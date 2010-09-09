Стоит ли бояться коллектора?

Тарташев В.А. Как избавиться от кредита. Реальные способы выхода из долгового тупика. – Спб.: Питер, 2010.
Ужас, безысходность и отчаянье при встрече с безжалостным кредитором гораздо реальнее, чем эмоции поглощаемого динозавром персонажа «Парка юрского периода». Вы думаете, подобные треволнения касаются только необязательных, неряшливых в финансовом смысле, не очень удачливых людей? Самые спокойные и добродетельные люди могут оказаться и оказываются в такой ситуации.
Однажды раздастся телефонный звонок, прозвучит он в самый неподходящий для нас момент и очень неприятно звучащий голос обратиться к нам как к закоренелым преступникам и заставит нас блеять что-то идиотское, неуверенное, заискивающее. Слова «служба безопасности», «коллекторское агентство», «просроченная задолженность», «передадим дело в суд» звучат для нас зловеще и страшно.
Что делать, если мы по тем или иным причинам, для нас, безусловно, уважительным, не можем отдать долг банку или другой кредитной организации? Что могут с нами сделать те таинственные сотрудники службы безопасности или представители коллекторского агентства, которые снятся нам в тревожных снах с того момента, как финансовая почва под нашими ногами покачнулась?
Книга Виктора Тарташева – первое достоверное письменное изложение на русском языке одного простого и непреложного факта: не так уж много кредиторы могут сделать с должниками. До выхода этой книги никто и никому не признавался «черным по-белому», что реальных способов взыскания задолженности, кроме разнообразных приемов психологического давления, ни у коллекторов, ни у служб безопасности банков нет. Конечно, кое-где у нас порой, в разгар кризиса неплатежей по кредитам на пике экономического спада мелькали медийные афоризмы типа «платят только трусы», но дальше этого не шло.
Тарташев прямо пишет: «Коллекторская деятельность позиционирует себя как абсолютно законная. Но практика редко совпадает с теорией. Законопроект, описывающий процедуру банкротства физических лиц, до сих пор не принят. В реальной жизни действия по взысканию часто балансируют на грани закона, превращая коллекторов в современных Остапов Бендеров, работающих по принципу: «в общении с должником допустимо все, что не запрещено».
Вы с удивлением узнаете, что самый любимый «объект» внимания коллектора – это сельский житель. Потому что именно жители деревни абсолютно девственны в юридическом отношении и благоговеют перед любым «дядей в костюме» и падают лиц от любого строгого начальственного голоса. Именно юридическая безграмотность вполне городских и образованных должников позволяет коллекторам выбивать погашение долгов на абсолютно невыгодных для людей условиях.
Книга Тарташева вполне соблюдает «честь мундира». Он не занимается ниспровержением основ коллекторского дела и не дает инструкций о том, как обжулить банк. Его описания коллекторской практики даже больше похожи на некую утопию-идиллию, как будто в таких службах работают гибриды Шерлока Холмса и папаши Гобсека в одном флаконе. То есть в реальности никакой коллектор-стахановец из-за долга по потребительскому кредиту или кредитной карте в вашу дверь в пять утра стучаться не будет. Дело ограничится только неприятным голосом по телефону и беседами с вашими впечатлительными родственниками, если они будут достаточно любопытны и неленивы, чтобы подобные разговоры поддерживать.
Самые полезные советы, рекомендации, комментарии для «задержавшихся должников» от автора книги:
• Ни в одном законе не сказано, что коллекторы имеют право приходить к вам домой и требовать исполнения долговых обязательств. Равно как посещать ваших родственников, близких друзей, соседей и коллег по работе.
• Если коллекторы угрожают и нервируют близких, коллег, распространяют сведения о вашем долге по кредиту и плюс к этому порочат репутацию, вы можете смело писать заявление в прокуратуру и требовать проведения соответствующего разбирательства.
• Угроза привлечения к уголовной ответственности за невозврат кредита – блеф. Приговоры по статье 177 «Злостное уклонение от кредиторской задолженности» выносятся редко из-за отсутствия должной практики в уголовном судопроизводстве.
• Статья 159 УК РФ «Мошенничество» отпадает сама собой, если должник оплатил хотя бы один платеж по кредиту или внес залог по кредитному договору, считается, что у него не было умысла в совершении мошеннических действий.
• Представление о том, что до сих пор долги не взыскиваются, а «выбиваются», как это происходило в лихие 90-е годы прошлого века с помощью кулаков, горячих утюгов и прочих приспособлений – абсолютный миф. Коллекторская деятельность очень жестко регулируется законом.
• Больше всего коллекторы не любят и пасуют перед должниками, которые знают свои права, пользуются услугами адвоката и пишут жалобы во все инстанции.
Для тех, кто оказался небезупречным должником или может таковым оказаться, книга Тарташева абсолютный MUST READ. Читать нужно внимательно, вдумчиво, часто – «между строк». Бегать от своих кредиторов не стоит, бояться их не нужно, грамотная юридическая помощь будет вам главным подспорьем. Единственное, что автор забыл сказать – это то, что судебное урегулирование вопроса может быть выгоднее, полезнее и эффективнее, чем множественные досудебные споры.
P.S.: Разумеется, лучше всего быть безупречным заемщиком и всегда выполнять свои финансовые обязательства вовремя.
Комментарии 7
http://www.fssprus.ru/press_177.html
Пасуют они потому-что нет у них сильных законных методов воздействия на заёмщика.Говорят что угодно,в основном что-то "страшное",лишь бы добиться своей цели.Но когда получают достойный отпор (в юридическом смысле),то инициатива в переговорном процессе уже не на их стороне,создаётся паритет.
Это вы на государство наезжаете?
На данный момент Ольге лучше всего получается писать на всякие "воздушные" темы, например, об Олеге Тинькове и т.д. и т.п..
Не зря Ольга здесь не ответила ни на один комментарий. Нечего ответить.