

Хочется оценить суммарные потери людей (домохозяйств), предприятий и государства от осеннего "наведения порядка" и отзыва лицензии у ряда банков....
Ведь всё это больше напоминает бессудную расправу, рейдерскую атаку с последующим разорением атакуемого и распределением "сладких" кусочков среди "правильных" людей и структур... Спасибо ещё пригорбачёвской статье 20 из Закона "О Банках и банковской деятельности" от 02.12.1990г., которая наделяла ЦБ бесконтрольными и бессудными правами на произвол и расправы, под названием "ликвидация" кредитной организации... Даже если проблемы этой организации в виде клиентской паники созданы именно руководством ЦБ, способным под камеру сурово и сильно настращать вкладчиков и заставить их в панике броситься в банки, чтобы забирать свои депозиты. Банки же, не выдержав единовременного наплыва клиентов, с полным основанием и вразрез с требованиями Премьер-министра от 28.11.2013, лишаются лицензии и уничтожаются. Ликвидация банка, как и взрыв склада обесценивает на два порядка, то, что в этом банке было. От самого банка остаётся ноль стоимости, а от работавших под его контролем денег - 1...2%... Как и в любом другом деле, где уничтожается основной капитал бизнеса. А основной капитал бизнеса, куда и деньги вкладчиков вложены, это сам бизнес.
А деньги их клиентов, тут же перекочёвывают на корсчёт Банка России. Как потом "эффективный" страховщик (он же кредитор первой очереди и он же конкурсный управляющий активами ликвидируемого банка) АСВ распоряжается жалкими остатками активов ликвидируемых банков много описывалось в СМИ и в сети.
И если при Горбачёве ЦК могло как-то укоротить Председателя ЦБ, если бы тот злупотреблял полномочиями ст.20 Закона 395-1, то сегодня на ЦБ практически нет никакой управы...Может быть только разве что кроме нескольких ребят из МВФ или ФРС... (Дело здесь не в их заговорах, а в общих навязанных ими правилах игры, при которых их интересы - превыше всего)
Имеет ли это какое-то отношение к пользе для страны, для людей, для развития страны и для роста качества жизни всех?
Если польза от осенних крахов банков сомнительна, то давайте посчитаем вред...
Описывайте в комментариях Вашу оценку Вашего ущерба, или просто произошедшие с Вами беды... Пусть Банк России и АСВ увидят, как много "полезного" они сделали и к каким бедствиям и проблемам людей это привел...
Как сказал Данила Багров из Брата-2
"Сила - там где правда"
"Кто других ограбил, не стал сильнее"
Добавлю, что: "Сила у тех, кто пользу людям приносит"
Вот и давайте своими оценками принесём людям пользу и отучим государство и Банк России грабить своих граждан
Комментарии 2
Вопросы могут быть к отзыву лицензии у МБ и у дагбанков - но там криминал, о котором не мало писалось. Отозвали? А нефиг было деньги мыть, тем более кому ни попадя. А там ещё и активы рисованные, как оказалось. Вызывает вопросы в принципе долгая и светлая жизнь подобных организаций - но это вопросы скорее к предыдущему главе ЦБ.
У остальных статья закона:
Если банк не способен покрыть свои обязательства на сумму, превышающую 1000 МРОТ (в переводе на человеческий - около 5 000 000 руб) в срок 14 дней, то ЦБ обязан отозвать лицензию.
Точка.
Закон есть закон, такие дела. Банки лопаются, это риск, чем меньше кредитная организация тем сложнее ей удержаться на плаву, ничего не попишешь. В том, что люди несут деньги в мелкие банки, открывают там счета юр лиц - тут уж, извините, виноваты сами люди.
Это только физлица.
С юрлицами и ИП все сложнее. С одной стороны, до них очередь при банкротстве практически не доходит. С другой - по декабрьским отзывам были особые случаи. Скажем, в Калининграде была введена программа кредитования малого бизнеса через МСП Банк и его банки-агенты. Те, кто попал в программу, спаслись хотя бы от немедленной остановки работы. Но все равно их деньги в ликвидированных банках пропали - так что можно записывать средства юрлиц в потери полностью.
С этого года ИП до 700000 застрахованы. В Новокузнецке уже первый прецедент по этому закону.
Вот так можно прикинуть приблизительные потери. Не считая косвенных потерь экономики от остановки (а возможно и банкротства) ряда предприятий, потерявших деньги; от остановки инвестпрограмм; от перехода юрлиц в банки с худшим обслуживанием и тарифами.