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Как читать бизнес-книги

30.09.2010 11:19 26 2 961 просмотр
Вчера я выступала перед студентами МГУ, находящимися на пороге "выбора пути". Рассказывала о современной деловой литературе. О том, что стоит читать, как это читать, как понимать и как применять прочитанное.

Была удивлена отчетливым разрывом между насущными потребностями - необходимостью освоения важных социальных и бизнес-навыков - умение завязывать полезные связи, хорошо подать себя, искать работу, выступать публично, вести переговоры о деньгах/вознаграждении за свой труд - и абсолютной неинформированностью о мире бизнес-книг, которые могут в этом помочь. Быстро, выгодно, эффективно, "индивидуально заточенно".

Чтение бизнес-книг - это очень энергичный процесс. Нужно быть очень хорошо tune in

Комментарии 26

Николай Волошин  (Ministroff)
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Полностью согласен с Вами. В современном мире молодежь очень мало интересуется бизнес-литературой. А это очень необходимо.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Я не хотела укорять именно молодежь. Просто выпускники МГУ априорно образованные люди. А образованные люди должны знать, откуда получают полезные и применимые к их реальной жизни знания.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Да пусть ребята спокойно грызут гранит науки, успеют ещё забить головы ерундой типа - "Сегодня шеф пришел слегка навеселе и со следами губной помады на щеке,отличный момент попросить повышения оклада!" smile:D
Люди с природным карьерным чутьём и так безошибочно определяют кому, когда и сколько заносить, а у кого оно слабо развито, чтение переводной бизнес-макулатуры даст скорее обратный эффект smile:(
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Они на старшем курсе, без одной минуты выпускники.
А бизнес-литература бывает не только переводная, но и в переводной масса полезного.
Сергей Попов  (sonnert)
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Быстро, выгодно, эффективно, "индивидуально заточенно".
Пожалуй, что Вы неправы. Быстро - нет. Деловую книгу надо читать вдумчиво. Почему и аудиокнига не всегда годится. Попробуйте послушать или быстро прочитать "ДАО Тойоты" или же Тайм-менеджмент присутствующего неподалеку Архангельского. Наскоком, без применения к СВОЕЙ среде не выйдет. Поэтому и не очень эффективно, потому, что копировать бесполезно, а может и вредно. "индивидуально заточено" - как понимать. Если заточено под автора - согласен. Если под читателя - абсолютно нет.
Ну и в порядке физического опыта smile:D : Если существует "энергичный" процесс, то энергетические потери не всегда выгодны smile:)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Тщательное прочтение бизнес-книги - это вопрос одного-двух дней, чуть дольше при сильной загруженности. Гораздо быстрее, чем записываться на какой-либо академический курс.

Мне кажется, что в исходном посте я писала именно о том, что нужно читать "с применением к своей среде и своей ситуации". "Индивидуально заточенно" - если читать с включенным мозгом. Это же глубоко индивидуальный и интимный процесс - чтение и восприятие книги.

Об энергетических потерях. Да, состояние комы гораздо выигрышнее.
Максим Белугин  (Белугин)
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Вспоминаю себя и свою веру в книги. В итоге:
1) Из всех купленных бизнес-книг (Остальные деньги потрачены впустую)наибольшее вчечатление произвели Ли Якокка "карьера менеджера", Форд "Моя жизнь, мои достижения".
2) Практика не заменит никаких бизнес книг + знание законодательства (зачастую бизнес книги снабжают читателей многими рекомендациями неприменимыми в ежедневной практике).
3) По поводу
Цитата
умение завязывать полезные связи, хорошо подать себя, искать работу, выступать публично, вести переговоры о деньгах/вознаграждении за свой труд
- Яя бы советовал молодым обращаться к блогосфере, там информации по данной тематики и больше и точнее, и время сэкономят.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Вам не кажется, что Вы невнимательно читаете не только книги, но и коротенькие посты. В исходном посте было высказано предположение о том, что читать деловую литературу необходимо, обязательно сопоставляя со своей ситуацией, профессиональной практикой и т.п.

Очень интересно, где в блогосфере больше информации по networking. Буду признательна за ссылки.
Сергей Попов  (sonnert)
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А, предположение... Действительно. Не прочитал между строк про "сопоставляя со своей ситуацией". Автору виднее, что он предполагал... Явно там только, что бизнес навык - выступать публично, приобретается посредством 2-дневного чтения бизнес-литературы.
Мне кажется что понятие бизнес-литература шире частного по networking-а.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Вы знаете, я только сейчас заметила, что опубликована ровно половина поста. Все, что должно было оказаться под катом - обрезано. Пойду искать вторую половину текста.

Навык приобретается практикой, чтением тематической литературы и применением на практике того, что прочитано/понято.

Ну, и никто нигде не сводил понятие деловая литература к бизнес-книгам по одному из многочисленных тематических направлений.
Сергей Попов  (sonnert)
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Понятно, а то чувствую, что о разном говорим.
Максим Белугин  (Белугин)
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Ольга, Вы утверждаете, что
Цитата
что читать деловую литературу необходимо, обязательно сопоставляя со своей ситуацией, профессиональной практикой и т.п.

Так вот, я этого не отрицаю, даже подтверждаю.
Проблема в том, что у студентов и молодых людей часто недостаточно опыта, а как вы правильно заметили необходимы конкретные рекомендации, которые проще и быстрее черпать из других ресурсов.
Блогосфера, социальные сети, тематические интернет ресурсы - бюджетный вариант (на первом этапе сайт www.hh.ru), другой вариант - бизнес школы (чем Вам не networking?).
Никто не отрицает важность деловых книг, но как говорится "Кесарево Кесарю".
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Я задала конкретный вопрос - где и какую информацию по networking, сопоставимую по полноте и полезности лучших книг на эту тему, можно найти в блогосфере.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ольга, можете привести названия хороших 2-3 книг по нетвокинг?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Дим, предыдущий кейс Ольги невнимательно прочитал... smile:D
Цитата
Что можно рекомендовать из книг по теме:
1. Кейт Феррацци, Тал Рэз. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.

2. Дарси Резак, Джуди Томсон и Гейл Холгрен-Резак. Связи решают все. Бизнес-сказка о Царевне-лягушке. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008.


3. Дейл Карнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Минск: Попурри, 2009 г.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Спасибо, эти мне представляются хорошими и полезными руководствами по networking.
Максим Белугин  (Белугин)
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Ну если настаиваете, то http://delovoymir.biz/, в тех же www.vkontakte.ru и www.odnoklassniki.ru существует большое количество групп по интересам (так и по интересующим тематикам).
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Я заглянула на деловой мир, ни одной статье по networking не увидела. Статьи по другим темам показались мне крайне поверхностными. Упоминание основных социальных сетей не является ссылкой на материалы по networking.

Обратите внимание, что я не говорю "книги вообще", а называю совершенно конкретные, с авторами и библиографией (в рецензиях).
Максим Белугин  (Белугин)
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Ольга,
может быть проблема в терминологии. Так сказать, Вы объясняете как ловить рыбу, а я пытаюсь рассказать где она водится. А уже когда человек столкнется с трудностями и придет с вопросами тогда и ответ оценит, но мне проще у соседних рыбаков научиться или самому на практике понять smile:))).
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Метафора сложносочиненная и неточная.

Итак, я высказываю предположение, что статьи в социальных сетях слишком поверхностны для того, чтобы из них можно было извлечь реальную пользу. В большинстве случаев.

Чтобы подтвердить свою точку зрения о достаточности такого рода информации, Вас просят привести пример такого рода статей. Возможно, действительно, есть какие-то внятные и полезные материалы. Но Вы не можете привести ни одного примера.

Опять-таки авторы книг, как правило, рыбаки очень опытные.
Максим Белугин  (Белугин)
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Согласен, по networking не могу. Этим вопросом специально не занимался.
Я не последняя инстанция, и обозначил рекомендации, которые дал бы себе в студенческие годы - "К черту теория и больше практики".
А по поводу опытных рыбаков, извините, Карнеги и прочих американизированных авторов с рецептами, как быстро стать богатым, счастливым, успешным за 10, 20 и более дней - таковыми не считаю.
Это легко понять, когда есть с чем сравнивать. Из рекомендуемого мною к прочтению - Джек Лондон "Время не ждет", Моэм "Театр", Фейхтвангер "Гойя или тяжкий путь познания". С точки зрения развития человека гораздо полезнее чем прочтение десятка бизнес-книг а-ля Карнеги.
Уж если рваться к вершинам, то самым высоким, а не лазить по холмикам.
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
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Доброго времени суток, Максим.
Не могу с вами не согласиться относительно Карнеги, и прочих социальных "кухарок", но нельзя и недооценивать их влияние на людей. Мне кажется, авторы подобного толка дают минимум для успешной социализации людей, но если слепо следовать их рекомендациям, можно "перегнуть палку" и выглядит это не лучше, чем толпа подростков у подъезда. Разница будет заключаться лишь в уровне общения, но при сохранении одинаковых внутренних мотивов.
В этом плане, внутреннее развитие человека действительно важнее, потому что априорно уже включает в себя и социализацию аля Карнеги и т.д.
Ваня Иванов  (0101)
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Из Моэма порекомендовал бы еще "Церковный сторож", для тех кто считает что образование это всё!
Nikola M  (arbitr)
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А что такое "networking"
и "книги по networking"? smile:?:
Давид А.  (davvus)
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Где бы увидеть перечень книг, так сказать ваши рекомендации к прочтению. Спасибо.
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