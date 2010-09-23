Nеtworking или искренняя дружба?

Работают ли принципы networking в наших условиях? Может, все, что "американцу годится, русскому - смерть" или просто большое неудобство?
Елена Ищеева в комментариях под рецензией на книгу Кейта Ферраци "Никогда не ешьте в одиночку" написала "Ольга, я про данный термин только слышала, но сама живу по принципу "помоги, если можешь" уже очень давно. Вы знаете, не всегда действенно Со временем понимаешь, что тебя начинают просто юзать , от английского to use (использовать). Посоветуйте, как быть в подобных ситуациях? Отказывать или делать вид, что ничего не замечаешь?". Также мне известно, что Лена довольно скептически относится к участию во всевозможных мероприятиях, проще говоря тусовках, считая их утомительными и не слишком полезными.
Вопрос очень хороший. Важно помнить, что главный принцип networking (умения налаживать и развивать контакты и связи) это не "помощь ближнему", а гармоничный взаимообмен, причем далеко не только услугами в чистом виде. В общении людей кроме концентрированной пользы от контакта есть еще масса оттенков. Те, кто пытаются "отжать любой ценой" что-то необходимое лично себе, не дав ничего взамен, не смогут выстроить эффективных социальных взаимоотношений. Соответственно, ответить Лене можно просто: "Если Вы чувствуете, что Вас используют, конечно, стоит деликатно закруглить общение/взаимодействие с этим человеком".
Тем не менее на этом не заканчиваются вопросы о том, насколько принципы networking применимы в России. С одной стороны, у нас, как нигде, исключительно важен личный контакт. Даже в родном банке, где открыт счет у вашего предприятия, лучше знать всех в лицо и иметь возможность "по-человечески поговорить". Как-то у нас пока еще не всегда и не везде все системы работают без "человеческого участия" и "доброго слова". Возможны самые разные осечки, сбои, заминки, и в таких случаях надо знать, к кому бежать, у кого спросить и кто поможет-разъяснит. С другой стороны, нам очень не нравится идея того, что добрые человеческие отношения, взаимоподдержка, налаженные связи, случаются не сами собой, "за красивые глаза и добрую душу", а с помощью определенного сознательного усилия и определенной сноровки. Кажется, что искренняя дружба, также как настоящая любовь, возникает спонтанно и естественным образом развивается-поддерживается.
Давайте попробуем с этим разобраться. Вам не кажется, что устойчивые "настоящие дружбы" (в самом лучшем смысле этого слова) возможны в основном с теми, кого мы знаем достаточно давно и долго. С детского сада, школы, института, армии, первой работы, давней работы и т.п. Во взрослом возрасте (а все мы уже давно взрослые) мы все очень ограничены своим привычным кругом - дом, работа, дом. Большинство из нас общаются в строго определенном социальном и профессиональном кругу, где все всех знают, все давно друг на друге переженились (и даже развелись), где редко случается что-то новое. А ведь новые возможности, перспективы, интересы очень часто находятся как раз за гранью наезженной колеи или на стыке разных социальных и профессиональных кругов.
Для того, чтобы преодолевать эти невидимые барьеры, которые мы сами вокруг себя построили, и существуют networking-приемы.
Насколько эта технология подходит для наших мест? Если честно, даже у меня, убежденной "прозападницы", чтение американских руководств вызывает благоговейный ужас. Возникает образ безумного жонглера визитками, который названивает в пять утра на автоответчик знакомых, чтобы поддержать контакт, но не тратить время на разговор. Но попадая на любое мероприятие (бизнес-конференцию, презентацию, просто праздничные посиделки) я в очередной раз убеждаюсь, что азбучные истины всем нам было бы неплохо повторить и запомнить.
Я только что была на Пермском экономическом форуме. Событие было замечательное и уникальное. Редкая тематика - о взаимодействии культурного и экономического развития региона. Такого разнообразия докладчиков и участников я давно не видела - деятели культуры, ученые, общественные деятели, руководители госкорпораций, чиновники высокого ранга, журналисты. Благодаря тому, что все были из разных сфер, сложилась уникальная атмосфера. Очень открытая, демократичная, веселая, доброжелательная. Для того, чтобы общаться и заводить новых друзей более благоприятной почвы и не придумать. И опять все, как обычно: визитки кончились у бОльшей половины участников на старте (кстати, визиток вылетает реально очень много), все поначалу ходят с гордыми замкнутыми лицами и только своим узким кружком, внятно представиться и рассказать о своих занятиях и интересах могут немногие. А это все были не какие-то дикие неандертальцы, это были лучшие люди страны. Образованные, социально активные, с яркими профессиональными достижениями.
Моя личная позиция: люди разные нужны, люди разные важны, новое общение с новыми людьми всегда безумно интересно и полезно. А руководства по networking, если к ним относится разумно и творчески, безусловно, помогают в налаживании и развитии связей (в самом хорошем смысле этого слова).
Что можно рекомендовать из книг по теме:
1. Кейт Феррацци, Тал Рэз. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.
2. Дарси Резак, Джуди Томсон и Гейл Холгрен-Резак. Связи решают все. Бизнес-сказка о Царевне-лягушке. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008.
3. Дейл Карнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Минск: Попурри, 2009 г.
P.S.: Некоторые инструкции российских бизнес-тренеров, поучающих, как правильно дышать, стоять и общаться во время бизнес-мероприятий и прочих выходов в свет гораздо более технологизированны, абсурдны и трудновыполнимы, чем руководства американских авторов.
Комментарии 14
Насколько эта технология подходит для наших мест?
Лучший networking-приём у нас, это напиток от 15 до 70 градусов.
В остальном, нужно быть виртуозом в коммуникабельности, что-бы преодолеть за короткие сроки детский сад, школу, институт, армию, первую работу и т.п.... Причём, каждому. имхо.
Но это сейчас, вы правы, учиться приёмам лёгкого общения необходимо. И тоже каждому.
Всем "лучшим людям страны" необходимо выдавать некий "аттестат зрелости", по экзамену по networking. И закрепить это законодательно.
Как то провокационно звучит...
Сейчас не лучшие люди страны на "неандертальцев" обидятся...
До приема напитков проходит некоторое время, когда тоже многое можно и нужно сделать.
Пейте напитки, и все приложится...
И не надо никакого Карнеги... Будь самим собой и не старайся надуть щеки больше, чем у тебя получается.. И люди полянутся к тебе...
Помните, еще в сказках:
"Ты, Яга, сначала баньку истопи, накорми да напои, а потом и дело пытай!".
Да и на пирах в стародавние времена многие социальные и политические вопросы решались.
Может, менталитет у нас такой...
Так что, "никогда не ешьте в одиночку..." - эт они с нас, русских, содрали
"Будьте добры, передайте соль... Ага, премного благодарен! Ой, а что это к Вам в тарелку попало? Ты гляди - визитка... О! Да еще моя! Нет, нет, оставьте, у меня еще есть... У Вас тоже есть? Ой, а не покажите - я их коллекционирую, жутко интересно посмотреть... Правда, могу оставить? Вы прелесть... А что Вы делаете после мероприятия?"
У меня все визитки тоже в сумке лежат, которая не открывалась уже несколько лет, специально для них и купил. Не вижу в них смысла.