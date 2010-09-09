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Стоит ли бояться коллектора?

09.09.2010 13:22 7 15 439 просмотров
Тарташев В.А. Как избавиться от кредита. Реальные способы выхода из долгового тупика. – Спб.: Питер, 2010.
Ужас, безысходность и отчаянье при встрече с безжалостным кредитором гораздо реальнее, чем эмоции поглощаемого динозавром персонажа «Парка юрского периода». Вы думаете, подобные треволнения касаются только необязательных, неряшливых в финансовом смысле, не очень удачливых людей? Самые спокойные и добродетельные люди могут оказаться и оказываются в такой ситуации.

Однажды раздастся телефонный звонок, прозвучит он в самый неподходящий для нас момент и очень неприятно звучащий голос обратиться к нам как к закоренелым преступникам и заставит нас блеять что-то идиотское, неуверенное, заискивающее. Слова «служба безопасности», «коллекторское агентство», «просроченная задолженность», «передадим дело в суд» звучат для нас зловеще и страшно.

Что делать, если мы по тем или иным причинам, для нас, безусловно, уважительным, не можем отдать долг банку или другой кредитной организации? Что могут с нами сделать те таинственные сотрудники службы безопасности или представители коллекторского агентства, которые снятся нам в тревожных снах с того момента, как финансовая почва под нашими ногами покачнулась?

Книга Виктора Тарташева – первое достоверное письменное изложение на русском языке одного простого и непреложного факта: не так уж много кредиторы могут сделать с должниками. До выхода этой книги никто и никому не признавался «черным по-белому», что реальных способов взыскания задолженности, кроме разнообразных приемов психологического давления, ни у коллекторов, ни у служб безопасности банков нет. Конечно, кое-где у нас порой, в разгар кризиса неплатежей по кредитам на пике экономического спада мелькали медийные афоризмы типа «платят только трусы», но дальше этого не шло.

Тарташев прямо пишет: «Коллекторская деятельность позиционирует себя как абсолютно законная. Но практика редко совпадает с теорией. Законопроект, описывающий процедуру банкротства физических лиц, до сих пор не принят. В реальной жизни действия по взысканию часто балансируют на грани закона, превращая коллекторов в современных Остапов Бендеров, работающих по принципу: «в общении с должником допустимо все, что не запрещено».

Вы с удивлением узнаете, что самый любимый «объект» внимания коллектора – это сельский житель. Потому что именно жители деревни абсолютно девственны в юридическом отношении и благоговеют перед любым «дядей в костюме» и падают лиц от любого строгого начальственного голоса. Именно юридическая безграмотность вполне городских и образованных должников позволяет коллекторам выбивать погашение долгов на абсолютно невыгодных для людей условиях.

Книга Тарташева вполне соблюдает «честь мундира». Он не занимается ниспровержением основ коллекторского дела и не дает инструкций о том, как обжулить банк. Его описания коллекторской практики даже больше похожи на некую утопию-идиллию, как будто в таких службах работают гибриды Шерлока Холмса и папаши Гобсека в одном флаконе. То есть в реальности никакой коллектор-стахановец из-за долга по потребительскому кредиту или кредитной карте в вашу дверь в пять утра стучаться не будет. Дело ограничится только неприятным голосом по телефону и беседами с вашими впечатлительными родственниками, если они будут достаточно любопытны и неленивы, чтобы подобные разговоры поддерживать.

Самые полезные советы, рекомендации, комментарии для «задержавшихся должников» от автора книги:
• Ни в одном законе не сказано, что коллекторы имеют право приходить к вам домой и требовать исполнения долговых обязательств. Равно как посещать ваших родственников, близких друзей, соседей и коллег по работе.
• Если коллекторы угрожают и нервируют близких, коллег, распространяют сведения о вашем долге по кредиту и плюс к этому порочат репутацию, вы можете смело писать заявление в прокуратуру и требовать проведения соответствующего разбирательства.
• Угроза привлечения к уголовной ответственности за невозврат кредита – блеф. Приговоры по статье 177 «Злостное уклонение от кредиторской задолженности» выносятся редко из-за отсутствия должной практики в уголовном судопроизводстве.
• Статья 159 УК РФ «Мошенничество» отпадает сама собой, если должник оплатил хотя бы один платеж по кредиту или внес залог по кредитному договору, считается, что у него не было умысла в совершении мошеннических действий.
• Представление о том, что до сих пор долги не взыскиваются, а «выбиваются», как это происходило в лихие 90-е годы прошлого века с помощью кулаков, горячих утюгов и прочих приспособлений – абсолютный миф. Коллекторская деятельность очень жестко регулируется законом.
• Больше всего коллекторы не любят и пасуют перед должниками, которые знают свои права, пользуются услугами адвоката и пишут жалобы во все инстанции.
Для тех, кто оказался небезупречным должником или может таковым оказаться, книга Тарташева абсолютный MUST READ. Читать нужно внимательно, вдумчиво, часто – «между строк». Бегать от своих кредиторов не стоит, бояться их не нужно, грамотная юридическая помощь будет вам главным подспорьем. Единственное, что автор забыл сказать – это то, что судебное урегулирование вопроса может быть выгоднее, полезнее и эффективнее, чем множественные досудебные споры.

P.S.: Разумеется, лучше всего быть безупречным заемщиком и всегда выполнять свои финансовые обязательства вовремя.

Комментарии 7

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Угроза привлечения к уголовной ответственности за невозврат кредита – блеф. Приговоры по статье 177 «Злостное уклонение от кредиторской задолженности» выносятся редко из-за отсутствия должной практики в уголовном судопроизводстве.


http://www.fssprus.ru/press_177.html
iamvs  (iamvs)
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"Коллекторская деятельность очень жестко регулируется законом." ??? Каким?
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Больше всего коллекторы не любят и пасуют перед должниками, которые знают свои права, пользуются услугами адвоката и пишут жалобы во все инстанции.


Пасуют они потому-что нет у них сильных законных методов воздействия на заёмщика.Говорят что угодно,в основном что-то "страшное",лишь бы добиться своей цели.Но когда получают достойный отпор (в юридическом смысле),то инициатива в переговорном процессе уже не на их стороне,создаётся паритет.
Vlаd  (Vlаd)
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Цитата
P.S.: Разумеется, лучше всего быть безупречным заемщиком и всегда выполнять свои финансовые обязательства вовремя.

Это вы на государство наезжаете? smile;)
Виталий  (Vllo)
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Подписался на Ваш блог, думаю, что будет интересен. Книг выходим много, то что требуется узнать, приходится буквально выцеживать по крупицам из моря словоблудия. Жду тематических обзоров не только новинок книгоиздателей, но и того, что пользуется авторитетом у специалистов.
jericho  (jericho)
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smile:) Данная статья и гроша ломанного не стоит. Человек тут оставляет свой отзыв о книге, тема которой ему знакома лишь по слухам. Любая рецензия прежде всего предпологает, чтобы человек разбирался в теме, на которую автор написал книгу.
На данный момент Ольге лучше всего получается писать на всякие "воздушные" темы, например, об Олеге Тинькове и т.д. и т.п..
Не зря Ольга здесь не ответила ни на один комментарий. Нечего ответить.
kaaplya  (kaaplya)
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а почему это сразу "Дело ограничится только неприятным голосом по телефону" мы и приятным голосом можем)))
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