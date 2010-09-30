Как читать бизнес-книги

Вчера я выступала перед студентами МГУ, находящимися на пороге "выбора пути". Рассказывала о современной деловой литературе. О том, что стоит читать, как это читать, как понимать и как применять прочитанное.
Была удивлена отчетливым разрывом между насущными потребностями - необходимостью освоения важных социальных и бизнес-навыков - умение завязывать полезные связи, хорошо подать себя, искать работу, выступать публично, вести переговоры о деньгах/вознаграждении за свой труд - и абсолютной неинформированностью о мире бизнес-книг, которые могут в этом помочь. Быстро, выгодно, эффективно, "индивидуально заточенно".
Чтение бизнес-книг - это очень энергичный процесс. Нужно быть очень хорошо tune in
Комментарии 26
Люди с природным карьерным чутьём и так безошибочно определяют кому, когда и сколько заносить, а у кого оно слабо развито, чтение переводной бизнес-макулатуры даст скорее обратный эффект
А бизнес-литература бывает не только переводная, но и в переводной масса полезного.
Пожалуй, что Вы неправы. Быстро - нет. Деловую книгу надо читать вдумчиво. Почему и аудиокнига не всегда годится. Попробуйте послушать или быстро прочитать "ДАО Тойоты" или же Тайм-менеджмент присутствующего неподалеку Архангельского. Наскоком, без применения к СВОЕЙ среде не выйдет. Поэтому и не очень эффективно, потому, что копировать бесполезно, а может и вредно. "индивидуально заточено" - как понимать. Если заточено под автора - согласен. Если под читателя - абсолютно нет.
Ну и в порядке физического опыта : Если существует "энергичный" процесс, то энергетические потери не всегда выгодны
Мне кажется, что в исходном посте я писала именно о том, что нужно читать "с применением к своей среде и своей ситуации". "Индивидуально заточенно" - если читать с включенным мозгом. Это же глубоко индивидуальный и интимный процесс - чтение и восприятие книги.
Об энергетических потерях. Да, состояние комы гораздо выигрышнее.
1) Из всех купленных бизнес-книг (Остальные деньги потрачены впустую)наибольшее вчечатление произвели Ли Якокка "карьера менеджера", Форд "Моя жизнь, мои достижения".
2) Практика не заменит никаких бизнес книг + знание законодательства (зачастую бизнес книги снабжают читателей многими рекомендациями неприменимыми в ежедневной практике).
3) По поводу
Очень интересно, где в блогосфере больше информации по networking. Буду признательна за ссылки.
Мне кажется что понятие бизнес-литература шире частного по networking-а.
Навык приобретается практикой, чтением тематической литературы и применением на практике того, что прочитано/понято.
Ну, и никто нигде не сводил понятие деловая литература к бизнес-книгам по одному из многочисленных тематических направлений.
Так вот, я этого не отрицаю, даже подтверждаю.
Проблема в том, что у студентов и молодых людей часто недостаточно опыта, а как вы правильно заметили необходимы конкретные рекомендации, которые проще и быстрее черпать из других ресурсов.
Блогосфера, социальные сети, тематические интернет ресурсы - бюджетный вариант (на первом этапе сайт www.hh.ru), другой вариант - бизнес школы (чем Вам не networking?).
Никто не отрицает важность деловых книг, но как говорится "Кесарево Кесарю".
1. Кейт Феррацци, Тал Рэз. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.
2. Дарси Резак, Джуди Томсон и Гейл Холгрен-Резак. Связи решают все. Бизнес-сказка о Царевне-лягушке. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008.
3. Дейл Карнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Минск: Попурри, 2009 г.
Обратите внимание, что я не говорю "книги вообще", а называю совершенно конкретные, с авторами и библиографией (в рецензиях).
может быть проблема в терминологии. Так сказать, Вы объясняете как ловить рыбу, а я пытаюсь рассказать где она водится. А уже когда человек столкнется с трудностями и придет с вопросами тогда и ответ оценит, но мне проще у соседних рыбаков научиться или самому на практике понять )).
Итак, я высказываю предположение, что статьи в социальных сетях слишком поверхностны для того, чтобы из них можно было извлечь реальную пользу. В большинстве случаев.
Чтобы подтвердить свою точку зрения о достаточности такого рода информации, Вас просят привести пример такого рода статей. Возможно, действительно, есть какие-то внятные и полезные материалы. Но Вы не можете привести ни одного примера.
Опять-таки авторы книг, как правило, рыбаки очень опытные.
Я не последняя инстанция, и обозначил рекомендации, которые дал бы себе в студенческие годы - "К черту теория и больше практики".
А по поводу опытных рыбаков, извините, Карнеги и прочих американизированных авторов с рецептами, как быстро стать богатым, счастливым, успешным за 10, 20 и более дней - таковыми не считаю.
Это легко понять, когда есть с чем сравнивать. Из рекомендуемого мною к прочтению - Джек Лондон "Время не ждет", Моэм "Театр", Фейхтвангер "Гойя или тяжкий путь познания". С точки зрения развития человека гораздо полезнее чем прочтение десятка бизнес-книг а-ля Карнеги.
Уж если рваться к вершинам, то самым высоким, а не лазить по холмикам.
Не могу с вами не согласиться относительно Карнеги, и прочих социальных "кухарок", но нельзя и недооценивать их влияние на людей. Мне кажется, авторы подобного толка дают минимум для успешной социализации людей, но если слепо следовать их рекомендациям, можно "перегнуть палку" и выглядит это не лучше, чем толпа подростков у подъезда. Разница будет заключаться лишь в уровне общения, но при сохранении одинаковых внутренних мотивов.
В этом плане, внутреннее развитие человека действительно важнее, потому что априорно уже включает в себя и социализацию аля Карнеги и т.д.
и "книги по networking"?