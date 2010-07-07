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Елена Ищеева: гид в лабиринте профессиональной карьеры

07.07.2010 18:51 16 3 149 просмотров
На первый взгляд книгу Елены Ищеевой "Жизнь на грани ТВ" к категории деловой литературы не отнесешь. Это классическая автобиография знаменитости со множеством фотографий, подробностями личной жизни и попутными "секретами красоты". Если читать внимательно и по сути, то эта очаровательная, женственная книга-образ дает нам представление не только о медийном и закадровом облике известной телеведущей, но и является прекрасным учебником построения успешной профессиональной карьеры. Весьма актуально в наши дни, так как бизнес-книг, реально отражающих мир большой карьеры со всеми его противоречиями практически не существует. Эта книга не только для будущих телезвезд. Массу полезного для себя в ней почерпнет любой амбициозный специалист, стремящийся к успеху в своем деле.

Елена Ищеева - один из самых серьезных профессионалов отечественного телевидения. Отечественное телевидение - это крупная корпорация со своими жесткими законами.



В классических руководствах по достижению профессионального успеха речь идет о некоем идеальном мире. Там нет интриг, завистников, недоброжелателей, недоговоренностей, изменения внешней и внутренней конъюктуры, ошибок, падений, слез, несправедливости. Там все устроено просто и ясно: учись хорошо и по специальности, защити диплом, "распределись" в хорошее место, будь добросовестным и послушным, никогда не рискуй, работай много и все тебе воздастся. От реальной картины здесь истинно только то, что хорошо учиться и много работать действительно необходимо. Но это еще не все. Очень редко карьера развивается линейно, гораздо чаще этот процесс похож на запутанный лабиринт со множественными "подводными" камнями.

Только не надейтесь, что в книге Елены есть живописание телевизионных козней, интриг, обид за прошлое и на будущее. Ищеева удивительно тактична и спокойна в своих воспоминаниях. Также вы не найдете здесь никаких назидательных поучений от успешного мэтра робким новичкам.

На обложке книги напечатана фраза-подзаголовок "Хочешь попасть на экран? Узнай о телевидении из первых рук". В чем же секрет большого телевизионного успеха? Ничего сверхъестественного - окажись в нужном месте, хватайся за любую работу, работай как проклятый, общайся с людьми. "Меня спасала и везде пропускала моя улыбка", - вспоминает Елена, - "По наивности мне нравилось улыбаться всем и вся. Это обезоруживало мрачных сотрудников редакции и помогало мне устанавливать первые контакты".

Если выпал шанс - не пасуй, а хватайся за него и делай все возможное и невозможное, чтобы у тебя получилось. Надо ехать на Северный полюс, не успев собрать зимние вещи - поезжай. Надо перемонтировать сюжет своими руками в рекордные сроки - не спи ночь. Надо эффектно выглядеть в кадре - работай над этой задачей с тщательностью Леонардо да Винчи и целеустремленностью олимпийского чемпиона. Если тебя критикуют профессионалы - не расплескивай слезы по студии, а мотай на ус и исправляй ошибки. Если с тобой не разговаривают коллеги и даже напарники - улыбайся и продолжай работать.

Это чем-то отличается от других корпоративных карьер? Ничуть. Очевидцы рассказывают, что первые русские сотрудники, которым выпала честь стать партнерами в знаменитой консалтингово-аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers с большим энтузиазмом брались за любую предложенную работу (а нагрузки в «большой четверке» и без дополнительного служебного рвения огромные) и справлялись с ней блестяще. Наверняка каждый из нас вспомнит множество подобных примеров из любой профессиональной сферы - от банковского дела до юриспруденции.

Но все-таки, как на экран попасть? Где точка входа? Опять все буднично и прозаично, никаких волшебных откровений. Елена начинала работу в Останкино в должности курьера. Вот такая entry level position. Никакой романтики. Конечно, можно долго ломать голову и дискутировать о том, найдет ли счастливый случай и/или своя добрая фея каждого. Только далеко не каждый на самой простой курьерской работе будет "по старой привычке, выработанной еще с детства, подмечать нюансы, зубрить названия редакций и постоянно вращать головой по сторонам, чтобы нутром прочувствовать, куда же я все-таки попал".

И вот случилось... Шанс пойман. Как постигаются основы профессии? Елена пишет: "Журналистике не учат. Ею нашпиговывают. По крупице кидают скупые советы, захочешь - услышишь, не захочешь - на познание азов профессии может уйти вечность". Не правда ли, тот же принцип действует в любой сфере. Тот, кто готов впитывать, учиться и тут же внедрять в свою работу, ловит профессиональные премудрости на лету. Мало кто знает/помнит, какой огромный путь прошла Елена до ее работы в качестве ведущей знаменитого ток-шоу "Принцип Домино", которое имело у зрителей колоссальный успех во многом благодаря ей. Во всех жанрах, форматах, стилях. От ведущего спортивного ток-шоу до парламентского корреспондента.

Итак, вот она - карьерная вершина. Точнее то, что все вокруг считают таковой. Как меняется жизнь человека, который достиг высокого плато успеха в своей профессии? Какова жизнь в период "медных труб", когда огонь и вода уже позади? "Далее все будет куда прозаичнее, но, как ни странно, именно эта прозаичность, то бишь регулярное мелькание в кадре, и принесут мне пресловутый звездный статус, после которого начнутся многочисленные интервью, обложки журналов и съемки в рекламе. И только я да близкие мне люди будем знать, что самый интересный и романтичный этап карьеры остался позади," - пишет Ищеева.

Не будем раскрывать все секреты. Книгу надо читать. Внимательный читатель увидит и поймет, как выживать в мире корпоративных интриг, как соблюдать баланс между жизнью, семьей и работой на фоне фантастической загрузки, как реализовывать свой талант и наращивать профессионализм, несмотря ни на что.

Книга Елены Ищеевой очень жизнеутверждающая. Несмотря на искренность и реализм в описании сложностей большой профессиональной карьеры, она о том, что профессионалы побеждают всегда.

Комментарии 16

Алексей Борякин  (Brein)
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Прочитал на одном дыхании. Захотелось узнать побольше. Нашёл материал с презентации.
Там Редактора назвали - "Восьмым чудом света".
Презентация КНИГИ



Екатерина Суворова  (28_888)
#
Ольга, спасибо за очередную грамотную и профессиональную рецензию! smile:)
Кстати, Лена, если не ошибаюсь, написала эту книгу всего за месяц (умение работать в сжатые сроки - тоже наука).
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
You are welcome smile:)

Кажется, все-таки за два. Работоспособность и профессионализм Елены не вызывает сомнений.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Только что приехала со съемок, а тут такая неожиданность...
Ольга, вы человек-сюрприз. Я уже про данное произведение почти забыла, так как было давно и страница перевернута. Мне тоже ОЧЕНЬ хочется верить, что профессионалы побеждают всегда. Вот тольк горькая правда состоит в том, что с большим телевидением, со всоей мечтой я все же распростилась.
Представьте, не было бы сейчас Интернета. Куда бы я пошла? В заводскую многотиражку или клерком в офис? Потому что не согласна с тем, что творится за кадром и в кадре, потому что не могу рассказывать про подгузники, когда хочется про политику...
За категоричность и смелость надо платить и я заплатила огромную цену, разочаровавшись в мечте. Такова ПРАВДА.

Благодарю за внимание к моей книге и рада, что вы с нами на Banki.ru
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Лена, рукописи не горят smile:)

Разумеется, все это очень грустно. Но, во-первых, еще не вечер. Во-вторых, Вы еще очень молоды. В-третьих, в России надо жить долго smile:) Ситуация будет меняться и будет меняться еще не раз.

Интернет-медиа набирают все большее и большее значение/влияние не по дням, а по часам. Вы сейчас делаете уникальные вещи в интернет-теле-вещании. Так сейчас и на "большом" телевидении никто не снимает. Рано или поздно это обязательно выстрелит.

Когда я писала, что профессионализм всегда побеждает, я имела в виду, что в то время как обычный среднезаурядный человек мотает сопли и клянет судьбу-злодейку и прочих недоброжелателей (в большинстве случаев, кстати, вполне реально существующих), человек, обладающий талантом и профессионализмом, создает что-то новое. А, как Вы верно отметили в программе у Олега Тинькова, у нас очень мало людей, которые могут создавать что-то интересное.

Ну, а дефицит справедливости в мире, к сожалению, имеет место быть smile:-)). И чем ярче человек, тем его это жестче касается.
Tatiana Ananyeva
#
Ольга, рецензия отличная. Действительно точно подмечены все особенности, которые характерны для бизнес-среды в целом. Так что захотелось книгу прочитать. Потому что иногда именно в таких мелочах ("крути головой, запоминай названия редакций") и состоят те самые ингридиенты, без которых не приготовить блюдо успеха.
И еще при чтении рецензии сразу вспомнился очень любимый в годы учебы фильм "Деловая девушка" - о том, как из подмечания мелочей, упорной работы и умения схватиться за подвернувшуюся возможность можно сделать великолепный шаг к вершине.
В целом мне кажется, что у каждого человека, который прошел такой путь - не важно в телевидении или в бизнесе - есть чем поделиться с другими людьми. Надеюсь, я доберусь как-нибудь и до этой книги. Тем более что женских книг об успехе, достойных прочтения, не так уж и много..
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Татьяна, боюсь, до книги вы не доберетесь. Весь первый тираж распродан давно, а второго издания, к сожалению, не было. Говорю к сожалению потому, что многие мои знакомые так и не смогли найти книгу в магазинах даже в момент ее выхода в свет. Родственница в метро на развале купила за 400 или 500 рублей.
Я осталась очень удивлена работой издательства "Эксмо", которое инициировало написание мною книги для домохозяек и было крайне обескуражено, что получилось про карьеру и успех. И все равно им спасибо, что дали шанс, и я попробовала себя в новом амплуа.
Удалось подвести итоги определенного этапа и перешагнуть в другой...
Tatiana Ananyeva
#
Елена, жаль, что книга стала раритетом. Но это еще раз подтверждает тот факт, что это достойное произведение. Ну хотя бы знаю, что если встречу ее случайно - то стоит попросить почитать. А пробовать новые амплуа - это действительно интересно и очень полезно... Тем более на определенном жизненном этапе.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Таня, см. выше (или ниже). Книга есть в продаже на ОЗОНЕ.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Елена, все не так безнадежно smile:)
Во-первых, я совершенно свободно купила накануне написания рецензии книгу в питерской сети книжных магазинов БУКВОЕД. И на полке было еще несколько экземпляров как минимум. Такая вполне достойная и достаточная стопочка.
Во-вторых, книга сейчас продается на ОЗОНЕ и дата передачи в службу доставки самая ближайшая, без всяких откладываний в долгий ящик.
В-третьих, когда книга только вышла, я точно видела ее в книжных магазинах.
Все вышесказанное не отменяет того, что издательства иногда очень своеобразны в логике своих действий.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Из женских русских книг - Надежда Копытина "Не сдаваться, не сдаваться, не сдаваться!" (первое издание выходило под названием - ХОЧУ ПОПАСТЬ В FORBES), Ольга Гозман "Бизнес - это fun!" (но это строго про бизнес, а не про "женскую долю").

В WORKING GIRL мне гораздо больше нравится героиня Сигурни Уивер, хотя по замыслу и сюжету она выставлена в дурном свете. А основной героине я не могу простить того, что она надевала чужую одежду. Мне это кажется зашкаливающим плебейством и воровством.
Tatiana Ananyeva
#
Оля, спасибо за рекомендацию по поводу книг. Постараюсь до них добраться.. У меня сейчас в офисе коробка рядом со стором стоит - там 25 бизнес-книг.. Как их перечитаю, доберусь до этих smile:-)
А насчет деловой девушки - там действительно в некоторых моментах палку перегнули, но я после просмотра фильма сделала для себя главный вывод - чтобы ты мог использовать шанс, надо к этому готовится.. Нужно действительно смотреть по сторонам, собирать информацию и уметь ее использовать...
А так героина Сигурни Уивер мне тоже понравилась - очень точно показан типаж. А для тех, кто не мысли строго по плану режиссера она вполне положительный персонаж smile:-)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Дело в том, что в обычной жизни и бизнес-реальности, конечно, хорошо образованные и породистые девушки (=Сигурни Уивер) побеждают working girl из предместий. Разумеется, это не отменяет того, что надо смотреть по сторонам, работать над собой и хвататься за предоставленный шанс (возможность позаимствовать чужую одежду к шансам я не отношу).

25 бизнес-книг в "придворном ящике" нет даже у меня, хотя я профессионально бизнес-книги рецензирую. Видимо, стараюсь не накапливать, ибо необоходимость дать внятный отзыв после прочтения, очень давит на психику.

Если прочтете что-то особенно интересное и стоящее - дайте знать. Буду читать и рецензировать.
Tatiana Ananyeva
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Оля, с первым утверждением согласна. Ну а столько книг я не накапливала - просто разом заказала столько книг в интернет-магазине. Читаю постепенно.
Ну а поскольку рецензии я не пишу - только рекомендую знакомым и друзьям, то это упрощает процесс.
Что касается книги, то я могу сказать, что из последнего запомнилась книга Маркуса Бакингема, Курта Коффмана "Сначала нарушьте все правила! Что лучшие в мире менеджеры делают по-другому?". Несмотря на более чем 6 летний опыт работы в кадровой индустрии, столь цельных советов по формированию команды я не так часто встречала.
Ну а по поводу остальных открытий - буду делиться по мере изучкния книг...
Nikola M  (arbitr)
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надо будет почитать,
хотябы потому, что подобных книг вообще в руки не брал...
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