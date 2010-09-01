1 сентября всегда вызывает воспоминания о школе. Школьные годы у меня ассоциируются с одним устойчивым желанием, которое проникло и во взрослую жизнь. Я называю это синдромом «начать-жизнь-с-новой-тетрадочки».
Несмотря на то, что я была отчетливой отличницей, мой импульсивный характер проявлялся в недостаточно ровном почерке и не абсолютно идеальном ведении тетради. То есть «новая жизнь» каждой тетради начиналась с благих намерений, утрированно красивого почерка и избыточной чистописательной старательности, а ближе к экватору буквы и строчки расшатывались, ошибки-описки появлялись и общая безупречность стиля сильно страдала. Я всеми силами души и возможными каллиграфическими подтасовками стремилась к финалу тетради (увеличивая размер букв, расстояния между словами, пропуская лишние строки). Так хотелось, чтобы эта недостойная и неоправдавшая надежд тетрадь закончилась, а новая, девственно-чистая, благоразумно-сияющая началась. Новая тетрадочка была символом новой жизни. Правильной, праведной, достойной и освобожденной от грехов (=ошибок и помарок) прошлого.
Главная «тетрадочка» взрослой жизни – это наш ежеденевник. И, к сожалению, начинать новый ежедневник вроде бы положено только раз в году, зимой. Но, мне кажется, иногда можно делать и уступку своим детским пристрастиям. Начало нового делового сезона – прекрасное время, чтобы начать новую жизнь.
Не было ежедневника совсем? Или мы не очень следовали своим рукописным планам? Жизнь несколько вышла из под контроля? Давайте попробуем это откорректировать.
Ежедневник по методу Глеба Архангельского – прекрасный инструмент для такого «нового заступа» в праведную и эффективную жизнь. Во-первых, он недатированный и новая жизнь может начаться в любой момент. Во-вторых, он тренингово-учебный, заставляющий нас выполнять все ключевые приемы грамотной самоорганизации.
Страничка каждого дня делится на две части. Одна половинка привязана к расчасовке и предназначена для жестких встреч (как в классических ежедневниках целая страница), вторая необходима для фиксации гибких задач, т.е. дел, которые важно сделать, но не так важно, в какое именно время. Это основы гибкого планирования времени, которое позволяет не убиваться и не спотыкаться на ровном месте, если какие-то планы переигрываются с утра на вечер или с одного часа на другой. Вверху каждой страницы выделены специальными картинками строки для того, чтобы записать самое главное дело дня, «ТМ-лягушку» (мелкое, но очень неприятное и психологически сложное дело) и «ТМ-слона» (часть масштабного проекта, требующего регулярного выполнения порции работы). Честно скажу, если вы каждый день проходите через лягушек, слонов и выполняете главный приоритет дня, вы через несколько недель уже причислены к лику ТМ-святых, а ваша жизнь станет гораздо более определенной, динамичной и успешной.
ТМ-обязательностями дело не ограничивается. Внизу каждой страницы есть пометка в виде картинки с изображением подарочной коробки с бантиком. Тут мы должны отметить промежуточную радость дня, которая следует за успешным выполнением грамотно составленного плана . Между прочим, подобрать себе подходящую «радость дня» не так то легко, а забыть о ней совсем – раз плюнуть. Тренировать сочетать работу и отдых, обязательное и желательное – важный момент в поддержании жизненного баланса.
Ежедневник содержит краткую графическую инструкцию по его использованию, приветственное слово автора, карту долгосрочных целей и множество вдохновляющих и направляющих цитат, постепенно знакомящих нас с различными ТМ-премудростями. В ежедневнике есть и кармашек для полезных мелочей. Там находятся разноцветные наклейки для контекстного планирования.
Ежедневник доступен в двух обложках – белоснежно-глянцевой и темно-синей, под кожу. Он довольно массивный, словно предназначен для основательного подхода к нашей жизни. Ведь руль на палубе корабля тоже весомый, а именно ежедневник – тот руль, с помощью которого мы можем направить нашу жизнь в правильное русло.
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